Рога и копыта: Меган Маркл вышла в свет в платье с не по-королевски смелым принтом

37-летняя Меган Маркл станет мамой уже в апреле этого года. Судя по всему, глубоко беременная герцогиня пока и не думает о декретном отпуске. 1 февраля вместе с мужем она прибыла в город Бристоль.

1 2 3 4 5 Меган Маркл и принц Гарри прибыли с официальным визитом в Бристоль

Меган Маркл стремится успеть как можно больше до рождения первенца. Последние пару дней герцогиня Сассекская посещала организации, патроном которых ее недавно назначила королева Елизавета II. Теперь же экс-актриса отправилась в Бристоль с официальным визитом. На этот раз компанию будущей маме составил принц Гарри.



Несмотря на плохую погоду, титулованные супруги не стали в последний момент отменять запланированные на день мероприятия. Они посетили театр Old Vic, реставрация которого была завершена не так давно. Помимо этого, герцог и герцогиня Сассекские побывали в нескольких благотворительных организациях.

Меган Маркл появилась на публике в длинном платье Oscar de la Renta с очень ярким и необычным принтом.

Наряд украсили изображения животных, птиц и цветов. Надо отметить, что в подобном аутфите очень сложно представить консервативную Кейт Миддлтон.



Образ герцогини Сассекской дополнили высокие замшевые сапоги цвета хаки Sarah Flint и клатч в тон. Фотографам также удалось запечатлеть жену принца Гарри на улице во время общения с поклонниками. Меган была в черном шерстяном пальто свободного кроя.