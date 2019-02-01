Рога и копыта: Меган Маркл вышла в свет в платье с не по-королевски смелым принтом

Меган Маркл стремится успеть как можно больше до рождения первенца. Последние пару дней герцогиня Сассекская посещала организации, патроном которых ее недавно назначила королева Елизавета II. Теперь же экс-актриса отправилась в Бристоль с официальным визитом. На этот раз компанию будущей маме составил принц Гарри.
Несмотря на плохую погоду, титулованные супруги не стали в последний момент отменять запланированные на день мероприятия. Они посетили театр Old Vic, реставрация которого была завершена не так давно. Помимо этого, герцог и герцогиня Сассекские побывали в нескольких благотворительных организациях.
Наряд украсили изображения животных, птиц и цветов. Надо отметить, что в подобном аутфите очень сложно представить консервативную Кейт Миддлтон.
Образ герцогини Сассекской дополнили высокие замшевые сапоги цвета хаки Sarah Flint и клатч в тон. Фотографам также удалось запечатлеть жену принца Гарри на улице во время общения с поклонниками. Меган была в черном шерстяном пальто свободного кроя.