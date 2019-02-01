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Рога и копыта: Меган Маркл вышла в свет в платье с не по-королевски смелым принтом

37-летняя Меган Маркл станет мамой уже в апреле этого года. Судя по всему, глубоко беременная герцогиня пока и не думает о декретном отпуске. 1 февраля вместе с мужем она прибыла в город Бристоль.

Меган Маркл стремится успеть как можно больше до рождения первенца. Последние пару дней герцогиня Сассекская посещала организации, патроном которых ее недавно назначила королева Елизавета II. Теперь же экс-актриса отправилась в Бристоль с официальным визитом. На этот раз компанию будущей маме составил принц Гарри.

Несмотря на плохую погоду, титулованные супруги не стали в последний момент отменять запланированные на день мероприятия. Они посетили театр Old Vic, реставрация которого была завершена не так давно. Помимо этого, герцог и герцогиня Сассекские побывали в нескольких благотворительных организациях.

Меган Маркл появилась на публике в длинном платье Oscar de la Renta с очень ярким и необычным принтом.

Наряд украсили изображения животных, птиц и цветов. Надо отметить, что в подобном аутфите очень сложно представить консервативную Кейт Миддлтон.

Образ герцогини Сассекской дополнили высокие замшевые сапоги цвета хаки Sarah Flint и клатч в тон. Фотографам также удалось запечатлеть жену принца Гарри на улице во время общения с поклонниками. Меган была в черном шерстяном пальто свободного кроя. 

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01 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, REX Faetures/Fotodom.ru

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Бежит впереди ,не обращая внимания на Гарри! Звездный час! Все вокруг скандируют! Крышу, конечно,снесет!

  • Что-то у Гарри руки везде не на месте. Не знает,куда их деть. Раньше за руку держались. Какое-то охлаждение произошло явно.

  • Меган явно сильно занята работой. А принц не знает,куда себя деть и куда он попал... Явно лишний на фоне Мем.

  • Да, весеннее платье из небеременной коллекции - отличный повод натянуть платье в феврале на брюхо. Лишь бы брендовое. Дорвалась актрисулька до того, на что раньше только смотреть могла

  • Мне очень понравилось платье, но не на Меган, не с её ростом, не беременной и не с этими сапогами.

  • Рядом с сильно работающей Меган ее телохранитель! Забавно! Он здесь явно не прочь пропустить стаканчик-другой!

  • Ох, дамочки, какие вы все злые!!!!!

  • Англичане негодуют: Меган во время встречи написала послания на бананах для бывших работников секс-индустрии. Люди в шоке от такого креатива герцогини.

  • Классное платье. Меган поправилась немножко и хорошо ей так, а то как курага.

  • Классное платье. Меган поправилась немножко и хорошо ей так, а то как курага.

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