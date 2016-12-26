Вы когда-нибудь задумывались, почему в обувных магазинах зачастую не хватает моделей именно вашего размера? Ответ на этот вопрос дает статистика. Компания «Юничел» провела исследование, результаты которого наверняка заинтересуют всех модниц.

Компания «Юничел» провела исследование и выяснила, какого размера обувь носят в разных регионах России

Компания «Юничел» провела исследование размеров ног россиян, собрав информацию из 510 магазинов, расположенных в 200 городах страны. И результаты удивляют! Согласно полученным данным, обладатели самого маленького размера ног живут в Улан-Удэ, Уфе и Казани (36 размер у женщин и 40 у мужчин), а самых больших — в Оренбуржье (38 размер у женщин и 44 у мужчин). А вот у москвичей ноги и не большие, и не маленькие: жительницы столицы чаще всего покупают обувь 37 размера, а их спутники — 42.

Самый большой размер ноги оказался у жителей Оренбуржья

Авторитету «Юничел», а соответственно и результатам исследования можно доверять. В этом году компания была награждена премией ТОП 10, прошедшей под патронажем Министерства Легкой промышленности и торговли.

Согласно другому исследованию, россияне все чаще предпочитают обувь отечественного производства

Кстати, представители самого министерства позитивно оценивают рост рынка готовой одежды и обуви. «По данным, полученным из исследования покупательских предпочтений, которое регулярно проводит Минпромторг, более 50-ти процентов россиян, при схожих характеристиках товара и оптимальном соотношении цена-качество, делают выбор в пользу «made in Russia», — отмечает замминистра Виктор Евтухов.