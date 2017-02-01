Женщины, рожающие в более позднем возрасте, делают это по целому ряду причин. Некоторые из них решают сначала построить карьеру для того, чтобы в будущем был прочный финансовый фундамент для воспитания ребенка. Другие, возможно, ищут «того самого». У третьих, может быть, было трудное детство, и они долго взвешивают все за и против. Четвертые же несколько лет лечатся от бесплодия.
Число поздних материнств в последние десятилетия сильно возросло, поскольку все больше женщин сначала хотят сосредоточиться на построении карьеры, а уже потом — семьи. Теперь первая беременность в среднем наступает на 5 лет позже, чем 40 лет назад. Средний возраст первородящей женщины в России — 27 лет. Три, а то и два десятилетия назад такая цифра показалась бы нереальной: родить первого в 27? Бог с вами! Но Россия двигается по пути США, Европы и Канады, где средний возраст первых родов приходится на 35, 30 и 28 лет соответственно.
Плюсы позднего материнства
Если вам все равно кажется, что даже в 27 все поезда уехали, то вы рано паникуете. Специалисты изучили жизнь 20 000 американок и пришли к выводу, что поздняя беременность оказывает благоприятное воздействие на организм женщины и буквально продлевает ей жизнь. Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета, показывает, что в позднем материнстве есть свои плюсы.
Выдвигаются несколько теорий, почему же существует такая тенденция.
Согласно одной из них, женщины за 30, сумевшие выносить малыша, по своей природе более крепкие и здоровые, ведь для этого нужно немало сил. Другая теория предполагает, что те, кто отложил материнство на несколько лет, с большей вероятностью происходят из обеспеченных и благополучных слоев общества, поэтому и живут долго и счастливо. Но некоторые ученые считают, что беременность сама по себе имеет «защитный» эффект, поэтому если у женщины есть поздний ребенок, эффект распространяется вплоть до глубокой старости.
Полученные данные также свидетельствуют о том, что женщины с двумя или тремя детьми имеют на 25% больше шансов дожить до 90 лет, чем те, у кого один наследник. Исследование также показало, что большинство женщин, которые дожили до 100 лет, родили последнего ребенка после 40 лет. Ученые предполагают, что гены, которые позволяют выносить ребенка в зрелом возрасте, замедляют скорость старения и увеличивают способность организма сопротивляться старческим болезням.
Южнокорейские ученые не отстали от западных коллег и провели свое исследование. Оно доказывает, что матери, которые родили в более зрелом возрасте, реже сталкиваются с сердечными приступами и инсультами в старости. Как утверждают эксперты, это объясняется тем, что женское тело обладает «сосудистой памятью».
Однако медики заверяют, что с помощью исследований они ни в коем случае не хотят заставлять женщин намеренно откладывать беременность, так как с возрастом увеличивается риск осложнений, включая гестационный диабет, гипертонию и преэклампсию. Также никто не отменял того, что первая беременность после 35 с большей вероятностью будет протекать сложнее, чем беременность в более раннем возрасте. От 35 до 40 лет на 1000 беременностей приходится 1 случай рождения ребенка с синдромом Дауна, а от 40 до 45 – уже 2 случая.
А какие еще бонусы от поздней беременности?
Уровень зрелости
Удачная пора! Вы все еще молоды и задорны, словно 20-летняя, но в то же время уже ответственны и зрелы.
Карьера и финансы
Вы уже получили образование, и ближе к 30 у вас, вероятно, есть свое жилье. Люди к этому возрасту, как правило, уже достаточно прочно стоят на ногах и могут выделить деньги на воспитание ребенка. Скорее всего, вы успели зарекомендовать себя как хорошего специалиста, и даже если уйдете в декрет, коллеги будут знать, что вы вернетесь.
Психология
В 20 лет мы живем для себя. А вот после 30 уже готовы идти на некоторые уступки и делать жертвы, которые требует рождение ребенка. Кроме того, накопленный к этому времени жизненный опыт придает женщине большую смелость и уверенность в своих поступках, которые необходимы для материнства.
Какой поезд? Вы о чем? Карьера, опыт, путешествия, жизнь - потом ребенок. Чему можно научить малыша, если сама после института? Просто тупо его обслуживать? До 40 затягивать не стоит, но блин! С 20 до 30 лет нужно самой развиваться и жить. ИМХО
Какой поезд? Вы о чем? Карьера, опыт, путешествия, жизнь - потом ребенок. Чему можно научить малыша, если сама после института? Просто тупо его обслуживать? До 40 затягивать не стоит, но блин! С 20 до 30 лет нужно самой развиваться и жить. ИМХО
Какой поезд? Вы о чем? Карьера, опыт, путешествия, жизнь - потом ребенок. Чему можно научить малыша, если сама после института? Просто тупо его обслуживать? До 40 затягивать не стоит, но блин! С 20 до 30 лет нужно самой развиваться и жить. ИМХО
25!!?????.... С каких пор это стали поздние роды)) Кроме физического здоровья у матери должно хоть что-то быть в голове!!! + душевное спокойствие. У 90% девушек этого возраста этого не наблюдается.
25!!?????.... С каких пор это стали поздние роды)) Кроме физического здоровья у матери должно хоть что-то быть в голове!!! + душевное спокойствие. У 90% девушек этого возраста этого не наблюдается.
В 30 есть квартира своя? С 20 до 30 живёшь для себя ?? Ну ну... Большинство не замужних девушек что я знаю до 28 в среднем жили с родителями, а это не жизнь для себя и делай что хочешь, те кто живут давно отдельно к 30 не имеют своё жильё, только то что купили родители. Так что к сожалению уровень жизни в России не настолько высок что бы позволить себе жить как хочешь, рожают многие от безысходности, что бы хоть что то да как то изменить. Что бы хоть как то жизнь наполнить и повысить собственную значимость, т к якобы хоть что то в этой жизни сделал.
В 30 есть квартира своя? С 20 до 30 живёшь для себя ?? Ну ну... Большинство не замужних девушек что я знаю до 28 в среднем жили с родителями, а это не жизнь для себя и делай что хочешь, те кто живут давно отдельно к 30 не имеют своё жильё, только то что купили родители. Так что к сожалению уровень жизни в России не настолько высок что бы позволить себе жить как хочешь, рожают многие от безысходности, что бы хоть что то да как то изменить. Что бы хоть как то жизнь наполнить и повысить собственную значимость, т к якобы хоть что то в этой жизни сделал.
25 это поздно? Нужно после выпускного бежать в род. Дом? !
К 30 годам у большинства имеющих свое жилье имеется ипотека на ближайшие 10-20 лет) так что сомнительный бонус
Я все равно раньше 30 не собиралась. Единственный минус-привыкаешь к комфортной жизни и не хочется впрягаться во все эти пеленки,болячки и уже без розовых очков. Но лучше сейчас,когда я наездилась и нагулялась досыта,чем раньше и без стажа,опыта работы и с голой задницей. И мозги на месте и материнство осознанное. И понимаешь,от какого человека это делаешь,а не тупо залёт