Врачи, как правило, предупреждают женщин о том, что не стоит затягивать с рождением ребенка: от логичного «рожай, пока не поздно» до абсурдного «родишь, и проблемы со здоровьем уйдут». Однако новейшие исследования доказывают, что женщины, родившие первого ребенка после 25, живут дольше и счастливее, чем их более шустрые подруги. Так ли это?

Женщины, рожающие в более позднем возрасте, делают это по целому ряду причин. Некоторые из них решают сначала построить карьеру для того, чтобы в будущем был прочный финансовый фундамент для воспитания ребенка. Другие, возможно, ищут «того самого». У третьих, может быть, было трудное детство, и они долго взвешивают все за и против. Четвертые же несколько лет лечатся от бесплодия.

Число поздних материнств в последние десятилетия сильно возросло, поскольку все больше женщин сначала хотят сосредоточиться на построении карьеры, а уже потом — семьи. Теперь первая беременность в среднем наступает на 5 лет позже, чем 40 лет назад. Средний возраст первородящей женщины в России — 27 лет. Три, а то и два десятилетия назад такая цифра показалась бы нереальной: родить первого в 27? Бог с вами! Но Россия двигается по пути США, Европы и Канады, где средний возраст первых родов приходится на 35, 30 и 28 лет соответственно.

Плюсы позднего материнства

Если вам все равно кажется, что даже в 27 все поезда уехали, то вы рано паникуете. Специалисты изучили жизнь 20 000 американок и пришли к выводу, что поздняя беременность оказывает благоприятное воздействие на организм женщины и буквально продлевает ей жизнь. Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета, показывает, что в позднем материнстве есть свои плюсы.

Женщины, родившие первого ребенка после 25, имеют на 11% больше вероятность отметить свое 90-летие, чем те, кто родил ребенка в более раннем возрасте

Выдвигаются несколько теорий, почему же существует такая тенденция.

Согласно одной из них, женщины за 30, сумевшие выносить малыша, по своей природе более крепкие и здоровые, ведь для этого нужно немало сил. Другая теория предполагает, что те, кто отложил материнство на несколько лет, с большей вероятностью происходят из обеспеченных и благополучных слоев общества, поэтому и живут долго и счастливо. Но некоторые ученые считают, что беременность сама по себе имеет «защитный» эффект, поэтому если у женщины есть поздний ребенок, эффект распространяется вплоть до глубокой старости.

Интересно, что зрелые женщины чаще рожают левшей. По статистике они добиваются большего, чем правши, так как их полушария быстрее и эффективнее обмениваются информацией.

Полученные данные также свидетельствуют о том, что женщины с двумя или тремя детьми имеют на 25% больше шансов дожить до 90 лет, чем те, у кого один наследник. Исследование также показало, что большинство женщин, которые дожили до 100 лет, родили последнего ребенка после 40 лет. Ученые предполагают, что гены, которые позволяют выносить ребенка в зрелом возрасте, замедляют скорость старения и увеличивают способность организма сопротивляться старческим болезням.

Южнокорейские ученые не отстали от западных коллег и провели свое исследование. Оно доказывает, что матери, которые родили в более зрелом возрасте, реже сталкиваются с сердечными приступами и инсультами в старости. Как утверждают эксперты, это объясняется тем, что женское тело обладает «сосудистой памятью».

Во время беременности сосуды и вены испытывают колоссальную нагрузку, в результате чего приобретают иммунитет на несколько десятилетий к дальнейшим неблагоприятным воздействиям

Однако медики заверяют, что с помощью исследований они ни в коем случае не хотят заставлять женщин намеренно откладывать беременность, так как с возрастом увеличивается риск осложнений, включая гестационный диабет, гипертонию и преэклампсию. Также никто не отменял того, что первая беременность после 35 с большей вероятностью будет протекать сложнее, чем беременность в более раннем возрасте. От 35 до 40 лет на 1000 беременностей приходится 1 случай рождения ребенка с синдромом Дауна, а от 40 до 45 – уже 2 случая.

По статистике почти половина женщин, родивших после 30, занимает управленческие посты. 29% женщин занимает должности руководителей низшего звена, 14% - высшего звена. И только 3%, родивших первого ребенка до 30 лет, работают на руководящих постах.

А какие еще бонусы от поздней беременности?

Уровень зрелости

Удачная пора! Вы все еще молоды и задорны, словно 20-летняя, но в то же время уже ответственны и зрелы.

Карьера и финансы

Вы уже получили образование, и ближе к 30 у вас, вероятно, есть свое жилье. Люди к этому возрасту, как правило, уже достаточно прочно стоят на ногах и могут выделить деньги на воспитание ребенка. Скорее всего, вы успели зарекомендовать себя как хорошего специалиста, и даже если уйдете в декрет, коллеги будут знать, что вы вернетесь.

Психология

В 20 лет мы живем для себя. А вот после 30 уже готовы идти на некоторые уступки и делать жертвы, которые требует рождение ребенка. Кроме того, накопленный к этому времени жизненный опыт придает женщине большую смелость и уверенность в своих поступках, которые необходимы для материнства.