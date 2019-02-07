10-летний сын Наоми Уоттс носит розовое и выглядит как девочка

Многие западные знаменитости не ограничивают своих детей в свободе выбора. Взять хотя бы Наоми Уоттс и ее младшего сына.

1 2 3 ... 8 Наоми Уоттс присоединилась к числу звездных матерей, которые не против того, чтобы их сыновья ходили в платьях

Мы неоднократно рассказывали о голливудских звездах, которые разрешают своим детям самовыражаться так, как они хотят. К примеру, такие знаменитости, как Меган Фокс, Шарлиз Терон и Джейми Кинг не против того, чтобы их отпрыски носили ту одежду, в которой им наиболее комфортно. Как правило, речь идет о мальчиках в платьях и юбках. На этот раз героями дня стали английская актриса Наоми Уоттс и ее младший сын.

5 февраля папарацци застали ее на прогулке с сыном Сэмюэлем Каем, одетым в девчачью одежду.

Для выхода на улицу мальчик выбрал платье на широких бретелях, надетое поверх розовой блузы с цветами. К слову, наряд звездной мамы тоже не остался без внимания: Уоттс предпочла джемпер с говорящей надписью «Мир и любовь». По всей видимости, так Наоми негласно подтвердила свою позицию по отношению к выбору сына.

10-летний мальчик уже не в первый раз выходит на улицу в таком наряде.

Сэмюэль любит все розовое и девчачье. В январе этого года он появился на фестивале Comic-Con в костюме сподвижницы Джокера Харли Квинн. Кроме того, мальчик носит длинные волосы, чем еще больше напоминает девочку.



Похоже, Наоми Уоттс полностью поддерживает мнение своих голливудских коллег о том, что детям нужно давать свободу во всем. А вы бы разрешили своему ребенку такой способ самовыражения?