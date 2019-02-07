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10-летний сын Наоми Уоттс носит розовое и выглядит как девочка

Многие западные знаменитости не ограничивают своих детей в свободе выбора. Взять хотя бы Наоми Уоттс и ее младшего сына.
  • Наоми Уоттс
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    Наоми Уоттс присоединилась к числу звездных матерей, которые не против того, чтобы их сыновья ходили в платьях
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Мы неоднократно рассказывали о голливудских звездах, которые разрешают своим детям самовыражаться так, как они хотят. К примеру, такие знаменитости, как Меган Фокс, Шарлиз Терон и Джейми Кинг не против того, чтобы их отпрыски носили ту одежду, в которой им наиболее комфортно. Как правило, речь идет о мальчиках в платьях и юбках. На этот раз героями дня стали английская актриса Наоми Уоттс и ее младший сын.

5 февраля папарацци застали ее на прогулке с сыном Сэмюэлем Каем, одетым в девчачью одежду.

Для выхода на улицу мальчик выбрал платье на широких бретелях, надетое поверх розовой блузы с цветами. К слову, наряд звездной мамы тоже не остался без внимания: Уоттс предпочла джемпер с говорящей надписью «Мир и любовь». По всей видимости, так Наоми негласно подтвердила свою позицию по отношению к выбору сына.

10-летний мальчик уже не в первый раз выходит на улицу в таком наряде.

Сэмюэль любит все розовое и девчачье. В январе этого года он появился на фестивале Comic-Con в костюме сподвижницы Джокера Харли Квинн. Кроме того, мальчик носит длинные волосы, чем еще больше напоминает девочку.

Похоже, Наоми Уоттс полностью поддерживает мнение своих голливудских коллег о том, что детям нужно давать свободу во всем. А вы бы разрешили своему ребенку такой способ самовыражения?

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Legion-Media.ru

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24 комментария Добавить комментарий
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  • Ой, правда, какая миленькая девочка!😳🙈

  • *** !!!

  • В чём прикол то? Они там сума посходили?

  • капец...

  • идио...тизм, что у них там в башках? у этих детей вообще отцы есть?

  • С ума сойти! Они что, с ума посходили?

  • Ужас..Типа ребенок имеет право сам выбирать кем он хочет быть. Идиоты взрослые

  • Надо сказать, что и старший, хоть и в мальчишечьей одежде, но выглядит каким-то женоподобным, а младший совсем девчонка девчонкой. Дьявольщина какая-то, господа. Другого слова не подберешь

  • На фото с отцом хоть как-то на мальчика похож, а где только мать все проявляется на полную катушку-видимо толерантность без границ

  • Может, родители рассчитывают, что перерастет и перебесится. А ругаться и запрещать боятся, ведь запретный плод сладок. Но это рискованно: вдруг понравится в таком образе и решит остаться в нем навсегда. И что тогда? Кошмар, короче.

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