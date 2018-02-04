Насыщенная личная жизнь Дональда Трампа интересует общественность чуть ли не больше, чем его политический курс. В последнее время страницы мировых СМИ пестрят скандальными заголовками о том, что третий брак американского лидера находится на грани краха. Мол, ангельскому терпению Мелании настал конец, когда актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в подробностях описала интимную связь с Дональдом. Неужели в отношениях мистера и миссис Трамп все так плохо, и они готовятся к разводу? Woman.ru сопоставил все факты и попытался разобраться в этом вопросе.

1 2 3 ... 30 В последнее время в прессе активно обсуждается информация о возможном разводе Мелании Трамп с Дональдом

Нынешний президент США Дональд Трамп всегда был очень любвеобильным мужчиной. От недостатка женского внимания бывшему предпринимателю с миллиардным состоянием страдать не приходилось: старлетки и амбициозные модели в свое время сами бросались к нему в объятия. Однако легкодоступные барышни мало привлекали мистера Трампа. По-настоящему его пленила только модель словенского происхождения Мелания Кнаусс. Длинноногая красавица с правильными чертами лица, в отличие от других девушек, ухаживания бизнесмена поначалу отвергала, чем его еще больше притягивала к себе. Впрочем, Дональду все же удалось укротить строптивую, и в январе 2005-го они поженились, а еще через год стали родителями.



Спустя 13 лет мистер и миссис Трамп по-прежнему вместе, вот только, по слухам, их брак, как Титаник, стремительно идет ко дну. Перешептывания о том, что в первой семье США все не так уж и ладно, появились еще до того, как супруги въехали в Белый дом.

Поговаривали, что Мелания подписала с Дональдом контракт, согласно которому она могла бы спокойно развестись с мужем, не победи он в президентской гонке. Поговаривали, что Мелания подписала с Дональдом контракт, согласно которому она могла бы спокойно развестись с мужем, не победи он в президентской гонке.

Представители Трампа, естественно, назвали досужие домыслы чепухой. Но дальше — только больше: Мелания будто намеренно всем своим видом начала демонстрировать неприязнь к отцу своего единственного сына Бэррона.



Страсти, бушевавшие весь предыдущий год, накалились в начале 2018-го. Репортер издания The Wall Street Journal сообщил, что представители Трампа еще пару лет назад заплатили круглую сумму порнозвезде Сторми Дэниелс, чтобы во время президентской гонки блондинка с массой самых разных достоинств не обмолвилась об их интимной близости, имевшей место быть в 2006 году. И хотя эта интрижка — дело давно минувших дней, она в итоге нелучшим образом сказалась как на репутации политика, так и на его отношениях с третьей по счету женой. За задетые чувства Мелания отплатила благоверному равноценной монетой: она отказалась исполнять свои прямые обязанности — сопровождать статусного супруга во время важной поездки за рубеж.

Злопыхатели тут же заговорили о том, что добром дело явно не кончится и миссис Трамп со дня на день подаст на развод... Злопыхатели тут же заговорили о том, что добром дело явно не кончится и миссис Трамп со дня на день подаст на развод...

Woman.ru собрал все известные факты об отношениях президента США и первой леди, а также проконсультировался со специалистами в области астрологии и психологии, чтобы разобраться, действительно ли брак известной четы находится под серьезной угрозой.

Жизнь в золотой клетке?

71-летний Дональд Трамп и его 47-летняя жена Мелания стараются не посвящать в подробности своего брака журналистов и репортеров. И пока близкие друзья супругов твердят, что они по-прежнему без ума друг от друга и в обыденной обстановке ведут себя как молодожены, анонимные источники настаивают на том, что эти отношения — сплошной фарс…



До поры до времени мистера и миссис Трамп все устраивало в их союзе, и никаких неприятных слухов не возникало. Совсем не юный миллиардер с гордостью выводил в свет молодую красавицу-жену, которая в его глазах была самой настоящей феей. А Мелания делала все, чтобы поддерживать этот образ, — прихорашивалась для супруга, терпеливо выслушивала его амбициозные планы и мотивировала на новые свершения. В общем, экс-модель делала все, чтобы ее избранник был доволен.

В начале своих отношений Дональд Трамп и Мелания выглядели очень счастливыми

Впрочем, многие хейтеры уверены, что модель из Словении — очень хитрая и корыстная особа. Якобы она с самого начала разработала коварный план по завоеванию одного из самых богатых мужчин США и терпеливо закрывала глаза на его громкие выходки, только бы не спугнуть. Однако, по мнению инсайдеров из окружения Мелании, она не так расчетлива, как многим кажется. Кнаусс выросла в довольно обеспеченной семье, поэтому за материальными ценностями не гналась. К славе она тоже никогда не стремилась и старалась держаться в тени звездного супруга, лишь бы никто ее не трогал и не мешал тихо наслаждаться своим женским счастьем.



Если бы Мелания действительно хотела от Дональда только денег, то давно бы развелась с ним и получила бы солидные отступные — ни одну из своих бывших жен экс-предприниматель в финансовом плане не обидел. Возможно, именно поэтому они по-прежнему дружны с ним и при каждом удобном случае восхваляют его достоинства.



Говорить о том, что недоброжелатели все же сильно сгущают краски (в особенности после того, как Трамп был избран на пост президента), не имеет смысла. Ведь слова противников Дональда идут вразрез с его личным мнением. А политик тем временем любит публично подчеркивать достоинства жены и всячески дает понять, что очень дорожит ей. «Мелания — элегантная женщина с добрым сердцем. Она очень спокойная и уверенная в себе, добрая и красивая», — признавался экс-бизнесмен в интервью журналу People.

Да и сама миссис Трамп всегда знала, на что идет, связываясь с одним из самых обсуждаемых мужчин планеты. «В наших отношениях все прозрачно. Мы хорошо понимаем друг друга. Я не думаю, что мне нужно чего-то бояться», — делилась бывшая модель с телеведущим Ларри Кингом. Да и сама миссис Трамп всегда знала, на что идет, связываясь с одним из самых обсуждаемых мужчин планеты. «В наших отношениях все прозрачно. Мы хорошо понимаем друг друга. Я не думаю, что мне нужно чего-то бояться», — делилась бывшая модель с телеведущим Ларри Кингом.

Невольно возникает вопрос, почему же тогда Мелания выглядит такой несчастной рядом с мужем. Многие поклонники эффектной особы считают, что резкое ухудшение ее настроения связано не с поведением немного неуравновешенного мужа, а с его политическими амбициями. К роли первой леди она была морально не готова.

По разным спальням

Во время президентской гонки в 2016 году почти никто не верил в то, что Дональд Трамп сможет обойти свою главную соперницу Хиллари Клинтон, заручившуюся поддержкой большинства западных селебов. Сама Мелания, похоже, тоже не рассчитывала на победу благоверного, поэтому спокойно поддержала его желание баллотироваться.

«Она никогда не хотела быть женой президента, а он и подумать не смел, что победит в выборах. Мелания не могла и предположить, что все зайдет настолько далеко», — поделился анонимный источник из окружения четы Трампов с журналом Vanity Fair. «Она никогда не хотела быть женой президента, а он и подумать не смел, что победит в выборах. Мелания не могла и предположить, что все зайдет настолько далеко», — поделился анонимный источник из окружения четы Трампов с журналом Vanity Fair.

Роль первой леди действительно стала тяжким бременем для Мелании Трамп. Бывшая модель привыкла к спокойной и размеренной жизни в Нью-Йорке: она сама водила сына Бэррона в школу, помогала ему делать домашние задания. Пока ребенок был под присмотром педагогов, миссис Трамп занималась собой — посещала элитные спа-центры, работала над фигурой с личным тренером, спокойно гуляла по Манхэттену с подругами и обсуждала с ними модные коллекции, наслаждаясь параллельно высокой кухней в лучших ресторанах. Кстати, по словам Дональда, его третья жена никогда не была расточительной. «Мелания не входит в число тех девиц, что не могут оторваться от витрин на Мэдисон-авеню. Она не вымаливает у меня дорогие украшения или наряды», — признавался в одном из интервью многодетный отец.



С победой супруга на выборах на пост президента США привычная жизнь миссис Трамп резко изменилась. Она ужасно не хотела расставаться с ролью манхэттенской домохозяйки и до последнего откладывала переезд в Белый дом, мотивируя это тем, что Бэррону лучше окончить учебный год в нью-йоркской школе.

Мелания Трамп переехала в Белый дом только спустя полгода после инаугурации мужа. Свой поступок она мотивировала только тем, что их сыну Бэррону будет плохо в новой школе

Когда Мелания все же перебралась в Вашингтон, она без энтузиазма взялась за исполнение своих обязанностей. Так называемое восточное крыло Белого дома, которым по традиции заведуют первые леди, и по сей день непривычно пусто. По сведениям инсайдеров, миссис Трамп по-прежнему испытывает большой дискомфорт в связи со своим положением и каждое появление на публике в статусе жены президента для нее — большой стресс. Все дело в том, что Мелания — очень закрытый и неуверенный в себе человек, к тому же она до сих пор говорит с сильным акцентом, да и вообще не является искусным оратором.



Якобы из-за неожиданно свалившейся на миссис Трамп ответственности она сквозь зубы общается с мужем. Поговаривают, что в Белом доме супружеская пара даже спит в разных спальнях, да и вообще атмосфера за закрытыми дверями очень накаленная.

Измену не прощу!

По другой версии, отношения Трампов резко охладели из-за того, что Мелания устала от постоянных загулов мужа, который и после 70 лет не может пропустить ни одной юбки. Последний год сплетники то и дело шепчутся о том, что бывшая модель подготавливает почву для развода. Очередная волна подобных слухов прокатилась буквально на днях.



Поводом для так ожидаемого хейтерами разрыва вполне может стать интрижка Дональда со звездой порнофильмов Сторми Дэниелс, произошедшая еще в 2006 году. Возможно, Мелания и закрыла бы глаза на любовные похождения второй половины, если бы не тот факт, что муж начал изменять ей всего через несколько месяцев после их свадьбы. В интервью корреспонденту журнала In Touch блондинка рассказала о том, какой из Трампа любовник. «Сама не знаю, зачем я на это согласилась. Помню только, что пока мы занимались сексом, я всячески намекала ему, что мне за это не нужно платить», — сообщила Сторми в скандальном интервью.

Слухи о романе Дональда Трампа с порноактрисой Сторми Дэниелс сильно ударили по его репутации

Американский лидер пытался заставить актрису молчать, выписав ей чек на солидную сумму, но не вышло — информация все равно утекла в Сеть. Позже адвокаты Дональда Трампа заявили, что ничего такого не было, да и сама Сторми Дэниелс резко изменила свои показания.



Такой позор Мелания вынести не смогла и в последний момент отказалась лететь с мужем на международный экономический форум в швейцарский Давос. Представители первой леди как могли попытались сгладить острые углы — они уверяли, что поездка отменилась из-за транспортных накладок…



Буквально через несколько дней после этого Трампы должны были отметить 13 лет со дня свадьбы. Однако, в отличие от своих предшественников Барака и Мишель Обамы, которые всегда трогательно поздравляли друг друга с годовщинами в соцсетях, Мелания и Дональда полностью проигнорировали столь важное событие.



Более того, чтобы привести мысли в порядок и не сталкиваться с предавшим ее мужем, первая леди в одиночестве улетела на частном борте на семейный курорт Мар-а-Лаго во Флориду.



По возвращении в Вашингтон миссис Трамп все же надела на себя маску «хорошей жены» и поддержала супруга во время его выступления перед конгрессом. Однако на мероприятие она прибыла в отдельном автомобиле и вообще вела себя так, будто Дональда не существует.

Ночи у Тиффани

Поклонники теорий заговора считают, что Дональд и Мелания Трамп уже давно развелись, но не афишируют это. По одной из версий красавица с ярко-голубыми глазами днями и ночами грезит о воссоединении с молодым любовником в Нью-Йорке.

Ходят слухи, что у Мелании Трамп был любовник в Нью-Йорке

Летом 2017-го американская писательница и сценаристка Моника Бирн написала в своем Твиттере, что миссис Трамп и сама хороша — она изменяет пожилому мужу-миллиардеру.

«Говорят, что на протяжении многих лет Мелания изменяет Дональду с главой охраны ювелирного магазина Tiffany & Co., который находится в лобби Трамп-тауэр», — утверждала Моника на своей странице в соцсети. «Говорят, что на протяжении многих лет Мелания изменяет Дональду с главой охраны ювелирного магазина Tiffany & Co., который находится в лобби Трамп-тауэр», — утверждала Моника на своей странице в соцсети.

Позже женщина удалила наделавший немало шума пост, но осадочек остался… Любопытно, что представители супружеской пары никак не прокомментировали инсайдерскую информацию госпожи Бирн, что совсем на них не похоже.

Размолвки ради пиара



Отношения нынешних президента США и первой леди неоднократно называли игрой на публику. На людях они зачастую пытаются сымитировать образ счастливой семьи, хотя на самом деле на дух друг друга не переносят. Однако у некоторых фанатов есть и другая версия: якобы хитроумная чета сама выдумывает слухи о себе, чтобы подогреть всеобщий интерес.

Марианна Абравитова

Все выходки Мелании, вроде демонстративного отказа подавать избраннику руку, неестественные позы во время танца на балу после инаугурации — это всего лишь продуманные пиар-ходы, а не признаки того, что она ненавидит мужчину, которого знает почти 20 лет.



Похожего мнения придерживается и ясновидящая, таролог и психолог Марианна Абравитова, к которой мы обратились с просьбой рассказать о том, что же на самом деле происходит в семейной жизни Дональда Трампа и Мелании.

«У этой пары очень непростые отношения. Их способы взаимодействия друг с другом несколько выбиваются из общепринятого семейного шаблона. Правила внутри семьи устанавливает как раз Мелания, которая по своей натуре свободолюбивая и довольно жесткая. Она постоянно держит Дональда в каком-то подвешенном состоянии, поскольку сама по себе очень непредсказуема. Хочу заметить, что эти отношения больше напоминают типичный период ухаживаний. Трампу с женой уж точно никогда не бывает скучно», — отметила эксперт.

Разводу быть?

Последний год многие западные журналисты и обычные интернет-пользователи обсуждают неминуемый, по их мнению, разрыв 45-го президента США с женой и спорят, когда же они объявят об этом. Однако в душах некоторых поклонников пары все же теплится надежда, что все обойдется. Спешим обрадовать их: по прогнозам ясновидящей Марианны Абравитовой, супруги даже не думают о разрыве.



«Кризиса в их отношениях я не вижу. Все, что было до — это лишь искусственно созданная почва для обсуждений. Это все волнообразное и делается отчасти просто для подогревания интереса к паре. Они не разведутся и будут дальше жить вместе. Мелания в принципе такая дама, что ей интересно повышать градус в отношениях с мужем. Сейчас она замужем за президентом, но выше-то уже идти некуда... Она ему и дальше будет устраивать веселую жизнь. Их отношения похожи на игру, где Дональд находится в роли подкаблучника. И эта игра их обоих забавляет», — поделилась с нами эксперт.

Геннадий Гончаров

С Марианной Абравитовой солидарен и ее коллега, гипнолог и психолог Геннадий Гончаров. По его мнению, отношениям супругов ничто не угрожает.



«Уверен, что развода не будет. Мелания Трамп — умница и красавица, и ей, безусловно, хватит ума не раздувать из мухи слона. В первую очередь, ей самой это невыгодно. Если бы то, о чем сообщают СМИ, было бы правдой, я думаю, что проблема была бы решена на семейном совете и в прессу ничего и никогда бы не просочилось. Союз Мелании и Дональда лично у меня вызывают симпатию. У них достаточно ровные и спокойные отношения, и она, как и положено мудрой жене, всегда поддерживает своего мужа», — поведал Woman.ru Геннадий Гончаров.





Прогнозы сведущих людей нас, конечно, успокоили. Но подозреваем, что в будущем мы еще не раз прочитаем и о проблемах в отношениях мистера и миссис Трамп, и об их возможном разводе... Как говорится, милые бранятся — только тешатся.