Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало

Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.

Дарина Эрвин и Александр Цекало

Весной этого года стало известно, что Александр Цекало женился в четвертый раз. Новой избранницей шоумена стала модель Дарина Эрвин. Недавно супруга продюсера отметила 28-й день рождения, о чем отчиталась в своих инстаграм-историях.

Молодожены отметили день рождения Дарины в кругу друзей

Среди кадров было фото с Александром Цекало. На нем супруги прижимаются друг к другу, закрыв глаза. И хоть лиц молодоженов было почти не видно, по улыбке Александра читается только одно: он счастлив.

1 2 3 ... 10 18 июня Дарина Эрвин отметила свой 28-день рождения

Цекало и Эрвин редко делятся подробностями своей личной жизнью. Но иногда все же не могут сдержать своих чувств. Так, шоумен не раз признавался в любви модели, а та, в свою очередь, всегда отвечает ему взаимностью.