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Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало

Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением. 
Дарина Эрвин, Александр Цекало
Дарина Эрвин и Александр Цекало

Весной этого года стало известно, что Александр Цекало женился в четвертый раз. Новой избранницей шоумена стала модель Дарина Эрвин. Недавно супруга продюсера отметила 28-й день рождения, о чем отчиталась в своих инстаграм-историях. 

Дарина Эрвин, Александр Цекало
Молодожены отметили день рождения Дарины в кругу друзей

Среди кадров было фото с Александром Цекало. На нем супруги прижимаются друг к другу, закрыв глаза. И хоть лиц молодоженов было почти не видно, по улыбке Александра читается только одно: он счастлив.

Цекало и Эрвин редко делятся подробностями своей личной жизнью. Но иногда все же не могут сдержать своих чувств. Так, шоумен не раз признавался в любви модели, а та, в свою очередь, всегда отвечает ему взаимностью

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19 июня 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @darina.ervin, @highlights/Instagram, Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Александр Цекало

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