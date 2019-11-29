Две дочки и сыночек: жена Евгения Алдонина поделилась трогательными кадрами с детьми

После смерти бывшей жены Юлии Началовой Евгений Алдонин забрал их общую дочь Веру к себе. На тот момент его супруга Ольга занималась воспитанием сына Артема, но была очень рада падчерице — женщина прекрасно общалась с девочкой.
Недавно стало известно, что в семье футболиста случилось еще одно прибавление: 23 ноября Ольга Алдонина родила дочь, которую назвали Анжеликой. Об этом рассказал сам спортсмен и даже успел поделиться первым фото малышки.
Сейчас будни Ольги состоят из домашних хлопот и заботе о детях. На днях она поделилась трогательным кадром, сделанным во время прогулки с отпрысками. Жена футболиста опубликовала фотоколлаж, на котором совместила кадры 2016-го и 2019 года.
Евгений и Ольга поженились в 2014 году. Супруги редко балуют подписчиков семейными фотографиями, поэтому эти снимки особенно ценны для их поклонников.