Две дочки и сыночек: жена Евгения Алдонина поделилась трогательными кадрами с детьми

Совсем недавно Евгений Алдонин стал многодетным отцом — супруга футболиста родила ему вторую дочь. В предпоследний день ноября женщина поделилась фото с прогулки с наследниками.

Ольга и Евгений Алдонины с Артемом и Верой

После смерти бывшей жены Юлии Началовой Евгений Алдонин забрал их общую дочь Веру к себе. На тот момент его супруга Ольга занималась воспитанием сына Артема, но была очень рада падчерице — женщина прекрасно общалась с девочкой.

Недавно стало известно, что в семье футболиста случилось еще одно прибавление: 23 ноября Ольга Алдонина родила дочь, которую назвали Анжеликой. Об этом рассказал сам спортсмен и даже успел поделиться первым фото малышки.

Сейчас будни Ольги состоят из домашних хлопот и заботе о детях. На днях она поделилась трогательным кадром, сделанным во время прогулки с отпрысками. Жена футболиста опубликовала фотоколлаж, на котором совместила кадры 2016-го и 2019 года.

На первом снимке еще 10-летняя Вера катит коляску с новорожденным братом. А на втором уже повзрослевший Артем гуляет с Анжеликой.

1 2 3 ... 11 23 ноября Ольга Алдонина во второй раз стала мамой

Евгений и Ольга поженились в 2014 году. Супруги редко балуют подписчиков семейными фотографиями, поэтому эти снимки особенно ценны для их поклонников.