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Две дочки и сыночек: жена Евгения Алдонина поделилась трогательными кадрами с детьми

Совсем недавно Евгений Алдонин стал многодетным отцом — супруга футболиста родила ему вторую дочь. В предпоследний день ноября женщина поделилась фото с прогулки с наследниками. 
Ольга и Евгений Алдонины с Артемом и Верой
Ольга и Евгений Алдонины с Артемом и Верой

После смерти бывшей жены Юлии Началовой Евгений Алдонин забрал их общую дочь Веру к себе. На тот момент его супруга Ольга занималась воспитанием сына Артема, но была очень рада падчерице — женщина прекрасно общалась с девочкой. 

Недавно стало известно, что в семье футболиста случилось еще одно прибавление: 23 ноября Ольга Алдонина родила дочь, которую назвали Анжеликой. Об этом рассказал сам спортсмен и даже успел поделиться первым фото малышки

Сейчас будни Ольги состоят из домашних хлопот и заботе о детях. На днях она поделилась трогательным кадром, сделанным во время прогулки с отпрысками. Жена футболиста опубликовала фотоколлаж, на котором совместила кадры 2016-го и 2019 года.

На первом снимке еще 10-летняя Вера катит коляску с новорожденным братом. А на втором уже повзрослевший Артем гуляет с Анжеликой. 

Евгений и Ольга поженились в 2014 году. Супруги редко балуют подписчиков семейными фотографиями, поэтому эти снимки особенно ценны для их поклонников. 

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29 ноября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото @yadrakon_photo, @evgeny_aldonin, @ole_ole4ka/Instagram
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Евгений Алдонин

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Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
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58 Комментариев





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