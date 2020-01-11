После слухов об измене Джессика Бил запретила Джастину Тимберлейку встречаться с друзьями и нагружает его домашними делами

В конце ноября в интернете появились неоднозначные фото, на которых Джастин Тимберлейк проводит время со своей партнершей по новому фильму Алишей Уэйнрайнт. Если верить инсайдерам, из-за этого у певца сильно ухудшились отношения с супругой.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Этой осенью имя Джастина Тимберлейка фигурировало в серьезном скандале. Дело в том, что один из вечеров ноября мужчина провел в баре, в компании своей партнерши по фильму «Палмер» Алиши Уэйнрайт.

Тогда в Сеть просочились снимки, на которых молодая актриса нежно прикасается к певцу, а он многозначительно держит ее за руку.

Супруга Джастина Джессика Бил не могла не отреагировать на подобную информацию. Инсайдеры уверяли, что звезда хоть и с трудом, но простила мужа ради их маленького сына Сайласа.

Позже Тимберлейк публично попросил прощения у избранницы, объяснив, что в ту ночь перебрал с алкоголем. «Это не тот пример, который я хочу демонстрировать своему сыну. Я хочу быть лучшим мужем и отцом», — заявил тогда мужчина.

Кажется, Джастин действительно встал на путь исправления.

Как сообщает американский портал Radar Online, с недавних пор Бил запрещает мужу надолго покидать дом. Теперь, если звезде предстоят съемки в другом городе, его менеджерам придется побеспокоиться о том, чтобы обеспечить проживание там всей семьи.



«Дни, когда Джастин совершал двухнедельные поездки на гольф со своими приятелями на Гавайи и во Флориду, официально закончились, и это не изменится в ближайшее время», — рассказал изданию инсайдер.



1 2 3 ... 10 Джастин Тимберлейк больше не может много времени проводить с друзьями

«Долгие годы Джессика позволяла Джастину жить, как ему хотелось, и подолгу отсутствовать дома. Теперь пришло его время стать отцом-домоседом!» — дополнил аноним, объяснив, что в последние недели певец много времени проводит с сыном, а также помогает жене справляться с некоторыми бытовыми обязанностями.