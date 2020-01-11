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После слухов об измене Джессика Бил запретила Джастину Тимберлейку встречаться с друзьями и нагружает его домашними делами

В конце ноября в интернете появились неоднозначные фото, на которых Джастин Тимберлейк проводит время со своей партнершей по новому фильму Алишей Уэйнрайнт. Если верить инсайдерам, из-за этого у певца сильно ухудшились отношения с супругой. 
Джессика Бил, Джастин Тимберлейк
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Этой осенью имя Джастина Тимберлейка фигурировало в серьезном скандале. Дело в том, что один из вечеров ноября мужчина провел в баре, в компании своей партнерши по фильму «Палмер» Алиши Уэйнрайт. 

Тогда в Сеть просочились снимки, на которых молодая актриса нежно прикасается к певцу, а он многозначительно держит ее за руку. 

Супруга Джастина Джессика Бил не могла не отреагировать на подобную информацию. Инсайдеры уверяли, что звезда хоть и с трудом, но простила мужа ради их маленького сына Сайласа. 

Джастин Тимберлейк
 

Позже Тимберлейк публично попросил прощения у избранницы, объяснив, что в ту ночь перебрал с алкоголем. «Это не тот пример, который я хочу демонстрировать своему сыну. Я хочу быть лучшим мужем и отцом», — заявил тогда мужчина.

Кажется, Джастин действительно встал на путь исправления. 

Как сообщает американский портал Radar Online, с недавних пор Бил запрещает мужу надолго покидать дом. Теперь, если звезде предстоят съемки в другом городе, его менеджерам придется побеспокоиться о том, чтобы обеспечить проживание там всей семьи. 

«Дни, когда Джастин совершал двухнедельные поездки на гольф со своими приятелями на Гавайи и во Флориду, официально закончились, и это не изменится в ближайшее время», — рассказал изданию инсайдер. 

«Долгие годы Джессика позволяла Джастину жить, как ему хотелось, и подолгу отсутствовать дома. Теперь пришло его время стать отцом-домоседом!» — дополнил аноним, объяснив, что в последние недели певец много времени проводит с сыном, а также помогает жене справляться с некоторыми бытовыми обязанностями. 

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11 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Джессика Бил, Джастин Тимберлейк

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Гость 2019-12-23 08:49:00
429
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
142 Комментариев
Гость 2019-12-23 18:18:00
240
Чего ужасного она увидела? Что украли с кладбища и притащили памятник? Нет. У Фрисков есть сертификат на единоличное использования какого-либо жеста? Нет. Ужас - это порочить память близкого человека своими высказываниями(почти оскорблениями), тем более когда ей не могут ответить. Ужас - это стать пародией своей талантливой сестры и пытаться стиражировать её образ. Талантлива - шлифуй свой талант, показывай его, чтобы люди оценили.За это и ценят, а не за скандалы на ровном месте.
Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
65 Комментариев





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