В конец февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что планируют развестись. По словам знаменитостей, к этому решению они шли долго.

Правда, пандемия заставила экс-влюбленных отложить официальное расставание.

Карантин Павел и Агата проводили вместе, в загородном доме с детьми. Однако на днях молодая женщина буквально сбежала от супруга, публично объявив его в пьянстве, агрессии и домашнем насилии.