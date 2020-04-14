«Паша не жадный, но все оформлено на него»: знакомая Прилучного и Муцениеце рассказала, как они будут делить имущество

Кажется, воссоединения звездной пары не будет. Если верить подруге Павла и Агаты, актриса уже собирает документы для раздела имущества и развода. 

Агата Муцениеце, Павел Прилучный
Агата Муцениеце и Павел Прилучный

В конец февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что планируют развестись. По словам знаменитостей, к этому решению они шли долго. 

Правда, пандемия заставила экс-влюбленных отложить официальное расставание. 

Карантин Павел и Агата проводили вместе, в загородном доме с детьми. Однако на днях молодая женщина буквально сбежала от супруга, публично объявив его в пьянстве, агрессии и домашнем насилии. 

Агата Муцениеце

Неизвестно, что именно произошло между актерами. Но если верить словам близкой приятельницы пока еще супругов, Агата уже готовит документы для раздела имущества и развода. 

Вполне возможно, у Муцениеце будут проблемы с получением своей доли состояния, ведь она гражданка другой страны. 

«Когда они приобретали квартиру или дом, оформляли всегда на Пашу. Не удивляйтесь, это была инициатива Агаты тоже. Она же приехала в Москву из Риги, то есть иностранка, а в этом случае оформление всех бумаг гораздо сложнее. К тому же все их крупное имущество Паша покупал, получая ипотеку на себя. Выплачивал один ипотечный кредит, брал другой — на очередную покупку», — рассказала подруга звезд «Комсомольской правде»

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Агата Муцениеце и Павел Прилучный планируют развестись
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Впрочем, знакомая экс-пары уверена, что Прилучный и Муцениеце не станут скандалить из-за раздела имущество, спокойно поделив его. «Паша не жадный. Скорее всего, Агата с сыном и дочкой останутся в квартире в случае развода. А к нему дети будут приезжать в дом. Детей, семью он содержит полностью», — заключила приятельница. 

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

1
под именем
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  • Непонятно почему, но ранее неприятный Прилучный стал казаться мне более привлекательным, когда расстался с этой женщиной 🤷‍♀️

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