В конец февраля Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили, что планируют развестись. По словам знаменитостей, к этому решению они шли долго.
Правда, пандемия заставила экс-влюбленных отложить официальное расставание.
Карантин Павел и Агата проводили вместе, в загородном доме с детьми. Однако на днях молодая женщина буквально сбежала от супруга, публично объявив его в пьянстве, агрессии и домашнем насилии.
Неизвестно, что именно произошло между актерами. Но если верить словам близкой приятельницы пока еще супругов, Агата уже готовит документы для раздела имущества и развода.
Вполне возможно, у Муцениеце будут проблемы с получением своей доли состояния, ведь она гражданка другой страны.
«Когда они приобретали квартиру или дом, оформляли всегда на Пашу. Не удивляйтесь, это была инициатива Агаты тоже. Она же приехала в Москву из Риги, то есть иностранка, а в этом случае оформление всех бумаг гораздо сложнее. К тому же все их крупное имущество Паша покупал, получая ипотеку на себя. Выплачивал один ипотечный кредит, брал другой — на очередную покупку», — рассказала подруга звезд «Комсомольской правде».
Впрочем, знакомая экс-пары уверена, что Прилучный и Муцениеце не станут скандалить из-за раздела имущество, спокойно поделив его. «Паша не жадный. Скорее всего, Агата с сыном и дочкой останутся в квартире в случае развода. А к нему дети будут приезжать в дом. Детей, семью он содержит полностью», — заключила приятельница.
14 апреля 2020 · ·
Комментарии1