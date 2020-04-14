«Я ревную тебя, схожу по тебе с ума»: молодая жена 71-летнего Бориса Грачевского обратилась к нему после рождения сына

На днях Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. Теперь режиссер и его молодая супруга наслаждаются заботами о малыше и признаются друг другу в любви. 

Борис Грачевский
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская

8 апреля 71-летний Борис Грачевский и 35-летняя Екатерина Белоцерковская стали родителями. Сына назвали Филиппом. 

Влюбленные поженились в 2017-м, после нескольких лет отношений. 

Интернет-пользователи всегда негативно относились к звездной паре. Особенно часто критике подвергалась Екатерина, которую обвиняли в замужестве по расчету и желании нажиться на пожилом муже. 

Борис Грачевский

Впрочем, Белоцерковская всегда стойко выдерживала нападки хейтеров и не переставая повторяла, что по-настоящему любит Грачевского и не считает проблемой их существенную разницу в возрасте. 

Она всегда с особой нежностью смотрит на него, обнимает и признается в чувствах. 

Так, после выписки из роддома Екатерина обратилась к избраннику в соцсетях. 

«Спасибо тебе за сына, за нашу жизнь, за бесконечную и безграничную любовь! Я люблю тебя, я ревную тебя, я схожу с ума от тебя! Ты самый лучший муж и отец в мире! Мы без тебя не можем, помни об этом всегда», — написала молодая мама. 

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Не так давно Борис Грачевский снова стал отцом
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Борис Юрьевич не менее нежно ответил жене: «Это тебе спасибо самое большое за счастье, что ты даришь мне ежедневно и ежеминутно! А главная благодарность — за сына нашего!» Такой обмен признаниями довел некоторых фолловеров до слез. «Долгих вам лет вместе и крепкого здоровья!» — пожелала звездам одна из подписчиц. 

14 апреля 2020 · Текст: · Фото:

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