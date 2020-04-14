Впрочем, Белоцерковская всегда стойко выдерживала нападки хейтеров и не переставая повторяла, что по-настоящему любит Грачевского и не считает проблемой их существенную разницу в возрасте.

Она всегда с особой нежностью смотрит на него, обнимает и признается в чувствах.

Так, после выписки из роддома Екатерина обратилась к избраннику в соцсетях.



«Спасибо тебе за сына, за нашу жизнь, за бесконечную и безграничную любовь! Я люблю тебя, я ревную тебя, я схожу с ума от тебя! Ты самый лучший муж и отец в мире! Мы без тебя не можем, помни об этом всегда», — написала молодая мама.

