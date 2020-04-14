8 апреля 71-летний Борис Грачевский и 35-летняя Екатерина Белоцерковская стали родителями. Сына назвали Филиппом.
Влюбленные поженились в 2017-м, после нескольких лет отношений.
Интернет-пользователи всегда негативно относились к звездной паре. Особенно часто критике подвергалась Екатерина, которую обвиняли в замужестве по расчету и желании нажиться на пожилом муже.
Впрочем, Белоцерковская всегда стойко выдерживала нападки хейтеров и не переставая повторяла, что по-настоящему любит Грачевского и не считает проблемой их существенную разницу в возрасте.
Она всегда с особой нежностью смотрит на него, обнимает и признается в чувствах.
Так, после выписки из роддома Екатерина обратилась к избраннику в соцсетях.
«Спасибо тебе за сына, за нашу жизнь, за бесконечную и безграничную любовь! Я люблю тебя, я ревную тебя, я схожу с ума от тебя! Ты самый лучший муж и отец в мире! Мы без тебя не можем, помни об этом всегда», — написала молодая мама.
Борис Юрьевич не менее нежно ответил жене: «Это тебе спасибо самое большое за счастье, что ты даришь мне ежедневно и ежеминутно! А главная благодарность — за сына нашего!» Такой обмен признаниями довел некоторых фолловеров до слез. «Долгих вам лет вместе и крепкого здоровья!» — пожелала звездам одна из подписчиц.
14 апреля 2020 · ·
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