- Мэри Элизабет Уинстэд, 33 годаДо середины прошлого года личная жизнь актрисы Мэри Элизабет Уинстэд мало кого интересовала. Было известно, что в 2010-м она по-тихому вышла замуж за сценариста Райли Стирнса, с которым познакомилась еще подростком, — этой информации о семейном статусе кареглазой шатенки было более чем достаточно. Однако в мае 2017-го Уинстэд неожиданно сообщила о том, что она отныне свободная девушка. «Мы решили расторгнуть наш брак, но мы до конца наших дней останемся лучшими друзьями», — писала в Инстаграме звезда фильма «Скотт Пилигрим против всех». Тогда ни у кого не возникло подозрений, что Мэри Элизабет положила глаз на своего глубоко женатого коллегу по сериалу «Фарго» Эвана Макгрегора
Жизнь — самый настоящий бумеранг. Зачастую все поступки — как хорошие, так и плохие — возвращаются сторицей. Так, например, бросившие своих жен ради любовниц представители сильного пола в редких случаях становятся по-настоящему счастливыми в новых отношениях. Через несколько месяцев или лет приходит понимание того, что в какой-то момент была совершена грубая ошибка, за которую теперь приходится расплачиваться.
Взять хотя бы самый обсуждаемый любовный треугольник последних лет — Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли. В 2005 году актер ушел от законной супруги к сексуальной коллеге по фильму «Мистер и миссис Смит». Гармония в отношениях Питта и Джоли тоже оказалась невечной — как только они официально оформили свой союз, в прессе заговорили о неминуемом разрыве. Кто бы мог предположить, что злопыхатели окажутся правы, спрогнозировав затяжной процесс расторжения брака. К слову, инициированный самой Энджи развод подкосил Брэда гораздо сильнее, чем расставание с Джен, из-за которого она пролила литры слез.
Недавно карма настигла и шотландского актера Эвана Макгрегора, который до осени прошлого года считался образцовым семьянином. Однако во время съемок остросюжетного сериала «Фарго» давно женатый Эван увлекся своей молодой и очень симпатичной коллегой Мэри Элизабет Уинстэд, которая также была несвободна…
На протяжении нескольких месяцев актеры мастерски шифровались. Совместные появления на публике интерпретировались как обычные деловые встречи. Однако осенью 2017-го папарацци запечатлели Эвана и Мэри Элизабет во время ужина, который подозрительно напоминал свидание. Знаменитости обнимались, целовались и о чем-то мило беседовали — в общем, напоминали скорее влюбленную пару, чем приятелей и уж тем более коллег.
Красноречивые кадры тут же утекли в Сеть. Из-за поднявшейся шумихи многодетный отец объявил о том, что собирается разводиться. Вскоре после того как страсти немного улеглись, новая избранница актера огорошила публику известием о том, что они больше не вместе. Уинстэд заявила, что ушла от Макгрегора, поскольку не может справляться с оказываемым на нее давлением со стороны журналистов и недоброжелателей.
Эван Макгрегор — далеко не единственный знаменитый мужчина, которого бросила любовница сразу после того, как он сам бросил жену. В этом материале мы вспомним и других селебрити, в полной мере прочувствовавших смысл фразы «поматросила и бросила».
Жена Жигунова сморится, как его мама. Башаров и раньше красавцем не был, а сейчас тем более.
Жигунов, конечно, глупость сделал, нормальная у него жена, простила его, вон Деппу не повезло, и на деньги развели, и вернуться некуда. Мужики вообще думают одним местом, бросая верных жён, думают, что их любят. И поделом им.
Жена Жигунова сморится, как его мама. Башаров и раньше красавцем не был, а сейчас тем более.
Жигунов, конечно, глупость сделал, нормальная у него жена, простила его, вон Деппу не повезло, и на деньги развели, и вернуться некуда. Мужики вообще думают одним местом, бросая верных жён, думают, что их любят. И поделом им.
Просто испанский стыд. Молодец Паради, нашла себе быстренько нового мужика и вышла замуж, пират пусть теперь стареет с бутылочкой в обнимку. Удивили внешним видом и стилем жена Мак Грегора и Жигунова. Мужики симпатичные, где-то можно даже сказать красавчики и так неинтересно и старомодно одетые жены, мужья от них гонорары что ли ныкали. У Жигунова еще и старше него выглядит.
Угу, имена из трех частей ему виноваты. Чего только эти обиженки в штанах не скажут. Никого из мужиков не жаль. Даже завидую - у них хоть был период бешеной страсти.