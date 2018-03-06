Штамп в паспорте и кольцо на безымянном пальце еще никого не останавливали от измен. Порой романы на стороне принимают настолько серьезный оборот, что влюбленные до безумия представители сильного пола решают официально уйти от законных супруг. Все ради одной цели — чтобы на легальных основаниях быть с другой женщиной. Но закон кармы никто не отменял: бывает так, что новые пассии всего через несколько месяцев сами уходят от мужчин, пожертвовавших ради них семьей. В этом материале Woman.ru вспоминает истории из жизни звезд с подобным сюжетом.

1 2 3 ... 29 Мэри Элизабет Уинстэд, 33 года

До середины прошлого года личная жизнь актрисы Мэри Элизабет Уинстэд мало кого интересовала. Было известно, что в 2010-м она по-тихому вышла замуж за сценариста Райли Стирнса, с которым познакомилась еще подростком, — этой информации о семейном статусе кареглазой шатенки было более чем достаточно. Однако в мае 2017-го Уинстэд неожиданно сообщила о том, что она отныне свободная девушка. «Мы решили расторгнуть наш брак, но мы до конца наших дней останемся лучшими друзьями», — писала в Инстаграме звезда фильма «Скотт Пилигрим против всех». Тогда ни у кого не возникло подозрений, что Мэри Элизабет положила глаз на своего глубоко женатого коллегу по сериалу «Фарго» Эвана Макгрегора

Жизнь — самый настоящий бумеранг. Зачастую все поступки — как хорошие, так и плохие — возвращаются сторицей. Так, например, бросившие своих жен ради любовниц представители сильного пола в редких случаях становятся по-настоящему счастливыми в новых отношениях. Через несколько месяцев или лет приходит понимание того, что в какой-то момент была совершена грубая ошибка, за которую теперь приходится расплачиваться.



Взять хотя бы самый обсуждаемый любовный треугольник последних лет — Дженнифер Энистон, Брэд Питт и Анджелина Джоли. В 2005 году актер ушел от законной супруги к сексуальной коллеге по фильму «Мистер и миссис Смит». Гармония в отношениях Питта и Джоли тоже оказалась невечной — как только они официально оформили свой союз, в прессе заговорили о неминуемом разрыве. Кто бы мог предположить, что злопыхатели окажутся правы, спрогнозировав затяжной процесс расторжения брака. К слову, инициированный самой Энджи развод подкосил Брэда гораздо сильнее, чем расставание с Джен, из-за которого она пролила литры слез.



Недавно карма настигла и шотландского актера Эвана Макгрегора, который до осени прошлого года считался образцовым семьянином. Однако во время съемок остросюжетного сериала «Фарго» давно женатый Эван увлекся своей молодой и очень симпатичной коллегой Мэри Элизабет Уинстэд, которая также была несвободна…



На протяжении нескольких месяцев актеры мастерски шифровались. Совместные появления на публике интерпретировались как обычные деловые встречи. Однако осенью 2017-го папарацци запечатлели Эвана и Мэри Элизабет во время ужина, который подозрительно напоминал свидание. Знаменитости обнимались, целовались и о чем-то мило беседовали — в общем, напоминали скорее влюбленную пару, чем приятелей и уж тем более коллег.



Красноречивые кадры тут же утекли в Сеть. Из-за поднявшейся шумихи многодетный отец объявил о том, что собирается разводиться. Вскоре после того как страсти немного улеглись, новая избранница актера огорошила публику известием о том, что они больше не вместе. Уинстэд заявила, что ушла от Макгрегора, поскольку не может справляться с оказываемым на нее давлением со стороны журналистов и недоброжелателей.



Эван Макгрегор — далеко не единственный знаменитый мужчина, которого бросила любовница сразу после того, как он сам бросил жену. В этом материале мы вспомним и других селебрити, в полной мере прочувствовавших смысл фразы «поматросила и бросила».

