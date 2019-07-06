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Как прошла свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова в итальянском Сорренто

#СвадьбаТТ состоялась! Ее обсуждали последние несколько месяцев, подготовка к ней шла полгода, а длилась она три дня. Рассказываем, как прошло торжество Регины Тодоренко и Влада Топалова. 

3 июля Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли свадьбу, которую поклонники пары ждали больше полугода, а если быть точнее — девять месяцев: ровно столько прошло со дня регистрации их брака в Москве. Тогда супруги решили отложить пышное торжество из-за занятости и беременности телеведущей. Напомним, звездный наследник появился на свет 5 декабря 2018 года.

Первую половину 2019-го Регина и Влад занималась подготовкой торжества, а организатором назначили младшую сестру певца Алину Топалову. Им потребовалось несколько месяцев, чтобы найти идеальное место в итальянском Сорренто, куда утром 1 июля и приехали около сотни гостей. Среди них — Мария Ивакова и Никита Ефремов, которые, похоже, перестали скрывать свой роман.

Как это часто и бывает, не обошлось без приключений. Приземлившись в аэропорту Неаполя, Влад Топалов узнал, что багаж, в котором был его свадебный костюм, пропал. «Все, что у меня осталось — джинсы, плавки и кофта», — сообщил он своим подписчикам.

Леся Никитюк
Леся Никитюк

В тот же вечер, молодожены организовали приветственный ужин. Ресторан на берегу Тирренского моря («где вода прозрачная, как слеза»), окруженного высокими скалами, яркие гирлянды, длинный стол, за которым собрались многочисленные друзья и родственники супругов, звон бокалов и… долгое ожидание вкуснейшей итальянской еды. Да, как в своем тосте отметил Влад, здесь тоже не повезло: «Мы просим прощения за задержку еды… Это, как нам объяснили, Италия…». Регина не осталась в стороне и голосом сварливой жены отметила: «Ты сюда всех притащил, ты во всем виноват!». Она, конечно же, шутила — по сияющему лицу Тодоренко было видно, что она невероятно счастлива.

Лучезарная улыбка освещала лицо звезды и на следующее утро, когда наступил день Х. В своем Инстаграме она опубликовала фото с хэштегом #УтроНевесты. В кадре — миниатюрный костюмчик семимесячного Миши, сына Регины и Влада.

В чем же была невеста? И главное, надела ли она… трусы? Не пугайтесь! За несколько дней до свадьбы Тодоренко сама признавалась, что ее подвенечному образу не хватает лишь этого предмета нижнего белья. «Но это не проблема, я могу и без них», — добавила она.  Жених без костюма, невеста без трусов... Веселенькая свадьба получается.

Регина Тодоренко с мамой
Регина Тодоренко с мамой

Впрочем, наряд для Влада Топалова, конечно, нашелся, о чем он сообщил через несколько дней после торжества в своем Инстаграме. А заодно — показал нам видео с церемонии. На нем певец исполняет своей любимой супруге невероятно нежную и трогательную композицию.

По нему мы также можем оценить аутфиты влюбленных. Регина выбрала пышное платье с длинными полупрозрачными рукавами, а Влад — костюм с белым пиджаком и черными брюками.

Известно, что в этот день гостей развлекали насыщенной программой, сытным ужином и фейерверком. После у всех была возможность провести еще некоторое время в Сорренто, наслаждаясь итальянским солнцем.

  • Регина Тодоренко
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    «Нервное напряжение на максимум перед самым важным днем в этом году», — написала Регина Тодоренко за несколько часов до свадьбы
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Как сообщает журнал OK!, невесту к алтарю отвел ее отец. Также на свадьбе молодожены исполнили два танца: под Moon River в исполнении Карлы Бруни и под Shape of you Эда Ширана.

Букет невесты поймала Леся Никитюк, а вот подвязка оказалась в руках Никиты Ефремова. Очень кстати, ведь его возлюбленная Мария Ивакова уже вовсю мечтает о собственной свадьбе.

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06 июля 2019
Текст Алена Петровская
Фото @reginatodorenko, @vladtopalovofficial/Instagram, Андерй Калмыков/Woman.ru
Теги

Регина Тодоренко, Влад Топалов

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  • Где фото -то с новой свадьбы? 😁

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