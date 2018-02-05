С тех пор, как Мария Максакова покинула Россию, она не общается со своими детьми от криминального авторитета Владимира Тюрина. В интервью одному из телеканалов оперная дива заявляла, что Илья и Люда находятся со своим отцом, потому что это их выбор. Даже, когда бывшему гражданскому мужу Марии выдвинули обвинение в заказе убийства Дениса Вороненкова, сама певица не сделала ничего, чтобы забрать у него детей.
К слову, по информации журналистов, именно Тюрин содержал Максакову после убийства Вороненкова. Более того, Владимир пытался помочь Марии вновь вернуться на родину, но в последний момент она отказалась. Позже оперная дива объяснила: «Не поехала потому, что для меня было очень важно помогать украинским следователям в их процессе. Это было очень важно: раскрыть и найти не только исполнителя, но и заказчика». Правда, до сих пор непонятно, почему Максакова принимала помощь Тюрина, если изначально подозревала его в организации заказного убийства.
думаю она по своей сути кукушка..Бедный Ванечка, мать не путевая, отца нет, завтра и от него откажется. если это правда, то она чудовище!!
может они заодно, а машка играет роль вдовы
У меня вопрос о ее душевном здоровье.......
Веселая вдова....
Ну.... он же криминальный авторитет.. кто знает насколько добровольно она подписала отказ от детей....?
У меня вопрос о ее душевном здоровье.......
Боится, вот и отказалась, дети в России с отцом в безопасности. Вернуться не может , убьют , теперь будет играть по тем правилам , которые ей диктуют
Оперная дива это Нетребко, а эта дама — дама полусвета
она кто по национальности?? шпарит по украински в интервью..
может они заодно, а машка играет роль вдовы