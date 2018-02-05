Несмотря на то, что уже давно ни для кого не секрет, что старшие дети 40-летней Марии Максаковой живут со своим отцом Владимиром Тюриным, лишь на днях стало известно, что оперная дива сама отказалась от родительских прав на Илью и Люду.

1 2 3 ... 12 Журналисты выяснили, что Мария Максакова отказалась от родительских прав на старших детей

С тех пор, как Мария Максакова покинула Россию, она не общается со своими детьми от криминального авторитета Владимира Тюрина. В интервью одному из телеканалов оперная дива заявляла, что Илья и Люда находятся со своим отцом, потому что это их выбор. Даже, когда бывшему гражданскому мужу Марии выдвинули обвинение в заказе убийства Дениса Вороненкова, сама певица не сделала ничего, чтобы забрать у него детей.

Недавно журналисты программы «Новые русские сенсации» выяснили, что Максакова даже при желании не могла бы вернуть Илью и Люду себе. Оказалось, что оперная дива добровольно подписала отказ от родительских прав на старших детей в пользу криминального авторитета. Недавно журналисты программы «Новые русские сенсации» выяснили, что Максакова даже при желании не могла бы вернуть Илью и Люду себе. Оказалось, что оперная дива добровольно подписала отказ от родительских прав на старших детей в пользу криминального авторитета.

К слову, по информации журналистов, именно Тюрин содержал Максакову после убийства Вороненкова. Более того, Владимир пытался помочь Марии вновь вернуться на родину, но в последний момент она отказалась. Позже оперная дива объяснила: «Не поехала потому, что для меня было очень важно помогать украинским следователям в их процессе. Это было очень важно: раскрыть и найти не только исполнителя, но и заказчика». Правда, до сих пор непонятно, почему Максакова принимала помощь Тюрина, если изначально подозревала его в организации заказного убийства.