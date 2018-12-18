После расставания Мэрилин Керро и Александра Шепса общественность некоторое время ничего не знала о личной жизни эстонской колдуньи. Информацию о новом романе и тайной беременности знаменитость старалась не афишировать и большую часть времени проводила на родине.
Однако на днях Керро появилась на съемках финала «Битвы Экстрасенсов» в компании своего возлюбленного — об этом сообщило издание «СтарХит». Пара доказала: они счастливы вместе. Мэрилин Керро и Марк Александр Хансен улыбались и с удовольствием общались с поклонниками.
На съемках финала «Битвы» присутствовал и Александр Шепс, бывший возлюбленный колдуньи. Он приехал без пары и держался компании коллег по магическому цеху — Виктории Райдос и Константина Гецати.
Напомним, что Александр Шепс и Мэрилин Керро познакомились на съемках 14 сезона «Битвы Экстрасенсов» в 2013 году. С тех пор пара то расходилась, то вновь воссоединялась. Лишь в июне 2017 года звезды публично объявили об окончательном разрыве отношений.
Сейчас 30-летняя Мэрилин живет в Эстонии со своим новым возлюбленным.
В июле 2018 года она впервые стала мамой. Долгое время Керро скрывала беременность, а также предпочитала не комментировать рождение малыша. Об отце ребенка Мэрилин также известно мало. Сообщается, что Марк Александр родился в Норвегии и работал плотником.
Александр Шепс познакомился с женихом своей бывшей возлюбленной Мэрилин Керро на финале «Битвы Экстрасенсов»
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