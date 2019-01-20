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Надолго ли? У Меган Маркл появился новый помощник

В последние месяцы по самым разным причинам с Меган Маркл отказались работать несколько служащих королевского двора. На днях герцогиня наняла нового секретаря — интересно, сколько продержится на своей должности он?
  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    На днях принц Гарри и Меган Маркл встретились со своим новым сотрудником Кристианом Джонсом
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Лишь недавно став частью британской королевской семьи, Меган Маркл уже успела навести свои порядки. Менее чем за год от работы на герцогиню Сассекскую отказались несколько личных помощников — если верить инсайдерам, они не смогли поладить с чересчур капризной и требовательной Меган.

На днях стало известно, что в штате Маркл прибыло. В эту пятницу герцогиня встретилась со своим новым подчиненным — Кристианом Джонсом.

По сообщениям западных СМИ, Кристиан будет работать не только с принцем Гарри и его супругой, но и с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Мы уже чувствуем, как непросто придется мужчине, учитывая сложные отношения Кейт и Меган. Джонс, к слову, занимает должность секретаря по связям с общественностью.

Послужной список нового работника монаршей семьи впечатляет. В последние годы Кристиан успел зарекомендовать себя в Департаменте по выходу из Европейского Союза, а также поработать в Министерстве экономики и финансов британского правительства. Надеемся, у мужчины получится найти общий язык с Меган и другими королевскими особами и уверенно обосноваться на новой должности. 

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20 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Уильям, Кейт Миддлтон

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