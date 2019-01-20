Надолго ли? У Меган Маркл появился новый помощник

Лишь недавно став частью британской королевской семьи, Меган Маркл уже успела навести свои порядки. Менее чем за год от работы на герцогиню Сассекскую отказались несколько личных помощников — если верить инсайдерам, они не смогли поладить с чересчур капризной и требовательной Меган.
По сообщениям западных СМИ, Кристиан будет работать не только с принцем Гарри и его супругой, но и с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Мы уже чувствуем, как непросто придется мужчине, учитывая сложные отношения Кейт и Меган. Джонс, к слову, занимает должность секретаря по связям с общественностью.
Послужной список нового работника монаршей семьи впечатляет. В последние годы Кристиан успел зарекомендовать себя в Департаменте по выходу из Европейского Союза, а также поработать в Министерстве экономики и финансов британского правительства. Надеемся, у мужчины получится найти общий язык с Меган и другими королевскими особами и уверенно обосноваться на новой должности.