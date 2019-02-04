Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Децлом

Рэпер Децл умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. Агент исполнителя сообщил, когда и где пройдет церемония прощания и похороны артиста.

1 2 3 4 5 Стало известно, когда пройдет церемония прощания с Децлом

3 февраля стало известно о смерти Децла (настоящее имя исполнителя — Кирилл Толмацкий). Как сообщил концертный директор рэпера Павел Беленец, ему стало плохо в гримерке после концерта в одном из клубов Ижевска. По предварительной информации, исполнитель умер из-за остановки сердца.



Агент Децла Дмитрий Каприелов рассказал агентству «Москва», когда поклонники смогут проститься с рэпером. «6 февраля состоится прощание в Москве, и, насколько я знаю, тело уже перевозят из Ижевска», — сообщил источник. Похороны пройдут в этот же день — Кирилл Толмацкий будет погребен на Пятницком кладбище.



Кроме того, в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Удмуртия агентству передали, что судебно-медицинская экспертиза по факту смерти исполнителя еще не завершена. Напомним, исполнитель хитов «Вечеринка» и «Письмо» скончался на 36-м году жизни. У Децла осталась жена Юлия и сын Тони.

