Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Децлом

Рэпер Децл умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. Агент исполнителя сообщил, когда и где пройдет церемония прощания и похороны артиста.  

3 февраля стало известно о смерти Децла (настоящее имя исполнителя — Кирилл Толмацкий). Как сообщил концертный директор рэпера Павел Беленец, ему стало плохо в гримерке после концерта в одном из клубов Ижевска. По предварительной информации, исполнитель умер из-за остановки сердца.

Агент Децла Дмитрий Каприелов рассказал агентству «Москва», когда поклонники смогут проститься с рэпером. «6 февраля состоится прощание в Москве, и, насколько я знаю, тело уже перевозят из Ижевска», — сообщил источник. Похороны пройдут в этот же день — Кирилл Толмацкий будет погребен на Пятницком кладбище.

Кроме того, в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Удмуртия агентству передали, что судебно-медицинская экспертиза по факту смерти исполнителя еще не завершена. Напомним, исполнитель хитов «Вечеринка» и «Письмо» скончался на 36-м году жизни. У Децла осталась жена Юлия и сын Тони.   

Перейти к обсуждению 3


04 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, Instagram

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Помним.любим.🙏🙏🙏

  • Блин очень жаль пацана. Столько *** в этом шоубизнесе и единицы хороших уходят...

  • Он не был обычным...Сейчас переслушала его песни. Удивительно что подросток мог написать их. Не по годам мудрый. Порядочный, честный, спокойный, читый... В современном шоубизе таких нет, поэтому так грустно, что он так рано ушел. А упыри остались.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 412

Новое за неделю

18 новых тем

Популярное за неделю

17 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.