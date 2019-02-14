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Виктория Лопырева опубликовала первый снимок своего сына

5 февраля Виктория Лопырева стала мамой. Спустя неделю после радостного события звезда опубликовала первый снимок с новорожденным малышом.

Чуть больше недели назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Телеведущая родила бизнесмену Игорю Булатову сына, имя которого пока держится в секрете. 

13 февраля Лопырева выписалась из роддома и показала подписчикам, какими подарками поздравили новоиспеченную маму друзья и поклонники. А в День всех влюбленных звезда растрогала фолловеров, опубликовав в Инстаграме первый снимок со своим крохой-сыном.

На фото Виктория читает книгу, а на ее груди спит младенец. Лицо малыша телеведущая закрыла синим сердечком. 

«Наш сын родился здоровым и крепким! Даже не ожидала, что все так легко пройдет. Хотя, с другой стороны, ожидала — я была уверена, что все будет прекрасно», — подписала снимок Виктория.

Телеведущая также пообещала, что обязательно будет продолжать делиться с поклонниками подробностями жизни своего маленького сына.

Несмотря на то, что Лопырева родила ребенка всего неделю назад, на фото знаменитость выглядит так, будто уже вернулась в былую форму. 

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14 февраля 2019
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Голубое сердечко, почти полностью закрывшее ребёнка, это первый снимок??)))

  • "На фото Виктория читает книгу, а на ее груди спит младенец."Аффтор жжет! Неподъемная книга)))

  • больше похоже не на книгу,а поздравительную открытку..

  • Сейчас начнётся: лопырева показала ножку ребёнка, ручку, пол года будет скрывать имя как тодоренко, потом откроет тайну- сына назвала вася😂вообщем сейчас на дежурство по статьям заступает вика! Ее звездный час! Тодоренко уже как лента уехала))

  • а где "семейное фото " ?

  • Тоже вначале подумала, что открытка! Поздравления от клана Карапетян! Не иначе)

  • Боже, сгрудила все подарки в центре комнаты и давай позировать))) А вообще маловато конечно цветов/подарков для такого масштаба птицы... Шариков, так вообще как украли)))

  • как так можно жить-в усмерть зафотошопленная тетка сутками напролет висящая в инсте

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