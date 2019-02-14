Виктория Лопырева опубликовала первый снимок своего сына

5 февраля Виктория Лопырева стала мамой. Спустя неделю после радостного события звезда опубликовала первый снимок с новорожденным малышом.

1 2 3 4 5 Виктория Лопырева опубликовала первую фотографию с новорожденным сыном

Чуть больше недели назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Телеведущая родила бизнесмену Игорю Булатову сына, имя которого пока держится в секрете.



13 февраля Лопырева выписалась из роддома и показала подписчикам, какими подарками поздравили новоиспеченную маму друзья и поклонники. А в День всех влюбленных звезда растрогала фолловеров, опубликовав в Инстаграме первый снимок со своим крохой-сыном.

На фото Виктория читает книгу, а на ее груди спит младенец. Лицо малыша телеведущая закрыла синим сердечком.

«Наш сын родился здоровым и крепким! Даже не ожидала, что все так легко пройдет. Хотя, с другой стороны, ожидала — я была уверена, что все будет прекрасно», — подписала снимок Виктория.



Телеведущая также пообещала, что обязательно будет продолжать делиться с поклонниками подробностями жизни своего маленького сына.



Несмотря на то, что Лопырева родила ребенка всего неделю назад, на фото знаменитость выглядит так, будто уже вернулась в былую форму.