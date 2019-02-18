Эксперты не нашли в крови Децла запрещенные вещества

В начале февраля российские СМИ сообщили о смерти рэпера Децла. Недавно стали известны результаты медицинской экспертизы, проверившей кровь исполнителя на наличие наркотиков.

Стали известны результаты экспертизы крови Децла

3 февраля стало известно о смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл. По данным СМИ, исполнитель скончался от сердечной патологии, а мать артиста рассказывала о том, что его мучали боли в руке и ноге.



Многие пользователи Сети думали, что Децл мог иметь проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков. 18 февраля телеграм-каналу Mash стали известны результаты медицинской экспертизы крови рэпера на наличие следов запрещенных препаратов.



В организме рэпера не обнаружены запрещенные вещества

«В крови Децла не нашли наркотиков. Это результаты исследований "Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики''», — сообщает источник.



Кроме того, по информации телеграм-канала, в гримерке Толмацкого тоже не было обнаружено запрещенных препаратов. В помещении были найдены стаканы с вином, колой и кофе. Сомнение вызвал только яблочный сок. «Там нашли небольшой белый осадок. Возможно, это было обезболивающее, которое артист выпил после выступления», — передает Mash. Напиток пройдет дополнительную проверку в нескольких лабораториях.