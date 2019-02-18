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Эксперты не нашли в крови Децла запрещенные вещества

В начале февраля российские СМИ сообщили о смерти рэпера Децла. Недавно стали известны результаты медицинской экспертизы, проверившей кровь исполнителя на наличие наркотиков.
Стали известны результаты экспертизы крови Децла
Стали известны результаты экспертизы крови Децла

3 февраля стало известно о смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл. По данным СМИ, исполнитель скончался от сердечной патологии, а мать артиста рассказывала о том, что его мучали боли в руке и ноге.

Многие пользователи Сети думали, что Децл мог иметь проблемы со здоровьем из-за употребления наркотиков. 18 февраля телеграм-каналу Mash стали известны результаты медицинской экспертизы крови рэпера на наличие следов запрещенных препаратов.

В организме рэпера не обнаружены запрещенные вещества
В организме рэпера не обнаружены запрещенные вещества

«В крови Децла не нашли наркотиков. Это результаты исследований "Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики''», — сообщает источник.

Кроме того, по информации телеграм-канала, в гримерке Толмацкого тоже не было обнаружено запрещенных препаратов. В помещении были найдены стаканы с вином, колой и кофе. Сомнение вызвал только яблочный сок. «Там нашли небольшой белый осадок. Возможно, это было обезболивающее, которое артист выпил после выступления», — передает Mash. Напиток пройдет дополнительную проверку в нескольких лабораториях. 

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18 февраля 2019
Текст Анна Селезнева
Фото PhotoXPress, Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Правильно в "Эксклюзиве" сказала женщина: "Посмотрите на его глаза!" И сразу все вопросы отпадают, наркоман он или нет. Хотя не встречала ни одного комментария, где хоть кто-то бы сомневался.

  • не поняла про белый осадок в яблочном соке. Давали обезболивающее с соком? У них что не было воды? Было сразу понятно что он не наркоман, журналисты и Дана Борисова на него наговаривала.

  • Дана Борисова не адекват, после рехаба кукушка съехала, кого пригласили вообще на передачу, конечно он не наркоман, но образ жизни в смысле быть в драйве и творить скорее всего большое кол-во кофе, энергетиков, сажает сердце, ритм, давление, могут быть скачки, перепады, не шутки, а все эти собравшиеся и ведущий, зайп хотели схватить что ли. Хороший парень был, жаль, выросли на его творчестве, наша жизнь отражена на 100, молодые и таллантливые рано уходят, артисты, певцы, поэты, закономерность что ли. Лучших забирают.

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