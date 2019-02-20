После долгих лет скандалов Дана Борисова помирилась с мужем

Недавно стало известно о конфликте Даны Борисовой с дочерью Полиной. Телеведущая призналась, что после этого случилось то, чего она уже давно ждала — примирение с бывшим супругом.

1 2 3 4 5 Дана Борисова сообщила о примирении с Максимом Аксеновым

1 февраля 11-летняя дочь Даны Борисовой Полина написала на своей странице в Инстаграме, что после очередного конфликта с матерью она ушла из дома, вновь возвратившись к отцу.



Вскоре сама Борисова прокомментировала сложившуюся ситуацию, сообщив, что перед побегом к родственнику девочка сильно ударила ее, а затем и вовсе оскорбила, назвав наркоманкой.

Вначале отец Полины, бизнесмен Максим Аксенов, встал на ее сторону. Дочь прожила у него больше недели, игнорируя свою мать. Однако в скором времени мужчина решил пойти навстречу экс-супруге и организовал встречу для Даны и Полины.

По словам звезды, впервые за долгое время она ощутила, что ее отношения с Максимом изменились — телеведущая и бизнесмен предъявляли друг другу претензии около десяти лет!



«Мы действительно воссоединились. Сели втроем, поговорили обо всех наших конфликтах и проблемах. Все было очень позитивно. Я испытала совершенно незабываемые чувства. Полина, как никто другой, знает, что у нас с ее папой были очень сложные отношения. Наверное, она первый раз в своей жизни увидела нас вдвоем на позитиве, в едином мнении, в согласии. Для нее это очень важно. Не знаю, может, дочка хочет, чтобы мы были вместе», — рассказала знаменитость корреспонденту газеты «Зажигай!».

