Жена Башарова подала документы на развод, но сам актер уверяет, что у них «все в порядке»

Несколько дней назад Елизавета Шевыркова заявила, что собирается развестись с Маратом Башаровым. Теперь стало известно, что женщина уже подала документы в суд.



Елизаветы Шевыркова передала документы на развод в суд

В Сети уже несколько недель обсуждают скандальное расставание 32-летней Елизаветы Шевырковой и 44-летнего Марата Башарова. На днях женщина заявила о своем намерении развестись с актером. Теперь стало известно, что Елизавета уже обратилась в суд. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в мировом судебном участке Бабушкинского района.



«В суде 6 февраля зарегистрировано исковое заявление Елизаветы Башаровой к М. Башарову о расторжении брака супругов, имеющих детей», — рассказал собеседник агентства. Кроме того, уточняется, что речи о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка не идет.



1 2 3 4 Недавно Елизавета Шевыркова рассказала о том, что ее избивал муж

Сам актер отреагировал на новость о разводе так: «Я не даю комментариев. У меня в отношениях с женой все в порядке». Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились в 2017-м. Супруги воспитывают 2-летнего сына Марселя.