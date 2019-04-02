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Божена Рынска сменила фамилию

В конце февраля Божена Рынска стала вдовой. Журналистке сложно смириться с таким поворотом судьбы, и она всеми силами старается сохранить память о муже. Недавно знаменитость заявила, что взяла фамилию покойного мужа.
Игорь Малашенко, Божена Рынска
 

25 февраля СМИ стало известно о самоубийстве 64-летнего Игоря Малашенко. Все родные и близкие мужчины тяжело переживали произошедшее, но хуже всего пришлось его супруге, 44-летней Божене Рынски — на фоне стресса безутешная вдова даже перенесла клиническую смерть

Божена Рынска
 

Божена заявила, что целью своей жизни после смерти Игоря она считает сохранение памяти о нем. Журналистка даже хочет завести ребенка от покойного мужа, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями. 

Кроме того, на днях Рынска сообщила, что теперь ее фамилия — Малашенко. Женщина уточнила, что сменила фамилию еще в день свадьбы с возлюбленным.

«Журналисты, не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска. Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — написала в своем микроблоге вдова. 

Также Божена сказала, что очень хочет, чтобы фамилия Игоря поскорее начала ассоциироваться именно с ней. «Я бы хотела, чтобы фамилия моего любимого, обожаемого мужа ко мне приклеилась. Старая фамилия мне не нужна», — заметила вдова. Впрочем, в социальных сетях она пока фигурирует под девичьей фамилией. 

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02 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Сергей Фадеичев/ТАСС, Facebook
Теги

Божена Рынска, Божена Рынска

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Женщине срочно нужна помощь специалиста!! Это уже помешательством попахивает...

  • Ну и тетка... Не успела мужика похоронить, как уже 10 статья о её бреде выходит.

  • Ужас, ей кроме его наследства ничего не нужно. Он же сам оставил завещание детям а не ей

  • Только вдова знает где точно в данный момент находится её благоверный ...

  • да ей по фиг, нужна аудитория и подписчики, с этого она будет кормиться теперь

  • Ну и что? Нам то какая разница, Рынска или Малашенко бредит?

  • Что за трепыхания? При жизни не думала и не хотела, а тут прям.

  • Боже, зачем?😰 У неё деньги закончились? Выступать на таком непристижном мероприятии.. даа уж😬

  • Гость

    Женщине срочно нужна помощь специалиста!! Это уже помешательством попахивает...

    слушайте, ну всего лишь месяц со дня смерти прошел. понятно, что ее кроет. при этом я не оправдываю ее.

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