Божена Рынска сменила фамилию

В конце февраля Божена Рынска стала вдовой. Журналистке сложно смириться с таким поворотом судьбы, и она всеми силами старается сохранить память о муже. Недавно знаменитость заявила, что взяла фамилию покойного мужа.

25 февраля СМИ стало известно о самоубийстве 64-летнего Игоря Малашенко. Все родные и близкие мужчины тяжело переживали произошедшее, но хуже всего пришлось его супруге, 44-летней Божене Рынски — на фоне стресса безутешная вдова даже перенесла клиническую смерть.

Божена заявила, что целью своей жизни после смерти Игоря она считает сохранение памяти о нем. Журналистка даже хочет завести ребенка от покойного мужа, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями.

Кроме того, на днях Рынска сообщила, что теперь ее фамилия — Малашенко. Женщина уточнила, что сменила фамилию еще в день свадьбы с возлюбленным.

«Журналисты, не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска. Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — написала в своем микроблоге вдова.

1 2 3 4 Божена Рынска заявила, что взяла фамилию Игоря Малашенко

Также Божена сказала, что очень хочет, чтобы фамилия Игоря поскорее начала ассоциироваться именно с ней. «Я бы хотела, чтобы фамилия моего любимого, обожаемого мужа ко мне приклеилась. Старая фамилия мне не нужна», — заметила вдова. Впрочем, в социальных сетях она пока фигурирует под девичьей фамилией.

