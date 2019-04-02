Божена Рынска сменила фамилию

25 февраля СМИ стало известно о самоубийстве 64-летнего Игоря Малашенко. Все родные и близкие мужчины тяжело переживали произошедшее, но хуже всего пришлось его супруге, 44-летней Божене Рынски — на фоне стресса безутешная вдова даже перенесла клиническую смерть.
Божена заявила, что целью своей жизни после смерти Игоря она считает сохранение памяти о нем. Журналистка даже хочет завести ребенка от покойного мужа, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями.
«Журналисты, не называйте меня, пожалуйста, Боженой Рынска. Я сменила фамилию 28 сентября и стала Боженой Малашенко», — написала в своем микроблоге вдова.
Также Божена сказала, что очень хочет, чтобы фамилия Игоря поскорее начала ассоциироваться именно с ней. «Я бы хотела, чтобы фамилия моего любимого, обожаемого мужа ко мне приклеилась. Старая фамилия мне не нужна», — заметила вдова. Впрочем, в социальных сетях она пока фигурирует под девичьей фамилией.