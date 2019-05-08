Томас Маркл поздравил Гарри и Меган с рождением сына и выразил надежду на примирение

Весь мир поздравляет герцога и герцогиню Сассекских с появлением малыша. Недавно прокомментировал рождение внука и отец Меган Маркл, с которым она не общалась на протяжении всей беременности.

Принц Гарри и Меган Маркл

6 мая 37-летняя Меган Маркл родила сына. По словам инсайдеров, пока члены британской королевской семьи не навестили новоиспеченных родителей и новорожденного, но собираются это сделать в самое ближайшее время.

Надежду на встречу с внуком выразил и отец герцогини Томас Маркл.

«Я счастлив, что у Меган и малыша все хорошо. Я горжусь тем, что мой внук родился в королевской семье. Уверен, когда он вырастет, он будет с честью и достоинством служить народу Великобритании», — поведал мужчина корреспонденту The Sun.

Томас Маркл

Томас надеется, что вскоре его общение с дочерью наладится и ему позволят понянчиться с внуком.



Конечно, долгожданное появление ребенка всегда улучшает отношения между родственниками. Однако приближенные к королевской семье уверены, что в случае Маркла не стоит надеяться на примирение.

1 2 3 4 5 6 Томас Маркл поздравил Меган Маркл и принца Гарри с рождением ребенка

Томас Маркл исчерпал кредит доверия британской королевской семьи. Напомним, перед свадьбой принца Гарри и Меган мужчина дал ряд интервью, компрометирующих будущую герцогиню. Имеется вероятность, что при возобновлении отношений он может снова устроить скандал по какому-нибудь поводу.