Томас Маркл поздравил Гарри и Меган с рождением сына и выразил надежду на примирение

6 мая 37-летняя Меган Маркл родила сына. По словам инсайдеров, пока члены британской королевской семьи не навестили новоиспеченных родителей и новорожденного, но собираются это сделать в самое ближайшее время.
«Я счастлив, что у Меган и малыша все хорошо. Я горжусь тем, что мой внук родился в королевской семье. Уверен, когда он вырастет, он будет с честью и достоинством служить народу Великобритании», — поведал мужчина корреспонденту The Sun.
Томас надеется, что вскоре его общение с дочерью наладится и ему позволят понянчиться с внуком.
Конечно, долгожданное появление ребенка всегда улучшает отношения между родственниками. Однако приближенные к королевской семье уверены, что в случае Маркла не стоит надеяться на примирение.
Томас Маркл исчерпал кредит доверия британской королевской семьи. Напомним, перед свадьбой принца Гарри и Меган мужчина дал ряд интервью, компрометирующих будущую герцогиню. Имеется вероятность, что при возобновлении отношений он может снова устроить скандал по какому-нибудь поводу.