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Томас Маркл поздравил Гарри и Меган с рождением сына и выразил надежду на примирение

Весь мир поздравляет герцога и герцогиню Сассекских с появлением малыша. Недавно прокомментировал рождение внука и отец Меган Маркл, с которым она не общалась на протяжении всей беременности. 
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

6 мая 37-летняя Меган Маркл родила сына. По словам инсайдеров, пока члены британской королевской семьи не навестили новоиспеченных родителей и новорожденного, но собираются это сделать в самое ближайшее время.

Надежду на встречу с внуком выразил и отец герцогини Томас Маркл. 

«Я счастлив, что у Меган и малыша все хорошо. Я горжусь тем, что мой внук родился в королевской семье. Уверен, когда он вырастет, он будет с честью и достоинством служить народу Великобритании», — поведал мужчина корреспонденту The Sun. 

Томас Маркл
Томас Маркл

Томас надеется, что вскоре его общение с дочерью наладится и ему позволят понянчиться с внуком. 

Конечно, долгожданное появление ребенка всегда улучшает отношения между родственниками. Однако приближенные к королевской семье уверены, что в случае Маркла не стоит надеяться на примирение.

Томас Маркл исчерпал кредит доверия британской королевской семьи. Напомним, перед свадьбой принца Гарри и Меган мужчина дал ряд интервью, компрометирующих будущую герцогиню. Имеется вероятность, что при возобновлении отношений он может снова устроить скандал по какому-нибудь поводу. 

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08 мая 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Томас Маркл, Все о беременности Меган Маркл

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну так херцохиня этого заслуживает. На удивление неприятная личность. Жаль ее отца, он много для нее сделал.

  • Ну какое примирение? Старый просто никак не хочет понять, что выполнил свою миссию по воспитанию и материальному обеспечению в трудные моменты и стал дочери не нужен. Теперь она сама крутая, без него. Больше от него ничего не требуется, кроме как отдать концы побыстрее. А уж зятю и никогда такой родственничек нужен не был, так что эта пара только обрадуется, если папулю в лучший мир ангелы заберут. Вздохнут с облегчением.

  • Гость

    Ну так херцохиня этого заслуживает. На удивление неприятная личность. Жаль ее отца, он много для нее сделал.

    Действительно это отец,вырастил,вынянчил и на тебе.Только за это ММ неприятна.

  • Гость

    Ну какое примирение? Старый просто никак не хочет понять, что выполнил свою миссию по воспитанию и материальному обеспечению в трудные моменты и стал дочери не нужен. Теперь она сама крутая, без него. Больше от него ничего не требуется, кроме как отдать концы побыстрее. А уж зятю и никогда такой родственничек нужен не был, так что эта пара только обрадуется, если папулю в лучший мир ангелы заберут. Вздохнут с облегчением.

    Ага, мама почему-то очень нужна, а отец - нет. Вообще отношение детей к родителям - единственное, что есть справедливого на свете. Что воспитали, то и пожинают. И чаще всего это вообще никак не коррелирует с вложенными деньгами. Потому что если не вложил свою душу, никакими деньгами ты ничего не купишь.

  • Гость

    Ну какое примирение? Старый просто никак не хочет понять, что выполнил свою миссию по воспитанию и материальному обеспечению в трудные моменты и стал дочери не нужен. Теперь она сама крутая, без него. Больше от него ничего не требуется, кроме как отдать концы побыстрее. А уж зятю и никогда такой родственничек нужен не был, так что эта пара только обрадуется, если папулю в лучший мир ангелы заберут. Вздохнут с облегчением.

    Поддержу.Возможно мироздание уже подготовило сюрприз Меган и малыш унаследует внешность Томаса и цвет кожи Дории. Чтобы не забывала корни.

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