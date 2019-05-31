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«С мамой она договорится по блату»: неудачная шутка Алсу разозлила общественность

Страсти, развернувшиеся вокруг скандальной истории на шоу «Голос. Дети», никак не утихнут. На этот раз масла в огонь подлила неоднозначная шутка Алсу. 

Несмотря на разразившийся скандал вокруг финала конкурса «Голос. Дети», Микелла Абрамова продолжает выступать на сцене. На днях девочка приняла участие в «Детской Новой волне» в Крыму.

После выступления дочери 35-летняя певица Алсу вместе с Микеллой решила наконец пообщаться с журналистами. Во время беседы артистка пошутила, но в сложившейся ситуации вышло не очень смешно... 

Во время интервью «Комсомольской правде» Микелла Абрамова призналась, что мечтает записать дуэт с одной из своих любимых певиц, Полиной Гагариной. Алсу предположила, что в будущем девочка запишет песню и с ней. «Хотя мы много раз пели с Микеллой. С мамой она договорится по блату», — заявила Алсу.

Несмотря на шутливый контекст фразы, многие не оценили юмор Алсу. Публика хоть и потеплела в отношении Микеллы Абрамовой и ее семьи, но до сих пор уверена, что победа девочки была проплачена. 

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31 мая 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Алсу

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Блат наше все!

  • Публика совсем не потеплела,вы ошибаетесь. Все думали наоборот не увидят их,а они хоть куда пролезут и выставятся.

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