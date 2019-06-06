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СМИ: Бари Алибасова готовят к операции

Состояние недавно госпитализированного Бари Алибасова не улучшается. Журналисты внимательно следят за развитием событий. 
Бари Алибасов
Бари Алибасов

4 июня Бари Алибасов попал в больницу из-за острого отравления — мужчина случайно выпил жидкость для прочистки труб. 

Поняв, что проглотил опасное вещество, Бари Каримович незамедлительно вызвал скорую помощь. 

В скором времени продюсер был доставлен в токсикореанимацию в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Он получил сильнейший ожог пищевода и желудка, и сейчас его состояние оценивается как тяжелое. 

Бари Алибасов
 

У палаты постоянно дежурят родные близкие знаменитости. Пытаются узнать новую информацию о состоянии Алибасова и журналисты. 

Впрочем, из-за того, что семья мужчины пока не дает внятных комментариев, в Сети появляются противоречивые сведения о Бари Каримовиче. 

Так, поздним вечером 5 июня в интернете разлетелся слух о смерти продюсера. Об этом сообщил близкий друг Алибасова Сергей Минаев, но вскоре его слова были опровергнуты представителями звезды. 

Сейчас ряд отечественных СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина впал в кому. А вот информационное агентство РИА Новости утверждает, что несколько дней Бари Каримович будет восстанавливаться и принимать обезболивающие препараты, а затем ему, возможно, проведут операцию. 

6 июня Алибасов отмечает свой 72-й день рождения — кто бы мог представить, что с ним случится такое прямо перед праздником. Так как мужчина находится в реанимации, вероятно, сегодня к нему не пустят даже членов семьи, которые могли бы поздравить его с именинами и поддержать. 

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06 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Бари Алибасов

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Да что ж за год то такой плохой? Для знаменитостей

  • Этот случай- из ряда вон выходящий.Продолжить пить жидкость не поняв по вкусу,что это не вода.Бари-выздоравливай.

  • Как можно выпить эту гадость ? От нее же воняет за километр .

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