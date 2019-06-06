СМИ: Бари Алибасова готовят к операции

Состояние недавно госпитализированного Бари Алибасова не улучшается. Журналисты внимательно следят за развитием событий.

Бари Алибасов

4 июня Бари Алибасов попал в больницу из-за острого отравления — мужчина случайно выпил жидкость для прочистки труб.

Поняв, что проглотил опасное вещество, Бари Каримович незамедлительно вызвал скорую помощь.

В скором времени продюсер был доставлен в токсикореанимацию в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Он получил сильнейший ожог пищевода и желудка, и сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

У палаты постоянно дежурят родные близкие знаменитости. Пытаются узнать новую информацию о состоянии Алибасова и журналисты.

Впрочем, из-за того, что семья мужчины пока не дает внятных комментариев, в Сети появляются противоречивые сведения о Бари Каримовиче.

Так, поздним вечером 5 июня в интернете разлетелся слух о смерти продюсера. Об этом сообщил близкий друг Алибасова Сергей Минаев, но вскоре его слова были опровергнуты представителями звезды.



Сейчас ряд отечественных СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина впал в кому. А вот информационное агентство РИА Новости утверждает, что несколько дней Бари Каримович будет восстанавливаться и принимать обезболивающие препараты, а затем ему, возможно, проведут операцию.

6 июня Алибасов отмечает свой 72-й день рождения — кто бы мог представить, что с ним случится такое прямо перед праздником. Так как мужчина находится в реанимации, вероятно, сегодня к нему не пустят даже членов семьи, которые могли бы поздравить его с именинами и поддержать.