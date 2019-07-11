Почему принц Гарри чувствовал себя абсолютно ненужным в королевской семье

Принцы Гарри и Уильям еще в детстве ощутили, что такое социальное неравенство. Инсайдер рассказал, что старшему сыну Дианы и Чарльза уделялось в королевском дворце гораздо больше внимания. И для этого были свои причины.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри

Интересные подробности об отношениях принца Гарри и принца Уильяма подъехали сегодня из Англии. Оказывается, с самого детства между братьями не все было так гладко, как хотелось бы.

Как стало известно, на телеканале Channel 4 выйдет документальный фильм о прошлом Меган Маркл и ее супруга под названием «Меган и Гарри: детские годы». В качестве эксперта журналисты пригласили Ингрид Севард, редактора издания Majesty Magazine о жизни монарших особ. И она рассказала кое-что увлекательное.

Принцу Гарри, по словам женщины, приходилось несладко в собственном доме: все члены королевской семьи считали его «вторым номером». Первым был, конечно, первенец принцессы Дианы и принца Чарльза Уильям. Гарри почти не уделяли внимания, а вот его старший брат был всеобщим любимчиком. Королева Елизавета II всегда звала Уильяма посидеть рядом с ней, в то время как Гарри такой чести не удостаивался.

Диана очень переживала и пыталась сделать все, что было в ее силах, чтобы Гарри не унывал, но мальчик и так знал: Уильям имеет преимущество как наследник престола. Ингрид добавила: «Другие члены королевской семьи прекрасно понимали, что он всегда будет вторым».

Гарри и Уильям, несмотря на явное неравенство, были дружны и после смерти матери поддерживали друг друга по мере своих возможностей (на тот момент Гарри было 12, а Уильяму 15). Пережить горечь утраты им помогал отец. «Это одна из самых тяжелых ситуаций для любого родителя, когда надо как-то сказать своим детям о смерти второго родителя. Я не знаю, что нужно делать в таком случае, но могу сказать, что наш отец был с нами», — признавался позже Гарри.

Принц Уильям поведал в интервью, что общее горе сплотило их с братом. «Мы потеряли мать в раннем возрасте и прошли через это вместе. Трудности привязали нас друг к другу, сейчас у нас очень близкие отношения», — заявил Уильям.



1 2 3 ... 8 Принц Гарри, как говорит инсайдер, в детстве чувствовал себя обделенным вниманием

А вот с появлением Меган Маркл отношения братьев ухудшились: Гарри и его супруга переехали из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-хаус, завели личный Инстаграм и покинули фонд Royal Foundation, созданный в 2009-м Уильямом, Кэтрин и Гарри.