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Почему принц Гарри чувствовал себя абсолютно ненужным в королевской семье

Принцы Гарри и Уильям еще в детстве ощутили, что такое социальное неравенство. Инсайдер рассказал, что старшему сыну Дианы и Чарльза уделялось в королевском дворце гораздо больше внимания. И для этого были свои причины.
принцесса Диана, принц Чарльз, принц Гарри, принц Уильям
Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри

Интересные подробности об отношениях принца Гарри и принца Уильяма подъехали сегодня из Англии. Оказывается, с самого детства между братьями не все было так гладко, как хотелось бы.

Как стало известно, на телеканале Channel 4 выйдет документальный фильм о прошлом Меган Маркл и ее супруга под названием «Меган и Гарри: детские годы». В качестве эксперта журналисты пригласили Ингрид Севард, редактора издания Majesty Magazine о жизни монарших особ. И она рассказала кое-что увлекательное.

Принцу Гарри, по словам женщины, приходилось несладко в собственном доме: все члены королевской семьи считали его «вторым номером». Первым был, конечно, первенец принцессы Дианы и принца Чарльза Уильям. Гарри почти не уделяли внимания, а вот его старший брат был всеобщим любимчиком. Королева Елизавета II всегда звала Уильяма посидеть рядом с ней, в то время как Гарри такой чести не удостаивался.

принцесса Диана, принц Чарльз, принц Гарри, принц Уильям

Диана очень переживала и пыталась сделать все, что было в ее силах, чтобы Гарри не унывал, но мальчик и так знал: Уильям имеет преимущество как наследник престола. Ингрид добавила: «Другие члены королевской семьи прекрасно понимали, что он всегда будет вторым».

Гарри и Уильям, несмотря на явное неравенство, были дружны и после смерти матери поддерживали друг друга по мере своих возможностей (на тот момент Гарри было 12, а Уильяму 15). Пережить горечь утраты им помогал отец. «Это одна из самых тяжелых ситуаций для любого родителя, когда надо как-то сказать своим детям о смерти второго родителя. Я не знаю, что нужно делать в таком случае, но могу сказать, что наш отец был с нами», — признавался позже Гарри.

Принц Уильям поведал в интервью, что общее горе сплотило их с братом. «Мы потеряли мать в раннем возрасте и прошли через это вместе. Трудности привязали нас друг к другу, сейчас у нас очень близкие отношения», — заявил Уильям.

  • Принц Уильям, Принц Гарри
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    Принц Гарри, как говорит инсайдер, в детстве чувствовал себя обделенным вниманием
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А вот с появлением Меган Маркл отношения братьев ухудшились: Гарри и его супруга переехали из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-хаус, завели личный Инстаграм и покинули фонд Royal Foundation, созданный в 2009-м Уильямом, Кэтрин и Гарри.

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11 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Rex Features/Fotodom.ru
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Принц Гарри, Принц Уильям, Принцесса Диана, Меган Маркл

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Да сколько можно? Ресурс превратился в журнал о жизни БКС! Статьи о них с главной не сходят. Больше писать не о чем и не о ком? Например эпоха мстителей Марвел закончилась, а ни одной (!) статьи на эту тему не было и нет. Очень интересно было бы почитать про Роберта Дауни младшего, интервью свежее, его дальнейшие планы и тд. Но нет, пишут только про Гарри, Меган, уильяма и Кейт🤦‍♀️

  • Гость

    Да сколько можно? Ресурс превратился в журнал о жизни БКС! Статьи о них с главной не сходят. Больше писать не о чем и не о ком? Например эпоха мстителей Марвел закончилась, а ни одной (!) статьи на эту тему не было и нет. Очень интересно было бы почитать про Роберта Дауни младшего, интервью свежее, его дальнейшие планы и тд. Но нет, пишут только про Гарри, Меган, уильяма и Кейт🤦‍♀️

    здесь сидит одна которойМаркл когда-то проплатила за пиар.По теме: после Уимблдона Марклы пытаются давить на жалось, то с младенцем на солнцепек выйдут, то Гарьа бедный-несчастный. Вспомнилабабка как девкой была)))))) давайте все вместепожалеем сорокалетнего мужика Гарюню! Не старшимродился, ай-ай-ай!!! И Маркл младшая, хотяи любимая. Прямо сборище обиженок на судьбу-матушку. Ненавистников своих старших братьев-сестер. Давайте теперь все строчить статьи о том, что бедные наши мужики, не родились даже вторыми у Дианы, назаводах трудятся..

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