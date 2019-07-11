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«Я не из тех, кто против брака»: Ирина Шейк дала первое интервью после расставания с Брэдли Купером

С момента появления информации о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера прошло больше месяца. Недавно топ-модель наконец решилась высказаться о своей личной жизни. 
Брэдли Купер, Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк

Слухи о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк больше не являются парой, ходят не первый месяц. Однако в начале лета об этом заговорили уже без тени сомнения. 

В первых числах июня инсайдеры сообщили западным СМИ, что модель съехала из особняка своего возлюбленного, а затем и вовсе сняла помолвочное кольцо. С тех пор вместе их никто не видел.

На днях вышел новый выпуск интернет-версии журнала Harper’s Bazaar, на обложке которого появилась Шейк. 

Ирина дала изданию большое интервью. По слухам, перед встречей с журналистом агент модели заявил, что она не станет отвечать на вопросы касаемо своей личной жизни. 

Впрочем, в разговоре все же была затронута эта тема — и, на удивление, Ирина немногословно, но все же поделилась своими мыслями. 

«Я понимаю, что общественность хочет знать все о моей личной жизни. Я  понимаю, что любопытство к таким вещам заложено в человеческой природе», — сказала знаменитость корреспонденту.

Ирина Шейк
 

Модель не проронила ни слова о Брэдли Купере и своем расставании с ним, зато порассуждала о возможном замужестве. «Что касается брака, все относятся к нему по-разному. Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто против этого», — сообщила Шейк. 

Быть может, проблемы в отношениях Купера и Шейк появились из-за разницы их взглядов по этому вопросу?

Кроме того, знаменитость отметила, что появление дочери никак не повлияло на нее как на личность, профессионала и спутницу по жизни.

  • Ирина Шейк
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    Ирина Шейк дала первое интервью после слухов о расставании с Брэдли Купером
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«Почему вы должны меняться только потому, что стали матерью? Я действительно верю, что если вы любите кого-то, то сможете расставить приоритеты. Материнство — это всего лишь еще одна часть вашей жизни. Женщины могут справиться со всем. Женщины могут воспитывать детей, строить карьеру, а при возвращении домой — готовить, убирать и выполнять тяжелую работу!» — резюмировала Ирина. 

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11 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News, @irinashayk/Instagram
Теги

Ирина Шейк, Брэдли Купер, Леа де Сен Шейк Купер

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Нравится она мне

  • Очень подурнела к сожалению. Лицо провисло, наметились брыли. Еще из нее ушел свет - она словно погасла. В таком состоянии мужчину она не привлечет, тем более для брака. Надо что-то делать с собой, наполняться энергией, хорошеть и тогда все будет.

  • Конечно женщины могут и делают, особенно если они матери-одиночки. А вот имея мужа пахать на работе да и еще и дома вечером.. зачем такой муж. Ну Ирине в любом случае не грозит драить полы))

  • Конечно женщины могут всё! Но максимально не хотелось бы быть лошадью в этой жизни...

  • Жизнь продолжается. Поэтому улыбаемся и машем)

  • и мне нравится Ирина! что- то в ней есть! и внешне и внутренне

  • Ира козерог, очень тщеславная. Думаю, что решение не говорить о личной жизни продиктовано не некой нравственной позицией, а желанием, выглядеть в глазах общественности, профессионалом - самим по себе, успех которого не связывают с Роналду или Купером. Мне, как и многим другим, интересно, как у русской модели, добившейся таких результатов складывается личная жизнь. И если Ирине не хочется об этом говорить, то такое интервью мне не интересно. И уже не важно, какое оно, - большое или развернутое) Мне не интересно, что у Иры в сумочке и какие она дает советы по уходу. Мне интересно, счастлива ли она, влюблен ли в нее ее избранник, как они воспитывают дочь, какие взаимоотношения между бабушками. Нам интересна живая история, а не котлета, которую пережарили со всех сторон.

  • Гость

    Очень подурнела к сожалению. Лицо провисло, наметились брыли. Еще из нее ушел свет - она словно погасла. В таком состоянии мужчину она не привлечет, тем более для брака. Надо что-то делать с собой, наполняться энергией, хорошеть и тогда все будет.

    Да ладно, я вообще каких бабищ видела за каких еще бизнесменов за сорок вышли бабищи.

  • Ну она точно найдёт себе кого кого-нибудь получше) так что ждём развития событий) зато у неё есть дочка теперь)

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