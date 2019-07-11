«Я не из тех, кто против брака»: Ирина Шейк дала первое интервью после расставания с Брэдли Купером

С момента появления информации о расставании Ирины Шейк и Брэдли Купера прошло больше месяца. Недавно топ-модель наконец решилась высказаться о своей личной жизни.

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Слухи о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк больше не являются парой, ходят не первый месяц. Однако в начале лета об этом заговорили уже без тени сомнения.

В первых числах июня инсайдеры сообщили западным СМИ, что модель съехала из особняка своего возлюбленного, а затем и вовсе сняла помолвочное кольцо . С тех пор вместе их никто не видел.

На днях вышел новый выпуск интернет-версии журнала Harper’s Bazaar, на обложке которого появилась Шейк.

Ирина дала изданию большое интервью. По слухам, перед встречей с журналистом агент модели заявил, что она не станет отвечать на вопросы касаемо своей личной жизни.

Впрочем, в разговоре все же была затронута эта тема — и, на удивление, Ирина немногословно, но все же поделилась своими мыслями.

«Я понимаю, что общественность хочет знать все о моей личной жизни. Я понимаю, что любопытство к таким вещам заложено в человеческой природе», — сказала знаменитость корреспонденту.

Модель не проронила ни слова о Брэдли Купере и своем расставании с ним, зато порассуждала о возможном замужестве. «Что касается брака, все относятся к нему по-разному. Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто против этого», — сообщила Шейк.

Быть может, проблемы в отношениях Купера и Шейк появились из-за разницы их взглядов по этому вопросу?

Кроме того, знаменитость отметила, что появление дочери никак не повлияло на нее как на личность, профессионала и спутницу по жизни.

1 2 3 ... 10 Ирина Шейк дала первое интервью после слухов о расставании с Брэдли Купером

«Почему вы должны меняться только потому, что стали матерью? Я действительно верю, что если вы любите кого-то, то сможете расставить приоритеты. Материнство — это всего лишь еще одна часть вашей жизни. Женщины могут справиться со всем. Женщины могут воспитывать детей, строить карьеру, а при возвращении домой — готовить, убирать и выполнять тяжелую работу!» — резюмировала Ирина.