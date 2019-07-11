«Я не из тех, кто против брака»: Ирина Шейк дала первое интервью после расставания с Брэдли Купером

Слухи о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк больше не являются парой, ходят не первый месяц. Однако в начале лета об этом заговорили уже без тени сомнения.
На днях вышел новый выпуск интернет-версии журнала Harper’s Bazaar, на обложке которого появилась Шейк.
Ирина дала изданию большое интервью. По слухам, перед встречей с журналистом агент модели заявил, что она не станет отвечать на вопросы касаемо своей личной жизни.
«Я понимаю, что общественность хочет знать все о моей личной жизни. Я понимаю, что любопытство к таким вещам заложено в человеческой природе», — сказала знаменитость корреспонденту.
Модель не проронила ни слова о Брэдли Купере и своем расставании с ним, зато порассуждала о возможном замужестве. «Что касается брака, все относятся к нему по-разному. Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех, кто против этого», — сообщила Шейк.
Кроме того, знаменитость отметила, что появление дочери никак не повлияло на нее как на личность, профессионала и спутницу по жизни.
«Почему вы должны меняться только потому, что стали матерью? Я действительно верю, что если вы любите кого-то, то сможете расставить приоритеты. Материнство — это всего лишь еще одна часть вашей жизни. Женщины могут справиться со всем. Женщины могут воспитывать детей, строить карьеру, а при возвращении домой — готовить, убирать и выполнять тяжелую работу!» — резюмировала Ирина.