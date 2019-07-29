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Алиса Юнусова повторила образы своей мамы Алены Шишковой из свежей фотосессии

Алиса Юнусова вполне может стать моделью, когда вырастет. Ттем более, не так давно она дебютировала на подиуме на показе коллекции своей бабушки. А на днях девочка примерила образы своей знаменитой мамы из ее последней фотосессии.
Алена Шишкова и Алиса Юнусова
Алена Шишкова и Алиса Юнусова

На днях Алена Шишкова решила поэкспериментировать с волосами. Сначала она сделала прическу в стиле Светланы Лободы, а потом поиграла и с цветом. Правда, красить волосы не стала, а просто примерила несколько париков.

Алена Шишкова
Алена Шишкова

Дочь Алены, 5-летняя Алиса Юнусова, новые образы мамы оценила. Да настолько, что сама решила последовать примеру родительницы и поиграла с черным и рыжим париками. Результатом таких перевоплощений поделилась в своем Инстаграме бабушка Алисы Симона.

«Искусство физиогномики зародилось в Древнем Китае. Китайская Школа Мысли утверждает, что особенности лица указывают на личность, темперамент и всю дальнейшую судьбу. Специалисты в этой области говорят, что наше лицо — это уникальная карта прошлого, настоящего и будущего. А вы как считаете, можно ли по лицу определить характер человека?» — написала Симона в Инстаграме.

Размышлять на заданную Симоной тему подписчики не стали, а просто восхитились тому, как Алиса похожа на свою маму. «Копия мамочки», «Алиса растет красоткой, вся в маму», «Очень похожи!» — писали фолловеры.

Напомним, Алиса очень много времени проводит с бабушкой, пока ее родители — модель Алена Шишкова и рэпер Тимати — занимаются самореализацией и зарабатыванием денег. Тимати, к слову, совсем скоро станет папой во второй раз — его возлюбленная Анастасия Решетова сейчас находится на последних месяцах беременности.

В Сети появились слухи о том, что пара ждет мальчика, но Решетова решительно их опровергла. «Пол ребенка мы никому не озвучивали и здесь также озвучивать не будем, поэтому не ведитесь на провокации прессы и желтых пабликов», — написала избранница Тимати в Инстаграме.

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29 июля 2019
Текст Анна Балоян
Фото @simona280, @missalena.92/Instagram
Теги

Алена Шишкова, Алиса Юнусова, Симона Юнусова, Тимати

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3 комментария Добавить комментарий
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  • кареглазая и рыжая - очень необычно, но как-то не по себе

  • С детства учат губы пучить Ну, а что норм.

  • Делает мартышку пустоголовую , как сама. Надежда в семействе только на парня от Решетовой. Здесь природа отдыхает.

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