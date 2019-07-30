Светлана Лобода опубликовала фото в туалете с портретом Тилля Линдеманна

Новый снимок, который артистка выложила в своем Инстаграме, не оставил равнодушными ее поклонников. Фанаты уверены, что кадр Светланы Лободы — зашифрованное послание Тиллю Линдеманну.

О романе певицы Светланы Лободы и фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна уже давно ходят слухи. Несмотря на то, что артисты предпочитают хранить молчание, могие поклонники уверены, что таинственным отцом младшей дочери Светланы является именно немецкий музыкант.



На днях фолловеры Лободы в очередной раз нашли повод обсудить «секретный роман» двух артистов, а все из-за провокационной фотографии, которую 36-летняя певица выложила в своем Инстаграме.



На снимке, который появился в Сети ночью 30 июля, Светлана Лобода предстала сидящей на унитазе в банном халате. Стройные ноги, соблазнительные изгибы тела, необычная обстановка — казалось бы, это должно было привлечь внимание поклонников звезды.

1 2 3 ... 10 Об отношениях Светланы Лободы и Тилля Линдемана уже давно ходят слухи

Однако фолловеры обратили внимание совсем на другую деталь фотографии, ведь на полу перед Светланой Лободой лежал портрет Тилля Линдеманна.



Снимок, судя всему, приурочен к концерту немецкой группы, который состоялся в Москве 29 июля. По сообщению телеграм-канала «Только никому», на шоу Rammstein появилась и Лобода. Артистка вместе с дочерью прошла прямо в ложу Линдеманна, а затем отправилась за кулисы незадолго до окончания.