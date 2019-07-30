Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Светлана Лобода опубликовала фото в туалете с портретом Тилля Линдеманна

Новый снимок, который артистка выложила в своем Инстаграме, не оставил равнодушными ее поклонников. Фанаты уверены, что кадр Светланы Лободы — зашифрованное послание Тиллю Линдеманну.

О романе певицы Светланы Лободы и фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна уже давно ходят слухи. Несмотря на то, что артисты предпочитают хранить молчание, могие поклонники уверены, что таинственным отцом младшей дочери Светланы является именно немецкий музыкант. 

На днях фолловеры Лободы в очередной раз нашли повод обсудить «секретный роман» двух артистов, а все из-за провокационной фотографии, которую 36-летняя певица выложила в своем Инстаграме.

На снимке, который появился в Сети ночью 30 июля, Светлана Лобода предстала сидящей на унитазе в банном халате. Стройные ноги, соблазнительные изгибы тела, необычная обстановка — казалось бы, это должно было привлечь внимание поклонников звезды.

Однако фолловеры обратили внимание совсем на другую деталь фотографии, ведь на полу перед Светланой Лободой лежал портрет Тилля Линдеманна.

Снимок, судя всему, приурочен к концерту немецкой группы, который состоялся в Москве 29 июля.  По сообщению телеграм-канала «Только никому», на шоу Rammstein появилась и Лобода. Артистка вместе с дочерью прошла прямо в ложу Линдеманна, а затем отправилась за кулисы незадолго до окончания. 

Перейти к обсуждению 2


30 июля 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Василий Кузьмиченок/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, @lobodaofficial/Instagram
Теги

Тилль Линдеманн, Светлана Лобода

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • На всё эта Лабуда готова ради пиара и хайпа, даже на унитазе сфоткаться))

  • Вот это я понимаю новости на главной полосе!!! Фото из туалета - и пусть весь мир подождет :)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-27 12:17:00
290
А какие могут быть проблемы с переводом? Все прекрасно оплачивается на сайте фспп или на госуслугах. Или Дима наличку хранит в своих трусах и у жены в лифчике?
Дмитрий Тарасов резко прокомментировал слухи о проблемах в связи с неуплатой алиментов
41 Комментариев
Гость 2019-07-27 18:27:00
242
Все у Надежды хорошо) живет в своё удовольствие, воспитывает двух чудесных деток от любимого когда-то мужчины, путешествует, в средствах не нуждается, любимая дочка и сестра! Не нужно ей ничего никому доказывать. Тем более выходить замуж по расчёту, из-за денег, терпеть мужа... как некоторым
Наряд Надежды Михалковой сравнили с «платьем мести» принцессы Дианы
13 Комментариев
Гость 2019-07-26 12:04:00
240
Удивляет, что народ сразу так взял и поверил в «измену». Да она может окончательно ему никогда и не принадлежала вовсе, может расстались уже и она не могла от него избавиться. Он же сам говорит «оскорбила» и «у меня нож всегда с собой». Расправа была быстрая, то есть оскорбила она его сразу же. Сразу! А не встречала «мужа» с распростертыми объятиями. Сразу видно - псих. Изначально можно не распознать, а избавиться потом сложно, полицию тут не привлечёшь - отмашутся, только если место жительства менять, так и то может найти потом, такие часто идут до конца и остановить их может не переезд, а уже более глобальное что-то. Девушку и малышку, оставшуюся без матери, очень жаль. Цензура не пропустит мои слова про данного индивида...
В Подмосковье мужчина из ревности зарезал свою девушку на глазах ее 5-летней дочери
133 Комментариев
Гость 2019-07-27 11:27:00
178
Какие красивые девушки рождаются у нас в России. Сколько нежности,любви в глазах Оксаны. По возрасту она годится многим из нас дочерью или любимой внученькой.Разве тогда вы говорили бы о ней плохо,подсчитывали когда вышла замуж и родила? И,если ей сейчас плохо, неужели это вас веселит?Ведь это наша русская девочка и она нуждается в капельке нашей любви, понимании.Будьте добрее,люди.
«Муж не стал бы так поступать у меня за спиной»: Оксана Воеводина ответила на новости о своем разводе
44 Комментариев
Гость 2019-07-26 14:09:00
142
Поражает, с какой легкостью Лейлу назвали "дурочкой". Женщину, имеющую прекрасное образование, женщину, которая пишет хорошие стихи, издающиеся не только в Азербайджане, женщину, которая занимается большой общественной деятельностью. Даже будучи дочерью президента, вести ту многогранную общественную деятельность, которую ведет Лейла Алиева, необходммо иметь и ум, и образование, и интеллект, и хорошее воспитание.
Бывшая жена Эмина Агаларова вышла на красную дорожку со сломанной рукой
19 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.