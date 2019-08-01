Тяжело больная Сэльма Блэр пришла в себя после приступа отчаяния и бессонницы

После тяжелого лечения от рассеянного склероза 47-летняя Сэльма Блэр проходит курс реабилитации. На днях актриса пережила очередной приступ, во время которого ей оказали поддержку поклонники со всего мира.

Сэльма Блэр

47-летняя Сэльма Блэр около недели назад выписалась из больницы, где проходила курс лечения рассеянного склероза, в результате которого лишилась волос. Врачи честно предупредили актрису, что процесс восстановления будет длительным и тяжелым. Около трех месяцев иммунитет Сэльмы будет значительно ослаблен, из-за чего актриса старается лишний раз не выходить из дома.



Блэр еще до терапии признавалась, что страдает от приступов тревожности, бессонницы и нарушения памяти. Несмотря на терапию, симптомы все еще дают о себе знать.

Сэльма Блэр после выписки из больницы

Через несколько дней после выписки Блэр почувствовала себя хуже. Апатия, бессонница, тревожность... Ночью, пока спал ее сын Артур, актриса прокралась в ванную и постаралась прийти в чувства. Однако ей не удалось унять «хаос тьмы»: чтобы прогнать навязчивое состояние, Сэльма обратилась за помощью к подписчикам. Она разместила в Инстаграме пост, в котором буквально в режиме реального времени описывала свое состояние.

Артур и Сэльма Блэр

Поклонники Сэльмы не остались в стороне: со всех уголков мира звезду буквально завалили словами поддержки и ободряющими комментариями.



Похоже, Сэльма не на шутку взволновала своих фолловеров. Спустя сутки она написала сообщение, в котором выразила признательность за поддержку и внимание.



1 2 3 ... 10 Вот уже год Сэльма Блэр борется с рассеянным склерозом

Актриса заявила, что чувствует себя гораздо лучше: «Я глубоко тронута тем, что столько людей звонили мне, писали и оставляли комментарии. Вчерашней мне было бы стыдно. Стыдно оказаться такой уязвимой и слабой. Сначала я хотела удалить тот пост, но вы изменили мое отношение своей поддержкой и любовью. Я была раздавлена, но вы мне помогли. Спасибо. Спасибо. Спасибо!»