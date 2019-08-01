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Тяжело больная Сэльма Блэр пришла в себя после приступа отчаяния и бессонницы

После тяжелого лечения от рассеянного склероза 47-летняя Сэльма Блэр проходит курс реабилитации. На днях актриса пережила очередной приступ, во время которого ей оказали поддержку поклонники со всего мира.
Сэльма Блэр
Сэльма Блэр

47-летняя Сэльма Блэр около недели назад выписалась из больницы, где проходила курс лечения рассеянного склероза, в результате которого лишилась волос. Врачи честно предупредили актрису, что процесс восстановления будет длительным и тяжелым. Около трех месяцев иммунитет Сэльмы будет значительно ослаблен, из-за чего актриса старается лишний раз не выходить из дома.

Блэр еще до терапии признавалась, что страдает от приступов тревожности, бессонницы и нарушения памяти. Несмотря на терапию, симптомы все еще дают о себе знать.

Сэльма Блэр после выписки из больницы
Сэльма Блэр после выписки из больницы

Через несколько дней после выписки Блэр почувствовала себя хуже. Апатия, бессонница, тревожность... Ночью, пока спал ее сын Артур, актриса прокралась в ванную и постаралась прийти в чувства. Однако ей не удалось унять «хаос тьмы»: чтобы прогнать навязчивое состояние, Сэльма обратилась за помощью к подписчикам. Она разместила в Инстаграме пост, в котором буквально в режиме реального времени описывала свое состояние. 

Артур и Сэльма Блэр
Артур и Сэльма Блэр

Поклонники Сэльмы не остались в стороне: со всех уголков мира звезду буквально завалили словами поддержки и ободряющими комментариями. 

Похоже, Сэльма не на шутку взволновала своих фолловеров. Спустя сутки она написала сообщение, в котором выразила признательность за поддержку и внимание. 

Актриса заявила, что чувствует себя гораздо лучше: «Я глубоко тронута тем, что столько людей звонили мне, писали и оставляли комментарии. Вчерашней мне было бы стыдно. Стыдно оказаться такой уязвимой и слабой. Сначала я хотела удалить тот пост, но вы изменили мое отношение своей поддержкой и любовью. Я была раздавлена, но вы мне помогли. Спасибо. Спасибо. Спасибо!» 

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01 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @selmablair/Instagram

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