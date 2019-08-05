Водитель грузовика, буддист, музыкант и юрист: самые яркие и безумные романы Анны Банщиковой

5 августа Анна Банщикова стала главной героиней дня — в СМИ появилась информация о том, что 44-летняя актриса разводится со вторым мужем после двенадцати лет брака. Звезда уже опровергла эту информацию, сообщив, что в ее семье все прекрасно. Но даже если бы эти слухи и оказались правдой, сдается нам, Анна недолго была бы одна — поклонники окружали ее всегда.

Анна Банщикова

Анна Банщикова недостатка в поклонниках никогда не испытывала — девушка с подросткового возраста была окружена мужским вниманием. Первая любовь у Ани случилась еще в восьмом классе, причем бойфренд по имени Дмитрий был старше нее. Он работал водителем грузовика и забирал девочку из школы на этой махине.

Любовь вскружила будущей актрисе голову, да так сильно, что Анна хотела бросить школу и выйти замуж за своего благоверного. Это категорически не устраивало маму Ани, которая воспитывала дочь лишь при участии именитой бабушки, заслуженной артистки РСФСР и примы Ленинградского Театра музыкальной комедии Полины Банщиковой. Отец девочки ушел из семьи, когда его наследнице было семь лет, и переехал в Германию.

Анна однажды решительно вознамерилась сбежать вместе с возлюбленным, но мама преградила ей дорогу, встав в дверях квартиры. «Не пущу, лягу вот здесь, у порога», — попыталась вразумить дочь женщина. «Ложись, мама, я перешагну», — ответила строптивая девочка, но дома все же осталась.

Любовь к Дмитрию прошла, как только Банщикова встретила нового мужчину — тот оказался буддистом. Приезжал за Анной не на грузовике, а на лимузине. Этого возлюбленного Банщикова даже как-то показала родственнице, которая жила в Греции.

Она вспоминала, что роман с буддистом был больше похож на какой-то авантюрный фильм, и в Греции они пустились во все тяжкие. «О наших похождениях там даже вспоминать страшно, — признавалась артистка в интервью порталу all Womens. — Сбегали из ресторанов, не расплатившись, воровали в супермаркетах всякую ерунду. Только чудом нас не задержала полиция. Иногда было стыдно, но чаще — весело».

А потом случился он — солист группы «Секрет» Максим Леонидов. Они познакомились во время записи одной из программ на радио. Банщикова понимала: они слишком разные, да и Максим, вообще-то, женат. Более того, его брак с актрисой Ириной Селезневой в светских кругах считали идеальным. Но роман все равно закрутился, и Банщикова даже переехала к Леонидову — Селезнева тогда жила в Израиле и ждала там Максима, который давно подумывал об эмиграции.

Максим Леонидов и Анна Банщикова

Леонидов развелся с Селезневой. «Я ставила ультиматумы: ''Или я — или она. Если она твоя жена, поезжай к ней! Живи с ней! И все! И не звони мне!'' С ужасом вспоминаю, как вела себя», — делилась Банщикова.

Это была сумасшедшая любовь. Ради Леонидова Банщикова ушла из театра и посвятила жизнь своему мужчине. Через три года они решили официально стать мужем и женой. Свадьбу сыграли в стиле рок-н-ролл. Поздравить молодоженов пришли самые видные музыканты — Алексей Лебединской, Сергей Галанин, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков. А сразу после свадьбы молодожены отправились в медовый месяц во Францию.

Брак распался спустя пять лет. Причины называются разные. «Экспресс-газета» со ссылкой на инсайдеров писала в 2005 году, что всему виной любвеобильность Банщиковой. Мол, она закрутила роман на стороне — и не абы с кем, а с внуком легендарного режиссера Георгия Товстоногова Егором.

Егор Товстоганов

Банщикова все слухи о неверности опровергает. Говорит, все дело в том, что «доброжелатели» убедили Максима, что Анна ему изменяет: «Он ревновал и убедил себя: я могу поехать с первым встречным».

После болезненного развода Анна нашла утешение в объятиях некоего московского бизнесмена. Роман, впрочем, долго не продлился, потому что Банщикова снова влюбилась. И опять в женатого мужчину — юриста Всеволода Шаханова. Они познакомились в новогоднюю ночь 2005-го. Актриса собиралась встречать праздник с друзьями и ловила машину. Шаханов предложил довезти девушку, а по пути выяснилось, что они едут на одну и ту же вечеринку. «Мы разговорились. Оказался очень интересный молодой человек. Адвокат из США, окончивший Гарвард», — вспоминала Анна.

Всеволод Шаханов и Анна Банщикова

Ради Анны Всеволод развелся с женой, и в 2007 году Банщикова вышла замуж во второй раз. В этом браке у актрисы родилось трое детей — сыновья Михаил и Александр и дочка Мария. Но и эти отношения, как пишут СМИ, в миллиметре от разрыва.



Одна из версий — безумные долги Шаханова. «Он занял крупные суммы у нескольких людей и не может их вернуть. Прошло уже несколько судов, и, согласно их решениям, Всеволод Яковлевич должен возвращать долги, но нечем. На частичное погашение задолженностей он втайне от Анны пустил ее личные средства. А когда это вскрылось, грянул грандиозный скандал», — поделился аноним.

Другая — снова измена. Говорят, Анна состоит в отношениях с продюсером сериала «Ищейка» Владом Ряшиным, в котором актриса играет главную роль.



Директор Банщиковой Ян Трунцев заявляет, что в семье артистки все прекрасно: «У Анны с Всеволодом хорошие отношения. Совсем недавно он приезжал с детьми к ней в Геленджик, был на съемочной площадке нового фильма. Это подтвердит любой из рабочей группы. Слухи распускают злые языки и завистники».

