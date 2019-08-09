Кровная вражда: из-за чего сестра Меган Маркл яростно ее ненавидит и считает «позором» семьи

Меган Маркл и ее старшая сестра Саманта никогда не проявляли друг к другу теплых чувств, а порой дело и вовсе доходило до скандальных сцен. Разбираемся, что же стало причиной ненависти и причем здесь принц Гарри.

Меган Маркл

Все проблемы из детства. Вот и неприязненное отношение Саманты Грант к младшей сестре началось еще до ее рождения. В 1964 году 20-летний Томас Маркл женился на юной красавице-Розалин, однако их союз распался спустя восемь лет. Супруги не смогли сохранить отношения даже ради дочери Саманты, и в скором времени Томас представил девочке ее «новую маму».

Дория Рэгланд, Меган Маркл и принц Гарри

С Дорией Рэгланд мужчина познакомился на съемках в Голливуде. Он ─ техник-осветитель, а она ─ простая визажистка. Позднее Меган в эссе для журнала Elle напишет: «Мне нравится думать, что папа влюбился в ее прекрасные глаза, волосы и в то, что оба они интересовались всем древним».

Однако если Томас Маркл и был очарован Дорией, то его дочь от первого брака не питала к мачехе особо теплых чувств. Саманта неоднократно оскорбляла женщину и даже называла ее «прислугой» из-за цвета кожи.

Вероятно, неприятие к Дории девочка перенесла и на младшую сестру Меган, которую презирает до сих пор.

Томас и Меган Маркл

Из-за разницы в возрасте в детстве девочки практически не пересекались, однако с течением времени Саманта стала регулярно нападать на будущую герцогиню Сассекскую.

Первый крупный конфликт произошел в 2016-м, когда Меган Маркл начала встречаться с принцем Гарри. Тогда женщина публично заявила, что ее младшая сестра преследует корыстные цели. «Она просто хочет подняться по социальной лестнице и стать принцессой. Она всегда любовалась Гарри и Уильямом по телевизору», ─ утверждала Саманта.

Принц Гарри не поверил этим словам и даже потребовал у журналистов прекратить общаться с семьей Меган. Однако Саманта не собиралась молчать. Она заявила, что ее сестра всегда метила в высший свет и ей совершенно неважно, за кого выйти замуж.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

В том же году на портале Radar Online Саманта рассказала, что Меган не сможет влиться в королевскую семью из-за воспитания и происхождения, и намекнула на странное поведение младшей сестры.

«Виндзоры будут потрясены, узнав, что Меган сделала со своей семьей. Нет, ее поведение совершенно ''не королевское''. Если бы Гарри узнал правду о своей девушке, их отношениям бы мгновенно пришел конец», ─ говорила Саманта Маркл.

Многие решили, что старшая сестра просто завидует Меган. Сначала успех в актерской карьере, затем ─ знакомство и предстоящая свадьба с настоящим принцем...

Саманта Грант

Неизвестно, что двигало Самантой, однако в апреле 2017-го она объявила, что собирается написать книгу под названием «Дневник сестры принцессы Пуши», в которой намеревалась раскрыть правду о будущей герцогине.

«Может быть, когда она прочитает мою книгу, то кое-что поймет. И это ''кое-что'' ей совсем не понравится», ─ написала Саманта в своем Твиттере.

Книга действительно вышла, однако заголовок был изменен на «История двух сестер». В ней Саманта обвиняла Меган в «отсутствии базовых человеческих ценностей». Однако спустя время, когда принц Гарри и его возлюбленная объявили о помолвке, Саманта сменила тактику.

Саманта Грант

В эфире «Доброе утро, Британия» Саманта Грант словно и не вспоминала о ранних высказываниях в адрес младшей сестры. Напротив, она активно нахваливала будущую герцогиню. «Она очень креативная, обаятельная, милая, полная жизни, очень яркая, и такой она была всегда, с самого детства», ─ с улыбкой на лице заявляла Саманта.

Ведущие не могли не спросить о прежних конфликтах между сестрами. «Понимаете, свадьба ─ это радостное событие, поэтому любые обиды мы оставим в прошлом и начнем в счастье и мире двигаться вперед», ─ парировала женщина.



Впрочем, общественность не питала иллюзий на этот счет: многие считали, что внезапная симпатия старшей сестры связана с желанием получить приглашение на свадьбу.



«Я еще не знаю, позовет ли меня Меган на свою свадьбу, но из большой любви и уважения к ней я бы, разумеется, с удовольствием пришла», ─ поделилась автор «Истории двух сестер».

Меган Маркл и принц Гарри

Саманта продолжала играть роль доброй сестры даже после заявления принца Гарри на BBC Radio 4. Тогда будущий герцог Сассекский, активно готовящийся к церемонии бракосочетания, заявил: «Наконец у Меган появится настоящая семья, которой у нее никогда не было».



В ответ на это Саманта написала в своем Твиттере, что у Меган всегда была большая и любящая семья, которая поддерживала ее и во всем помогала: «Да, Гарри сказал прекрасную вещь. Но женитьба просто расширит нашу семью».

Несмотря на попытки сближения, на свою свадьбу Меган пригласила лишь маму. Когда Саманта это узнала, то с новой силой принялась за оскорбления и спекуляции.



У немолодого отца Меган Маркл были проблемы со здоровьем, и это первое, на что сделала ставку предприимчивая родственница. В январе 2018 года она публично обратилась к младшей сестре: «Если ты можешь потратить 75 000 долларов на платье, то сможешь выделить такую же сумму и на лечение своего отца».

Меган Маркл во время благотворительной поездки

Меган не комментировала эти нападки, а пресса с подозрением относилась к скандальным заявлениям. Но Саманту было уже не остановить. В феврале 2018-го она вновь сделала выпад на Меган, обвинив ее гуманитарную и благотворительную деятельность «показухой» и «простым способом пофотографироваться».



Выступая на австралийском шоу A Current Affair, Саманта сказала: «За свою жизнь я видела множество ситуаций, когда знаменитости посещают нищие страны, причем делают это в роскошной одежде. Они ведь богаты, так что все это ─ лишь возможность эксплуатировать проблемы других людей ради обычных фотографий».

Когда выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри пригласили на свадьбу 2 000 гостей, но обошли стороной практически всю семью невесты, ее сестра разразилась новым гневным сообщением.

«Королевская» семья Меган Маркл

«Настоящий миротворец никогда бы не заменил десять близких и родных людей сотнями незнакомцев», ─ поделилась Саманта с порталом Daily Mail.

«Из уважения и человеколюбия Меган должна была пригласить на свадьбу не только 2 000 совершенно чужих людей, но и своих родственников. Наш дядя, брат, я, лучший друг, племянники... Мы все должны быть там. Семья есть семья», ─ заявила Саманта.

Впрочем, и это не помогло ей открыть двери в Букингемский дворец. Решительная родственница Меган Маркл даже завела фальшивый аккаунт в Твиттере и обратилась к принцу Гарри со словами: «Пришло время взяться за дело. Кричите о своем человеколюбии, но не работаете и позволяете Мег игнорировать собственную семью. Вы противоречите сами себе. Кто-то должен наконец показать, что ''король-то голый!''».

Саманта Грант

После свадьбы Саманта продолжала насмешки. Она обвинила Дорию Рэгланд в «обналичивании» дочери, когда та поделилась с прессой эксклюзивными фотографиями Меган. Кроме того, Саманта назвала сестру «герцогиней-пустышкой».

А в очередном эфире «Доброе утро, Британия» эта неугомонная особа даже умоляла Меган навестить «их умирающего отца», который на самом деле находился в добром здравии.

Чуть позже она призналась, что погорячилась с «приговором» Томасу: «Меня просто не так поняли. Папе уже 74 года, и я чувствую, что если с ним что-нибудь случится и он умрет, мы не сможем спокойно жить, зная, что он скончался глубоко несчастным человеком... Уверена, Меган бы тоже этого не хотела».

После этого заявления Меган Маркл вышла на связь с отцом и попросила его повлиять на Саманту. Томас рассказал об этом прессе, что вызвало новый приступ ярости у его старшей дочери.

Саманта Грант

«Меган отвратительная дочь, а папа не заслуживает подобного отношения. Он сделал все для того, чтобы она выросла достойным человеком. Меган должна быть благодарной. Если она и дальше будет бесчеловечно относиться к своему отцу, то знай, Гарри, с тобой она поступит так же», ─ объявила Саманта.

После этого старшая сестра даже приехала в Лондон и пыталась проникнуть на территорию дворца, чтобы «поговорить с Меган один на один», однако ее оперативно выпроводила служба безопасности

После Рождества в 2018-м нападки лишь обострились. Саманта написала в своем Твиттере: «У отца случился сердечный приступ перед свадьбой, а теперь еще два ─ и Меган даже не позвонила ему. Человеколюбивая, как же!».

Меган Маркл

Саманту активно приглашали на ток-шоу и радиоэфиры, где она продолжала оскорблять свою сестру. В какой-то момент Меган Маркл не выдержала и написала своему папе пятистраничное письмо, в котором выражала обиду и сожаление из-за того, что тот никогда за нее не заступался. Саманта прочла этот текст и выдала новую порцию критики.

В интервью для документального фильма она заявила: «У Меган нет сердца, в противном случае она бы сделала для отца все, что могла. Он чувствовал бы ее любовь и заботу. А теперь его сердце разбито. Но Меган пытается выставить себя жертвой даже сейчас».

Чуть позже Саманта рассказала, что неплохо зарабатывает на скандалах вокруг своей звездной сестры.

Саманта Грант

В студии программы «Доброе утро, Британия» она поведала, что лишь выиграла от нового «королевского» родственницы.



«Я работала в медиа большую часть своей жизни, и то обстоятельство, что моя сестра внезапно стала членом королевской семьи, для меня не повод прекратить этим заниматься. Давайте посмотрим правде в глаза: нам всем нужно жить, деньги заставляют мир вертеться, и если вы хотите назвать это заработком ─ окей, называйте. Еще никто в медиа не отказывался от гонорара за рассказы о королевской семье», ─ заявила Саманта.

Сейчас предприимчивая сестра Меган Маркл продолжает выступать на радио и телевидении и регулярно «выпускать» порцию едких комментариев и скандальных заявлений.

1 2 3 ... 10 Саманта Маркл — настоящий профессионал в зарабатывании денег на скандалах

Это не мешает герцогине Сассекской заниматься благотворительностью, освещать проблемы современного мира и заботиться о любимом муже и маленьком наследнике.