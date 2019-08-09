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Кровная вражда: из-за чего сестра Меган Маркл яростно ее ненавидит и считает «позором» семьи

Меган Маркл и ее старшая сестра Саманта никогда не проявляли друг к другу теплых чувств, а порой дело и вовсе доходило до скандальных сцен. Разбираемся, что же стало причиной ненависти и причем здесь принц Гарри.
Меган Маркл
Меган Маркл

Все проблемы из детства. Вот и неприязненное отношение Саманты Грант к младшей сестре началось еще до ее рождения. В 1964 году 20-летний Томас Маркл женился на юной красавице-Розалин, однако их союз распался спустя восемь лет. Супруги не смогли сохранить отношения даже ради дочери Саманты, и в скором времени Томас представил девочке ее «новую маму». 

Дория Рэгланд, Меган Маркл и принц Гарри
Дория Рэгланд, Меган Маркл и принц Гарри

С Дорией Рэгланд мужчина познакомился на съемках в Голливуде. Он ─ техник-осветитель, а она ─ простая визажистка. Позднее Меган в эссе для журнала Elle напишет: «Мне нравится думать, что папа влюбился в ее прекрасные глаза, волосы и в то, что оба они интересовались всем древним».

Однако если Томас Маркл и был очарован Дорией, то его дочь от первого брака не питала к мачехе особо теплых чувств. Саманта неоднократно оскорбляла женщину и даже называла ее «прислугой» из-за цвета кожи. 

Вероятно, неприятие к Дории девочка перенесла и на младшую сестру Меган, которую презирает до сих пор.

Томас и Меган Маркл
Томас и Меган Маркл

Из-за разницы в возрасте в детстве девочки практически не пересекались, однако с течением времени Саманта стала регулярно нападать на будущую герцогиню Сассекскую. 

Первый крупный конфликт произошел в 2016-м, когда Меган Маркл начала встречаться с принцем Гарри. Тогда женщина публично заявила, что ее младшая сестра преследует корыстные цели. «Она просто хочет подняться по социальной лестнице и стать принцессой. Она всегда любовалась Гарри и Уильямом по телевизору», ─ утверждала Саманта.

Принц Гарри не поверил этим словам и даже потребовал у журналистов прекратить общаться с семьей Меган. Однако Саманта не собиралась молчать. Она заявила, что ее сестра всегда метила в высший свет и ей совершенно неважно, за кого выйти замуж.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл
Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл

В том же году на портале Radar Online Саманта рассказала, что Меган не сможет влиться в королевскую семью из-за воспитания и происхождения, и намекнула на странное поведение младшей сестры. 

«Виндзоры будут потрясены, узнав, что Меган сделала со своей семьей. Нет, ее поведение совершенно ''не королевское''. Если бы Гарри узнал правду о своей девушке, их отношениям бы мгновенно пришел конец», ─ говорила Саманта Маркл.

Многие решили, что старшая сестра просто завидует Меган. Сначала успех в актерской карьере, затем ─ знакомство и предстоящая свадьба с настоящим принцем... 

Саманта Грант
Саманта Грант

Неизвестно, что двигало Самантой, однако в апреле 2017-го она объявила, что собирается написать книгу под названием «Дневник сестры принцессы Пуши», в которой намеревалась раскрыть правду о будущей герцогине.

«Может быть, когда она прочитает мою книгу, то кое-что поймет. И это ''кое-что'' ей совсем не понравится», ─ написала Саманта в своем Твиттере.

Книга действительно вышла, однако заголовок был изменен на «История двух сестер». В ней Саманта обвиняла Меган в «отсутствии базовых человеческих ценностей». Однако спустя время, когда принц Гарри и его возлюбленная объявили о помолвке, Саманта сменила тактику.

Саманта Грант
Саманта Грант

В эфире «Доброе утро, Британия» Саманта Грант словно и не вспоминала о ранних высказываниях в адрес младшей сестры. Напротив, она активно нахваливала будущую герцогиню. «Она очень креативная, обаятельная, милая, полная жизни, очень яркая, и такой она была всегда, с самого детства», ─ с улыбкой на лице заявляла Саманта. 

Ведущие не могли не спросить о прежних конфликтах между сестрами. «Понимаете, свадьба ─ это радостное событие, поэтому любые обиды мы оставим в прошлом и начнем в счастье и мире двигаться вперед», ─ парировала женщина.

Впрочем, общественность не питала иллюзий на этот счет: многие считали, что внезапная симпатия старшей сестры связана с желанием получить приглашение на свадьбу. 

«Я еще не знаю, позовет ли меня Меган на свою свадьбу, но из большой любви и уважения к ней я бы, разумеется, с удовольствием пришла», ─ поделилась автор «Истории двух сестер».

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Саманта продолжала играть роль доброй сестры даже после заявления принца Гарри на BBC Radio 4. Тогда будущий герцог Сассекский, активно готовящийся к церемонии бракосочетания, заявил: «Наконец у Меган появится настоящая семья, которой у нее никогда не было».

В ответ на это Саманта написала в своем Твиттере, что у Меган всегда была большая и любящая семья, которая поддерживала ее и во всем помогала: «Да, Гарри сказал прекрасную вещь. Но женитьба просто расширит нашу семью».

Несмотря на попытки сближения, на свою свадьбу Меган пригласила лишь маму. Когда Саманта это узнала, то с новой силой принялась за оскорбления и спекуляции. 

У немолодого отца Меган Маркл были проблемы со здоровьем, и это первое, на что сделала ставку предприимчивая родственница. В январе 2018 года она публично обратилась к младшей сестре: «Если ты можешь потратить 75 000 долларов на платье, то сможешь выделить такую же сумму и на лечение своего отца».

Меган Маркл во время благотворительной поездки
Меган Маркл во время благотворительной поездки

Меган не комментировала эти нападки, а пресса с подозрением относилась к скандальным заявлениям. Но Саманту было уже не остановить. В феврале 2018-го она вновь сделала выпад на Меган, обвинив ее гуманитарную и благотворительную деятельность «показухой» и «простым способом пофотографироваться».

Выступая на австралийском шоу A Current Affair, Саманта сказала: «За свою жизнь я видела множество ситуаций, когда знаменитости посещают нищие страны, причем делают это в роскошной одежде. Они ведь богаты, так что все это ─ лишь возможность эксплуатировать проблемы других людей ради обычных фотографий».

Когда выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри пригласили на свадьбу 2 000 гостей, но обошли стороной практически всю семью невесты, ее сестра разразилась новым гневным сообщением.

«Королевская» семья Меган Маркл
«Королевская» семья Меган Маркл

«Настоящий миротворец никогда бы не заменил десять близких и родных людей сотнями незнакомцев», ─ поделилась Саманта с порталом Daily Mail.

«Из уважения и человеколюбия Меган должна была пригласить на свадьбу не только 2 000 совершенно чужих людей, но и своих родственников. Наш дядя, брат, я, лучший друг, племянники... Мы все должны быть там. Семья есть семья», ─ заявила Саманта.

Впрочем, и это не помогло ей открыть двери в Букингемский дворец. Решительная родственница Меган Маркл даже завела фальшивый аккаунт в Твиттере и обратилась к принцу Гарри со словами: «Пришло время взяться за дело. Кричите о своем человеколюбии, но не работаете и позволяете Мег игнорировать собственную семью. Вы противоречите сами себе. Кто-то должен наконец показать, что ''король-то голый!''».

Саманта Грант
Саманта Грант

После свадьбы Саманта продолжала насмешки. Она обвинила Дорию Рэгланд в «обналичивании» дочери, когда та поделилась с прессой эксклюзивными фотографиями Меган. Кроме того, Саманта назвала сестру «герцогиней-пустышкой».

А в очередном эфире «Доброе утро, Британия» эта неугомонная особа даже умоляла Меган навестить «их умирающего отца», который на самом деле находился в добром здравии. 

Чуть позже она призналась, что погорячилась с «приговором» Томасу: «Меня просто не так поняли. Папе уже 74 года, и я чувствую, что если с ним что-нибудь случится и он умрет, мы не сможем спокойно жить, зная, что он скончался глубоко  несчастным человеком... Уверена, Меган бы тоже этого не хотела».

После этого заявления Меган Маркл вышла на связь с отцом и попросила его повлиять на Саманту. Томас рассказал об этом прессе, что вызвало новый приступ ярости у его старшей дочери.

Саманта Грант
Саманта Грант

«Меган отвратительная дочь, а папа не заслуживает подобного отношения. Он сделал все для того, чтобы она выросла достойным человеком. Меган должна быть благодарной. Если она и дальше будет бесчеловечно относиться к своему отцу, то знай, Гарри, с тобой она поступит так же», ─ объявила Саманта. 

После этого старшая сестра даже приехала в Лондон и пыталась проникнуть на территорию дворца, чтобы «поговорить с Меган один на один», однако ее оперативно выпроводила служба безопасности

После Рождества в 2018-м нападки лишь обострились. Саманта написала в своем Твиттере: «У отца случился сердечный приступ перед свадьбой, а теперь еще два ─ и Меган даже не позвонила ему. Человеколюбивая, как же!».

Меган Маркл
Меган Маркл

Саманту активно приглашали на ток-шоу и радиоэфиры, где она продолжала оскорблять свою сестру. В какой-то момент Меган Маркл не выдержала и написала своему папе пятистраничное письмо, в котором выражала обиду и сожаление из-за того, что тот никогда за нее не заступался. Саманта прочла этот текст и выдала новую порцию критики.

В интервью для документального фильма она заявила: «У Меган нет сердца, в противном случае она бы сделала для отца все, что могла. Он чувствовал бы ее любовь и заботу. А теперь его сердце разбито. Но Меган пытается выставить себя жертвой даже сейчас».

Чуть позже Саманта рассказала, что неплохо зарабатывает на скандалах вокруг своей звездной сестры. 

Саманта Грант
Саманта Грант

В студии программы «Доброе утро, Британия» она поведала, что лишь выиграла от нового «королевского» родственницы.

«Я работала в медиа большую часть своей жизни, и то обстоятельство, что моя сестра внезапно стала членом королевской семьи, для меня не повод прекратить этим заниматься. Давайте посмотрим правде в глаза: нам всем нужно жить, деньги заставляют мир вертеться, и если вы хотите назвать это заработком ─ окей, называйте. Еще никто в медиа не отказывался от гонорара за рассказы о королевской семье», ─ заявила Саманта.

Сейчас предприимчивая сестра Меган Маркл продолжает выступать на радио и телевидении и регулярно «выпускать» порцию едких комментариев и скандальных заявлений. 

  • 1 2 3 ...10
    Саманта Маркл — настоящий профессионал в зарабатывании денег на скандалах
    Смотреть галерею

Это не мешает герцогине Сассекской заниматься благотворительностью, освещать проблемы современного мира и заботиться о любимом муже и маленьком наследнике. 

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09 августа 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images
Теги

Меган Маркл, Томас Маркл, Принц Гарри, Все о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • С такими родственниками враги не нужны

  • Странная женщина, то обвиняет, то нахваливает, зачем ей вообще было нужно приглашение на свадьбу к сестре, к которой она испытывает неприязнь? Конечно ее не пригласили, у них же напрочь были испорчены отношения, а то вдруг она внезапно воспылала любовью к ММ, а как получила от ворот поворот, принялась снова поливать грязью (я не говорю что ММ этого не заслужила, возможно такое отторжение и ненависть имеют основание), но вот эти перепады от фальшивой любви и лести до ненависти вызывают недоумение, уж взялась гнуть какую-то одну линию - так и стой на своем.

  • Может быть всего этого можно было избежать пригласи Маркл отца и сестру на свой праздник? У них обида заела, вот и славят родственницу по программам, к тому же бабки на этом зарабатывают, я их не оправдываю, но считаю и на Меган вина в этом скандале есть.

  • Конечно, неприятно выслушивать такое от сестры и отца, но Меган сама - беспринципная эгоистка, которая идёт по головам, ей не привыкать.

  • Кому на свадьбе надо присутствие родственника, который ненавидит, поливает грязью и не желает добра?? Даже в сказках таких фей-теть игнорировали, дабы не получить отравленное веретено в подарок. Отец сам отказался вести под венец, спалившись на продаже статей о дочери. Только мать ведет себя достойно и любовью к дочери, что видно по их отношениям.

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