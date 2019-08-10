Всегда идеальная Кристина Асмус показала себя с самой неожиданной стороны

Такой звезду «Интернов» мы еще не видели! Кристина Асмус продемонстрировала фолловерам три подбородка и уставший взгляд на новом фото в Инстаграме.

Кристина Асмус

31-летняя Кристина Асмус — девушка идеальная. У нее чистая кожа (правда, добилась она этого с большим трудом), длинные волосы, точеная фигура (спасибо изнурительным диетам), знаменитый муж и красавица-дочь. Так что когда звезда «Интернов» показала себя с не самой ожидаемой стороны, поклонники были удивлены и рады одновременно.

Удивлены, потому что такого раньше не случалось. Рады, потому что Кристина все же такая, как и все мы.

На снимке Кристина разговаривает с мужем Гариком Харламовым по видеосвязи. Актриса делает это с такого ракурса, что у нее появилось несколько лишних подбородков. «Двуликий Асмус», — шутливо подписала фото жена юмориста.

Поклонники в комментариях Кристины заявили, что любят ее любой. «И все-таки хороша девочка», «Муж и жена — одна борода», «Ты всегда прекрасна», — писали почитатели.

1 2 3 4 5 6 7 Кристина Асмус продемонстрировала себя не с самой лучшей стороны

Кристина сейчас отдыхает на Мальдивах — недавно она улетела туда вместе с дочерью Анастасией. Гарик, по всей видимости, выкроить время на отдых не смог и общается с семьей по телефону.