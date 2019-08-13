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Западные СМИ: экс-король Малайзии уже нашел замену Оксане Воеводиной

День за днем появляется все больше подробностей о личной жизни Мухаммада V и Оксаны Воеводиной. Так, недавно иностранным журналистам стало известно, что в скором времени мужчина уже может сыграть вторую свадьбу. 
Оксана Воеводина
Мухаммад V и Оксана Воеводина

В прошлом месяце стало известно о разводе Оксаны Воеводиной и экс-правителя Малайзии Мухаммада V. По сообщениям местных СМИ, пара расторгла брак еще в июне — однако сама Оксана отрицает расставание.

Сейчас королева красоты живет в Подмосковье вместе с родителями и воспитывает 2-месячного сына Леона. 

В соцсетях молодой женщины бушуют настоящие страсти — интернет-пользователи со всего мира оставляют в ее микроблоге комментарии, давая свою оценку ситуации, в которую попала Воеводина. 

Оксана Воеводина
 

Фолловеры приводят множество причин, по которым россиянка могла вернуться на родину и спровоцировать множество не самых приятных слухов. «На самом деле все еще сложнее, чем вы думаете. Придет время и вы обо всем узнаете», — ответила недавно на догадки Оксана. 

На днях журналистам портала Mail Online удалось пообщаться с приближенным к малайзийской королевской семье и узнать новые аспекты запутанного дела. 

Как оказалось, в скором времени Мухаммад V может... снова жениться! «Оксана изначально считалась неудачной кандидатурой для брака, потому что она не женщина из его круга. Однако король был решителен в желании жениться на ней несмотря ни на что. Впрочем, потом родственники и представители правления все же заставили его отречься от престола, упоминая о том, сколько проблем приносит несоблюдение законов. Теперь же они выбрали ему более подходящую невесту и настаивают на новой, традиционной женитьбе», — поведал корреспонденту инсайдер. 

  • Оксана Воеводина
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    Стали известны новые обстоятельства развода Оксаны Воеводиной и Мухаммада V
    Смотреть галерею

Если аноним раскрыл настоящее положение дел, то становится ясно, почему Воеводина по-прежнему признается Мухаммаду V в любви. Вполне возможно, что пара сохранила свои отношения, но подчинилась жестокой системе. Остается ждать, когда супруги (или уже с приставкой экс-) сами расскажут всю правду о своей жизни. 

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13 августа 2019
Текст Александра Борисова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Хорошо , что ребёнка не отобрали ! Надо радоваться что легко отделалась !

  • На что она рассчитывала,ее по просту опракинули ,исход был ясен сразу.

  • Пенсионер король и молодая красавица. Да, это истинная и настоящая любовь.

  • Жалко Оксану. Она и красавица, и религию его приняла, и наверняка верна ему была, а он ее в итоге все равно бросил

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Гость 2019-08-07 13:29:00
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Блог переименовала, убрав фамилию мужа, кольцо сняла и крупным планом постила фотки, что кольцо не носит, приправляя намеками в текстах. Кучу прямых вопросов о разводе - игнорила несколько недель. Ой, ну кто же это распускает такие слухи?? Действительно, посмешила) И дальше-то что - все после этого прям ринутся ее слушать, читать, смотреть? ага, щас...глупейший хайп, шитый белыми нитками
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