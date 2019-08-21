Оксана Воеводина хвастается букетом от таинственного поклонника, но молчит о причинах возвращения в Россию

Вот уже некоторое время 26-летняя Оксана Воеводина находится в России. Супруга экс-короля Малайзии вернулась на родину незадолго до рождения сына, которому на днях исполнилось 3 месяца.
Впрочем, Оксана постоянно отрицает подобные заявления, заверяя, что у них с избранником все нормально, и обещая в будущем поведать, как на самом деле обстоят дела.
20 августа Воеводина похвасталась в инстаграм-историях пышным букетом, который кто-то (возможно, что и Мухаммад V) ей подарил. Вероятно, таким образом звезда хотела продемонстрировать отсутствие проблем в личной жизни.
По словам востоковеда Елены Фомичевой, Воеводина могла так внезапно вернуться из Малайзии в Россию, чтобы супруг не отобрал у нее ребенка, который стал первенцем и для него самого.
«После развода в мусульманском праве женщина сразу же, в чем была, идет на все четыре стороны. В данном случае девушке повезло, что ребенка она родила в России. Находись она в Малайзии, малыша — тем более мальчика, точно забрали бы: сыновей там отдают на воспитание отцам. Остается надеяться, что экс-король — мужчина достойный и будет помогать бывшей жене материально. Но в любом случае алименты будут доброй волей султана, а не его обязанностью. Я бы посоветовала Оксане, если она соберется ехать в Малайзию и решать имущественные вопросы, оставить сына дома», — цитирует специалиста портал «Комсомольская правда».