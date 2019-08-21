Оксана Воеводина хвастается букетом от таинственного поклонника, но молчит о причинах возвращения в Россию

В июле стало известно о том, что Оксана Воеводина больше не живет с экс-правителем Малайзии Мухаммадом V. Несмотря на явные проблемы в семейной жизни, молодая женщина продолжает получать от кого-то букеты.

Оксана Воеводина

Вот уже некоторое время 26-летняя Оксана Воеводина находится в России. Супруга экс-короля Малайзии вернулась на родину незадолго до рождения сына, которому на днях исполнилось 3 месяца.

Ходят слухи, что знаменитость живет в Подмосковье неспроста, ведь недавно она развелась с мужем

Впрочем, Оксана постоянно отрицает подобные заявления, заверяя, что у них с избранником все нормально, и обещая в будущем поведать, как на самом деле обстоят дела.

Кадр из Инстаграма Оксаны Воеводиной

20 августа Воеводина похвасталась в инстаграм-историях пышным букетом, который кто-то (возможно, что и Мухаммад V) ей подарил. Вероятно, таким образом звезда хотела продемонстрировать отсутствие проблем в личной жизни.

А ведь если предположить, что она действительно развелась с членом королевской семьи, многое становится понятно.

По словам востоковеда Елены Фомичевой, Воеводина могла так внезапно вернуться из Малайзии в Россию, чтобы супруг не отобрал у нее ребенка, который стал первенцем и для него самого.

1 2 3 ... 10 Оксана Воеводина показала букет, который ей подарил таинственный поклонник

«После развода в мусульманском праве женщина сразу же, в чем была, идет на все четыре стороны. В данном случае девушке повезло, что ребенка она родила в России. Находись она в Малайзии, малыша — тем более мальчика, точно забрали бы: сыновей там отдают на воспитание отцам. Остается надеяться, что экс-король — мужчина достойный и будет помогать бывшей жене материально. Но в любом случае алименты будут доброй волей султана, а не его обязанностью. Я бы посоветовала Оксане, если она соберется ехать в Малайзию и решать имущественные вопросы, оставить сына дома», — цитирует специалиста портал «Комсомольская правда».