Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, Джей Ло и другие звезды на кинофестивале в Торонто

Еще не утихли разговоры об аутфитах знаменитостей на премьерах в Венеции, как звездный десант высадился в Канаде. 5 сентября начался международный кинофестиваль в Торонто, и сливки Голливуда вновь продефилировали по красным ковровым дорожкам.

В рамках фестиваля уже прошло несколько громких премьер.

Среди них «Щегол» по одноименному роману лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт и комедийная драма «Стриптизерши» о нелегкой жизни танцовщиц у пилона.

Николь Кидман появилась на мировой премьере «Щегла» в черном платье-бюстье от Chanel, подчеркнувшем ее тонкую талию. Она дополнила свой классический образ яркой красной помадой.

Зрителей также ждали байопик «Назло врагам» об актрисе Джин Сиберг и даже комедия о нацистах «Кролик ДжоДжо», которую снял Тайка Вайтити. Ленту этого новозеландского режиссера представила Скарлетт Йоханссон в облегающем серебристом платье Rodarte.

Среди присутствующих выделялась звезда фильма «Стриптизерши» — 50-летняя Дженнифер Лопес. Желтое платье Дженнифер авторства модного дома Maison Yeya позволяло любоваться ее подтянутой фигурой. Однако внимание присутствующих привлек не наряд, а пачка долларовых банкнот, зажатая в руке звезды.

Такой оригинальный клатч, декорированный стразами, был частью реквизита «Стриптизерш». Но стоит ли винить актрису, сыгравшую главную роль, за то, что та захотела оставить этот необычный аксессуар себе?

Вместе с Лопес показ «Стриптизерш» посетили ее коллеги по съемочной площадке: Констанс Ву, Лили Рейнхарт и Кеке Палмер.

Фестиваль только начался, а знаменитости уже показали не один запоминающийся лук. То ли еще будет!