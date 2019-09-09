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Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, Джей Ло и другие звезды на кинофестивале в Торонто

Еще не утихли разговоры об аутфитах знаменитостей на премьерах в Венеции, как звездный десант высадился в Канаде. 5 сентября начался международный кинофестиваль в Торонто, и сливки Голливуда вновь продефилировали по красным ковровым дорожкам.
Николь Кидман

В рамках фестиваля уже прошло несколько громких премьер. 

Среди них «Щегол» по одноименному роману лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт и комедийная драма «Стриптизерши» о нелегкой жизни танцовщиц у пилона.

Николь Кидман появилась на мировой премьере «Щегла» в черном платье-бюстье от Chanel, подчеркнувшем ее тонкую талию. Она дополнила свой классический образ яркой красной помадой.

Зрителей также ждали байопик «Назло врагам» об актрисе Джин Сиберг и даже комедия о нацистах «Кролик ДжоДжо», которую снял Тайка Вайтити. Ленту этого новозеландского режиссера представила Скарлетт Йоханссон в облегающем серебристом платье Rodarte.

Скарлетт Йоханссон

Среди присутствующих выделялась звезда фильма «Стриптизерши» — 50-летняя Дженнифер Лопес. Желтое платье Дженнифер авторства модного дома Maison Yeya позволяло любоваться ее подтянутой фигурой. Однако внимание присутствующих привлек не наряд, а пачка долларовых банкнот, зажатая в руке звезды. 

Дженнифер Лопес

Такой оригинальный клатч, декорированный стразами, был частью реквизита «Стриптизерш». Но стоит ли винить актрису, сыгравшую главную роль, за то, что та захотела оставить этот необычный аксессуар себе?

Вместе с Лопес показ «Стриптизерш» посетили ее коллеги по съемочной площадке: Констанс Ву, Лили Рейнхарт и Кеке Палмер. 

Фестиваль только начался, а знаменитости уже показали не один запоминающийся лук. То ли еще будет!

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09 сентября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
Теги

Дакота Джонсон, Николь Кидман, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Скарлетт Йоханссон

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