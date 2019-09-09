Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, Джей Ло и другие звезды на кинофестивале в Торонто

В рамках фестиваля уже прошло несколько громких премьер.
Николь Кидман появилась на мировой премьере «Щегла» в черном платье-бюстье от Chanel, подчеркнувшем ее тонкую талию. Она дополнила свой классический образ яркой красной помадой.
Зрителей также ждали байопик «Назло врагам» об актрисе Джин Сиберг и даже комедия о нацистах «Кролик ДжоДжо», которую снял Тайка Вайтити. Ленту этого новозеландского режиссера представила Скарлетт Йоханссон в облегающем серебристом платье Rodarte.
Среди присутствующих выделялась звезда фильма «Стриптизерши» — 50-летняя Дженнифер Лопес. Желтое платье Дженнифер авторства модного дома Maison Yeya позволяло любоваться ее подтянутой фигурой. Однако внимание присутствующих привлек не наряд, а пачка долларовых банкнот, зажатая в руке звезды.
Такой оригинальный клатч, декорированный стразами, был частью реквизита «Стриптизерш». Но стоит ли винить актрису, сыгравшую главную роль, за то, что та захотела оставить этот необычный аксессуар себе?
Вместе с Лопес показ «Стриптизерш» посетили ее коллеги по съемочной площадке: Констанс Ву, Лили Рейнхарт и Кеке Палмер.
Фестиваль только начался, а знаменитости уже показали не один запоминающийся лук. То ли еще будет!