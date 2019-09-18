Дмитрий и Анастасия Тарасовы объявили о запуске собственного бренда одежды

Многие знаменитости со временем приходят к созданию своих модных брендов. Задумались о таком бизнесе и Дмитрий и Анастасия Тарасовы, которые готовятся к появлению второго ребенка.

Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью

Дмитрию и Анастасии Тарасовым действительно сложно усидеть на месте! Несмотря на интересное положение, супруга футболиста решила пойти учиться на телеведущую. Ее муж же в это время активно восстанавливается после серьезной травмы, попутно снимаясь в видеоблогах своего друга, рэпера T-killah.

А недавно знаменитости и вовсе решили открыть собственное дело.

17 сентября Тарасовы выложили на свои страницы в Инстаграме видео, снятое в ателье. Вы все правильно поняли — супруги создали собственный модный бренд!

«Скоро вы сами все узнаете», — подписали они кадры в микроблогах и сообщили предположительное название своей дебютной коллекции — Tarasovy 2020.

Судя по ролику, марка знаменитостей будет выпускать одежду для всей семьи — мам, пап и детей разного возраста.

Некоторые пользователи Сети весьма критично отнеслись к новому проекту Тарасовых. Многие из них недоумевают, почему вместо поиска нового футбольного клуба Дмитрий решил развиваться в фэшн-сфере — или же все это задумка только его супруги?

1 2 3 ... 10 Дмитрий и Анастасия Тарасовы открывают собственный магазин одежды

К тому же, хейтеры припомнили и то, как часто Анастасия выбирает не самые стильные наряды. «Ну куда с Настиным вкусом в дизайнеры?», «Боюсь даже представить, что это будет за одежда, учитывая специфический вкус Анастасии», — прокомментировали новость фолловеры.