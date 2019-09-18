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Дмитрий и Анастасия Тарасовы объявили о запуске собственного бренда одежды

Многие знаменитости со временем приходят к созданию своих модных брендов. Задумались о таком бизнесе и Дмитрий и Анастасия Тарасовы, которые готовятся к появлению второго ребенка. 
Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)
Дмитрий и Анастасия Тарасовы с дочерью

Дмитрию и Анастасии Тарасовым действительно сложно усидеть на месте! Несмотря на интересное положение, супруга футболиста решила пойти учиться на телеведущую. Ее муж же в это время активно восстанавливается после серьезной травмы, попутно снимаясь в видеоблогах своего друга, рэпера T-killah. 

А недавно знаменитости и вовсе решили открыть собственное дело. 

17 сентября Тарасовы выложили на свои страницы в Инстаграме видео, снятое в ателье. Вы все правильно поняли — супруги создали собственный модный бренд!

«Скоро вы сами все узнаете», — подписали они кадры в микроблогах и сообщили предположительное название своей дебютной коллекции — Tarasovy 2020.

Судя по ролику, марка знаменитостей будет выпускать одежду для всей семьи — мам, пап и детей разного возраста. 

Некоторые пользователи Сети весьма критично отнеслись к новому проекту Тарасовых. Многие из них недоумевают, почему вместо поиска нового футбольного клуба Дмитрий решил развиваться в фэшн-сфере — или же все это задумка только его супруги?

К тому же, хейтеры припомнили и то, как часто Анастасия выбирает не самые стильные наряды. «Ну куда с Настиным вкусом в дизайнеры?», «Боюсь даже представить, что это будет за одежда, учитывая специфический вкус Анастасии», — прокомментировали новость фолловеры. 

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18 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото @kostenko.94, @tarasov23/Instagram
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Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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33 комментария Добавить комментарий
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  • Кто только нынче эти модные брэнды не создает...

  • Логичный выход из спорта человека с травмами. Накопления есть, пусть поднимают свой бизнес.

  • Все правильно делают. Индустрия сетевиков встала в тупик и общество будет ждать развития мелких брендов. Об этом сказала еще Вивьен Вествуд говорила. Людям не хватает мелких фирм.

  • а с чего он модный? не вышел же еще

  • по мне- неправильное вложение. Барахла столько производится- просто уйма шмоток, их тупо валом, каких угодно, разного уровня. Спортивные бренды есть, дорогие- тоже, из натуральных тканей, трикотаж есть, всё охвачено. Постельное белье, банные принадлежности, просто уйма всего. Мне кажется, надо заниматься оказанием услуг.

  • хочу все как у я О.Б, не удивила ,ничего нового

  • Сколько открылось магазинчиков в нашем районе, все так 20 лет и существуют, не прогорели. Значит есть спрос.

  • Глупо

  • Кто будет эти шмотки покупать? Ценник, наверняка будет запредельный, а вот качество весьма средненькое. Люди с деньгами лучше европейский бренд купят, с нормальным пошивом и тканями.

  • 4 , модным домом называется любой дом, продающий или создающий одежду. Все это относится к индустрии моды. Мода может быть и винтажной и спортивной и детской и школьной и для рабочих профессий. Какой угодно.

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