Виктория Бекхэм неожиданно призналась, что они с Дэвидом делают, когда не спится

Виктория Бекхэм открыла миру, чем на самом деле занимается вместе с Дэвидом по ночам. Столько интервью уже дано за годы их брака, что мы были уверены — нас невозможно удивить. Но Виктории это удалось, причем на все 100%.

18 сентября стало известно, чем занимается в постели одна из самых красивых звездных пар современности. Мы про Дэвида и Викторию Бекхэмов. Не знаем, о чем вы сразу подумали, но Виктория Бекхэм сообщила журналистам о том, что когда у супругов появляется свободное время, они с удовольствием лежат в постели с увлажняющими масками на лицах.

45-летний дизайнер утверждает, что не видит ничего такого в том, что мужчины пользуются масками, а наоборот призывает всех последовать примеру ее мужа.

Дэвид с супругой для ухода за лицом используют питательную маску люксового бренда с аргановым маслом и лавовой глиной. Упаковка, в которой содержится 4 маски, стоит £46 (около 3 266 руб.).

Забавно читать такие новости, помня о том, что Виктория Бекхэм говорила об отношениях в своих ранних интервью: «Что я предпочту — секс или сон? Я же ложусь в постель с Бекхэмом каждую ночь, было бы неправильно ответить, что я выбираю сон», — заявила Виктория Us Weekly в 2009 году. 10 лет спустя оба супруга прежде всего выбирают увлажненную кожу.

Делать увлажняющие маски вместе с супругом — это очень даже мило. Советуем взять совет Виктории на вооружение: может быть, в этом и есть секрет красоты (и счастья) этой невероятной пары?

1 2 3 4 5 Виктория Бекхэм призналась, чем занимается с мужем в постели

Успешный дизайнер активно приобщает членов своей семьи к индустрии красоты и моды: недавно Виктория Бекхэм привела 8-летнюю дочь Харпер на бекстейдж своего показа и познакомила с моделями, чем вызвала шквал критики в свой адрес.