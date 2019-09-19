Жена Алека Болдуина, недавно пережившая выкидыш, ждет пятого ребенка

Этой весной 61-летний Алек Болдуин и его 35-летняя жена Хилария сообщили, что спустя всего год после рождения четвертого общего ребенка снова ждут малыша.
Увы, в апреле Хилария сообщила, что потеряла ребенка. Впрочем, супруга актера нашла в себе силы смириться с этой ситуацией, и уже в начале лета призналась, что готова снова попробовать родить.
В одном из недавних интервью Алек рассказывал, что они с избранницей активно планируют заведение еще одного ребенка, а быть может даже и нескольких.
18 сентября молодая мама выложила в свой микроблог свежее фото с округлившимся животом и сообщила, что находится на раннем сроке беременности.
Интернет-пользователи поздравили звездных супругов со скорым прибавлением в семье и пожелали Хиларии как можно больше здоровья — все же в последнее время ее организм пережил немало стрессовых ситуаций.