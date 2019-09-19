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Жена Алека Болдуина, недавно пережившая выкидыш, ждет пятого ребенка

Всего несколько месяцев назад Хилария Болдуин пережила неудачную беременность. Несмотря на недавний трагичный опыт, супруга знаменитого актера уже снова находится в положении. 
Алек Болдуин, Хилария Болдуин
Алек и Хилария Болдуин с детьми

Этой весной 61-летний Алек Болдуин и его 35-летняя жена Хилария сообщили, что спустя всего год после рождения четвертого общего ребенка снова ждут малыша

Женщина не стала скрывать, что врачи прогнозируют ей и плоду не только множество осложнений, но и высокий риск прерывания беременности. 

Увы, в апреле Хилария сообщила, что потеряла ребенка. Впрочем, супруга актера нашла в себе силы смириться с этой ситуацией, и уже в начале лета призналась, что готова снова попробовать родить

Алек Болдуин, Хилария Болдуин
 

В одном из недавних интервью Алек рассказывал, что они с избранницей активно планируют заведение еще одного ребенка, а быть может даже и нескольких. 

Кто бы знал, что к тому моменту Хилария уже снова находилась в положении!

18 сентября молодая мама выложила в свой микроблог свежее фото с округлившимся животом и сообщила, что находится на раннем сроке беременности. 

Интернет-пользователи поздравили звездных супругов со скорым прибавлением в семье и пожелали Хиларии как можно больше здоровья — все же в последнее время ее организм пережил немало стрессовых ситуаций. 

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19 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @hilariabaldwin/Instagram
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Алек Болдуин, Хилария Болдуин

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Какая красивая, всегда стройная, ухоженная женщина. Производит впечатление сильной, целеустремленной личности. После пережитого, не удивительна эта быстрая беременность. Дай Бог здоровья и легких родов! Ради таких мотиваторов и захожу на вуман. Приятно видеть примеры таких семей!

  • Дай Бог здоровья малышам и родителям! Хотят, могут, получается-пусть рожают))). Хилария красавица, Алек тож еще ничего.... дружная, счастливая семья!

  • Предохраняться или в конце концов спираль поставить нельзя видимо. Ну свой организм надо беречь в конце концов.

  • Ну а что ей еще делать, чтоб жить не скучно было, работать не надо, только рожать

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