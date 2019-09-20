«Зениту» отказали в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу

Александр Кокорин пропустит чемпионат России по футболу. Российский футбольный союз не позволил «Зениту» зарегистрировать футболиста, так как он не успел подать документы в срок.

Фанаты футбола, все без исключения, были уверены, что Александр Кокорин, который совсем недавно вышел из тюрьмы, скоро снова ступит на футбольное поле и сыграет за «Зенит» во время Чемпионата России.

Однако что-то пошло не так. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о том, что РФС решил отказать Александру в регистрации.

Александр Кокорин

Официальное заявление он опубликовал в своем Инстаграме. «Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение ''отказать в регистрации'' Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провел [в тюрьме] за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола... Все справедливо, закон существует для людей. Оказывается, Саша опасен не только для общества, но и для футбола».

Через 10 минут Семак удалил пост и извинился: «Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки».

Александр Кокорин

Официальное же заявление Российского футбольного союза звучит так:

«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Согласно статье 14 Регламента РФС по статусу и переходам (трансферу) футболистов, в виде исключения из общего правила футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований. Изучив документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года). При этом футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период».

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Напомним, в октябре прошлого года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. 8 мая 2019-го футболистам вынесли приговор: Кокорин получил 1 год и 6 месяцев заключения, Мамаев — 1 год и пять месяцев. В начале сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. Три дня назал спортсмены вышли на свободу.