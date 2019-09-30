Эко-одежда и памперсы: Анастасия Решетова собрала сумку Birkin в роддом

Ждать осталось совсем недолго: Анастасия Решетова скоро станет мамой. По словам невесты Тимати, ребенок появится на свет в первой половине октября, и девушка решила быть готовой уже в последний день сентября.

Анастасия Решетова

За беременностью Анастасии Решетовой следит чуть ли не вся страна. По словам невесты Тимати, она станет матерью в октябре, но подготовку к родам начала еще задолго до срока.

Так, за несколько недель до дня Х девушка нарастила волосы , изъявив желание быть красивой и привлекательной даже на последних сроках.

А на днях поделилась видео, в котором рассказала о том, что вошло в ее сумку (конечно же, Birkin), которую она возьмет с собой в роддом. «Одежду выбирали от бренда, который не использует ни грамма химии и красителей при производстве. Это самая безопасная одежда для малышей — все из экологически чистых тканей. Носочки, слюнявчики, еще я беру с собой фланелевое одеяльце-пледик, подгузники, салфетки», — рассказала Анастасия.

«Процесс очень волнительный и приятный, и я думаю, что полноценно меня поймут только мамы», — поделилась своими эмоциями Решетова.

Модель также добавила, что в ближайшие дни рожать не собирается, но держать наготове сумку желательно с 38-39 недель.

1 2 3 ... 10 Анастасия Решетова продолжает делиться моментами подготовки к родам

Подписчики продолжают гадать, кто же появится в семье рэпера: мальчик или девочка? Однако даже по одежде для будущего малыша сложно определить пол ребенка — все детские вещи, которые приготовила Анастасия, нейтральных цветов!