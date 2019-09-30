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Эко-одежда и памперсы: Анастасия Решетова собрала сумку Birkin в роддом

Ждать осталось совсем недолго: Анастасия Решетова скоро станет мамой. По словам невесты Тимати, ребенок появится на свет в первой половине октября, и девушка решила быть готовой уже в последний день сентября.
Анастасия Решетова
Анастасия Решетова

За беременностью Анастасии Решетовой следит чуть ли не вся страна. По словам невесты Тимати, она станет матерью в октябре, но подготовку к родам начала еще задолго до срока.

Так, за несколько недель до дня Х девушка нарастила волосы, изъявив желание быть красивой и привлекательной даже на последних сроках.

А на днях поделилась видео, в котором рассказала о том, что вошло в ее сумку (конечно же, Birkin), которую она возьмет с собой в роддом. «Одежду выбирали от бренда, который не использует ни грамма химии и красителей при производстве. Это самая безопасная одежда для малышей — все из экологически чистых тканей. Носочки, слюнявчики, еще я беру с собой фланелевое одеяльце-пледик, подгузники, салфетки», — рассказала Анастасия. 

«Процесс очень волнительный и приятный, и я думаю, что полноценно меня поймут только мамы», — поделилась своими эмоциями Решетова.

Модель также добавила, что в ближайшие дни рожать не собирается, но держать наготове сумку желательно с 38-39 недель. 

Подписчики продолжают гадать, кто же появится в семье рэпера: мальчик или девочка? Однако даже по одежде для будущего малыша сложно определить пол ребенка — все детские вещи, которые приготовила Анастасия, нейтральных цветов!

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30 сентября 2019
Текст Анастасия Андреева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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11 комментариев Добавить комментарий
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  • Красивая, но такая неприятная

  • Новый статус - невеста Тимати. Ну смешно же

  • Вторая матьребенкатимати

  • Скорей бы уже.

  • Интереснг, этого ребенка тоже отдадут матери Тимати? Такое ощущение, что для него модели неофициальные суррогатные матери. и главное ни на ком не женится. ему просто рожают и отдают. Ужас

  • Недавно видела фото Шишковой ДО пластики. Это ужас!А Настя от природы - красотка. И сестра ее тоже. Просто немного себя улучшила) Уверена, что родится мальчик, причём ему повезёт - с хорошими ленами, красивый и богатый! Рада за всех, легкой беременности и родов Насте!Буду рада, если у них с Тимуром все же будет свадьба, хотя это меня и не касается.

  • Ленами = генами))

  • Sasha

    Интереснг, этого ребенка тоже отдадут матери Тимати? Такое ощущение, что для него модели неофициальные суррогатные матери. и главное ни на ком не женится. ему просто рожают и отдают. Ужас

    Надеюсь, что нет. Мне кажется, у Насти есть желание заниматься ребёнком. А мама Тимати и так растит Алису, хватать с неё.

  • Надоела до икоты

  • Сначала экологическая одежда, потом будут ребенка по умным книжкам и схемам воспитывать)

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