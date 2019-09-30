Эко-одежда и памперсы: Анастасия Решетова собрала сумку Birkin в роддом

За беременностью Анастасии Решетовой следит чуть ли не вся страна. По словам невесты Тимати, она станет матерью в октябре, но подготовку к родам начала еще задолго до срока.
А на днях поделилась видео, в котором рассказала о том, что вошло в ее сумку (конечно же, Birkin), которую она возьмет с собой в роддом. «Одежду выбирали от бренда, который не использует ни грамма химии и красителей при производстве. Это самая безопасная одежда для малышей — все из экологически чистых тканей. Носочки, слюнявчики, еще я беру с собой фланелевое одеяльце-пледик, подгузники, салфетки», — рассказала Анастасия.
«Процесс очень волнительный и приятный, и я думаю, что полноценно меня поймут только мамы», — поделилась своими эмоциями Решетова.
Подписчики продолжают гадать, кто же появится в семье рэпера: мальчик или девочка? Однако даже по одежде для будущего малыша сложно определить пол ребенка — все детские вещи, которые приготовила Анастасия, нейтральных цветов!