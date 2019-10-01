Политики, артисты и звезды шоу-бизнеса простились с Марком Захаровым в Москве

28 сентября ушел из жизни выдающийся режиссер и народный артист СССР Марк Захаров. Спустя три дня звездные коллеги и поклонники его творчества простились с ним на основной сцене театра «Ленком».

Марк Захаров

В Москве состоялось прощание с режиссером Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь.

1 октября коллеги Марка Анатольевича по творческому цеху, его друзья и родственники, а также многочисленные поклонники пришли проститься с ним к театру «Ленком». Память артиста почтили также российские политики, среди которых были мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Сергей Собянин

Также на траурном мероприятии появились многие деятели искусства. С режиссером попрощались Владимир Машков, Геннадий Хазанов, Светлана Немоляева, Галина Волчек, Армен Джигарханян и многие другие.

Владимир Машков

Собравшиеся по очереди выразили свои соболезнования единственной дочери Марка Захарова — 57-летней Александре, народной артистке РФ и ведущей актрисе театра «Ленком».

Александра Захарова

На прощании с режиссером Евгений Герасимов, глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям, заявил, что на доме, где жил Марк Анатольевич, будет установлена памятная доска.

Инна Чурикова

Похороны Марка Захарова пройдут 1 октября на Новодевичьем кладбище. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что режиссер будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Марк Захаров известен работой над такими фильмами, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». На его счету более 40 театральных постановок, включая культовую советскую рок-оперу «Юнона и Авось».