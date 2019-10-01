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Политики, артисты и звезды шоу-бизнеса простились с Марком Захаровым в Москве

28 сентября ушел из жизни выдающийся режиссер и народный артист СССР Марк Захаров. Спустя три дня звездные коллеги и поклонники его творчества простились с ним на основной сцене театра «Ленком».
Марк Захаров
Марк Захаров

В Москве состоялось прощание с режиссером Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Причиной его смерти стала продолжительная болезнь. 

1 октября коллеги Марка Анатольевича по творческому цеху, его друзья и родственники, а также многочисленные поклонники пришли проститься с ним к театру «Ленком». Память артиста почтили также российские политики, среди которых были мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Сергей Собянин
Сергей Собянин

Также на траурном мероприятии появились многие деятели искусства. С режиссером попрощались Владимир Машков, Геннадий Хазанов, Светлана Немоляева, Галина Волчек, Армен Джигарханян и многие другие.

Владимир Машков
Владимир Машков
Собравшиеся по очереди выразили свои соболезнования единственной дочери Марка Захарова — 57-летней Александре, народной артистке РФ и ведущей актрисе театра «Ленком».
Александра Захарова
Александра Захарова

На прощании с режиссером Евгений Герасимов, глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям, заявил, что на доме, где жил Марк Анатольевич, будет установлена памятная доска.

Инна Чурикова
Инна Чурикова

Похороны Марка Захарова пройдут 1 октября на Новодевичьем кладбище. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что режиссер будет похоронен рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Марк Захаров известен работой над такими фильмами, как «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». На его счету более 40 театральных постановок, включая культовую советскую рок-оперу «Юнона и Авось».

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01 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Сергей Бобылев, Валерий Шарифулин/ТАСС, Persona Stars
Теги

Марк Захаров

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Жаль....

  • Депутат Герасимов (он же робот из Гостьи из будущего): "Как отметил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, по закону, для этого с момента кончины известного человека должно пройти несколько лет, однако в данном случае процедура может быть изменена. "Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность".

  • Такие все старенькие там((( время, что ты делаешь, прекрати!(

  • Галина Волчек сдала ((

  • Вере Васильевой на 4 фото - 94 года, вот умница, так себя держит, и ходит хорошо, и слышит все, и с головой в порядке

  • Гость

    Депутат Герасимов (он же робот из Гостьи из будущего): "Как отметил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, по закону, для этого с момента кончины известного человека должно пройти несколько лет, однако в данном случае процедура может быть изменена. "Марк Анатольевич не нуждается в том, чтобы время подтвердило его гениальность".

    То есть, ценность всех остальных ушедших под вопросом. Когда наши депутаты хотя бы начнут следить за языком?

  • Почему такая яркая помада у дам? Или ради фото старались?

  • Гость

    Галина Волчек сдала ((

    И Хазанов тоже

  • Гость

    Почему такая яркая помада у дам? Или ради фото старались?

    А они что, обязаны имитировать на чужих похоронах коматозное состояние? Накрасились как привыкли и пошли.

  • Гость

    Галина Волчек сдала ((

    Интересно, она все еще руководит театром?

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