Кейт Миддлтон в «мусульманском» наряде очаровала не только Уильяма, но и 82-летнего пакистанского миллиардера

2 октября принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали в культурном центре Aga Khan Centre в Лондоне. Именитых гостей встретил влиятельный основатель этой организации — Его Высочество Принц Карим Ага-Хан.
Визит герцогов Кембриджских был приурочен к их грядущей четырехдневной поездке в Пакистан. На мероприятии у супругов была возможность ближе познакомиться с современной культурой этой страны.
Для важного мероприятия 37-летняя герцогиня выбрала струящееся макси-платье цвета морской волны от бренда ARossGirl, а тонкую талию подчеркнула зеленым контрастным поясом. Фасон наряда стоимостью 825 фунтов стерлингов вызывал ассоциации с традиционным мусульманским женским костюмом. Думаем, Кейт не случайно решила внести в свой образ восточные мотивы.
На ноги герцогиня надела темно-зеленые замшевые лодочки на высоких каблуках. Она распустила волосы и уложила их так, что идеальную прическу Кэтрин не потревожил даже сильный ветер.
Кажется, герцогине удалось поразить не только мужа, но и самого хозяина вечера — 82-летнего миллиардера и филантропа Ага-Хана! При виде гостьи он широко улыбнулся.
Внутри Кейт совершила то, за что обычно осуждают Гарри и Меган, — нарушила негласный запрет и проявила свою симпатию на публике. Она с нежностью погладила Уильяма по плечу.
Также Уильям и Кейт встретились с учениками школы, расположенной неподалеку от центра. Там смущенная девочка подарила герцогине красивый букет роз.
Добавим, что грядущий визит принца Уильяма и его супруги Кэтрин в Пакистан пройдет с 14 по 18 октября.