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Кейт Миддлтон в «мусульманском» наряде очаровала не только Уильяма, но и 82-летнего пакистанского миллиардера

Пока Меган Маркл наслаждалась долгожданным воссоединением с принцем Гарри, Уильям и Кейт встретились с Ага-Ханом IV в преддверии поездки в Пакистан. Нежный образ Кэтрин не оставил равнодушным даже 82-летнего духовного лидера.
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Ага-Хан
Принц Уильям и Кейт Миддлтон с Ага-Ханом

2 октября принц Уильям и Кейт Миддлтон побывали в культурном центре Aga Khan Centre в Лондоне. Именитых гостей встретил влиятельный основатель этой организации — Его Высочество Принц Карим Ага-Хан. 

Визит герцогов Кембриджских был приурочен к их грядущей четырехдневной поездке в Пакистан. На мероприятии у супругов была возможность ближе познакомиться с современной культурой этой страны.

Кейт Миддлтон

Для важного мероприятия 37-летняя герцогиня выбрала струящееся макси-платье цвета морской волны от бренда ARossGirl, а тонкую талию подчеркнула зеленым контрастным поясом. Фасон наряда стоимостью 825 фунтов стерлингов вызывал ассоциации с традиционным мусульманским женским костюмом. Думаем, Кейт не случайно решила внести в свой образ восточные мотивы. 

На ноги герцогиня надела темно-зеленые замшевые лодочки на высоких каблуках. Она распустила волосы и уложила их так, что идеальную прическу Кэтрин не потревожил даже сильный ветер. 

Примечательно, что не только платье Кейт напоминало о Востоке. Герцогиня дополнила свой изысканный аутфит крупными серьгами с зелеными камнями от пакистанского бренда Zeen.

Кажется, герцогине удалось поразить не только мужа, но и самого хозяина вечера — 82-летнего миллиардера и филантропа Ага-Хана! При виде гостьи он широко улыбнулся.

Внутри Кейт совершила то, за что обычно осуждают Гарри и Меган, — нарушила негласный запрет и проявила свою симпатию на публике. Она с нежностью погладила Уильяма по плечу.

Кейт Миддлтон

Также Уильям и Кейт встретились с учениками школы, расположенной неподалеку от центра. Там смущенная девочка подарила герцогине красивый букет роз.

Добавим, что грядущий визит принца Уильяма и его супруги Кэтрин в Пакистан пройдет с 14 по 18 октября.

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02 октября 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images
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Кейт Миддлтон, Принц Уильям

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • красотка.все к месту)очень мне нравится Кейт.

  • Не увидела ничего мусульманского в палатете Кейт. Женщина всегда одета скромно и элегантно. Она же не абайю наделала. Чужую религию нужно уважать, но и свою при этом не унижать. Кейт христианка и одеваться должна соответственно своей религии, а не в угоду тем, к кому она едет в гости.

  • Платье странное. Рукава будто короткие. Сидит не очень.

  • Вот это настоящий класс и изыск, настоящие герцоги!! Идеальный выход, манеры, цвет! Чуть не самое удачное платье Кэтрин! И почему небольшие нарушения протокола этой пары не выглядят вульгарно и прошло, как у гарклов?

  • Платье действительно красивое, и ничего мусульманского в нем не вижу. А вот на лицо Кейт выглядит не особо свежо и куда старше своего возраста. Королевская жизнь так убивает здоровье и красоту?

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