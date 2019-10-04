Дарья Клюкина показала прозрачное свадебное платье и «крылатые» босоножки

Несмотря на то, что победительница проекта «Холостяк» Дарья Клюкина вышла замуж 19 сентября, время для масштабного торжества на озере Комо настало лишь на днях. Девушка поделилась первыми кадрами с празднества и заодно продемонстрировала детали своих аутфитов.

19 сентября Дарья Клюкина объявила о том, что стала женой 39-летнего Владимира Чопова, который занимает высокую должность в крупном медиахолдинге. Однако молодожены планировали непременно устроить и масштабное празднество для всех друзей и знакомых. Торжество было решено провести на живописном озере Комо, где звездная пара забронировала виллу.

4 октября в Инстаграме Дарья рассказала о предсвадебной вечеринке и показала выбранный ею аутфит для мероприятия. К выбору образа Дарья подошла крайне ответственно!

«Первая свадебная вечеринка! Этот итальянский вечер был невероятным! Важную роль в этом сыграл наряд, который я выбирала несколько месяцев», — заметила 25-летняя победительница «Холостяка».

Клюкина примерила белое платье, украшенное перьями, от L'ARTISAN. Высокий разрез позволял полюбоваться длинными стройными ногами девушки. Она подчеркнула тонкую талию поясом и уложила волосы в высокую прическу. Всеобщее внимание приковала обувь, которую выбрала Дарья. Она надела белые босоножки на каблуках от Stuart Weitzman. Ремешки были украшены перьями.

Дарья упомянула, что лишь она одна во всем мире является владелицей таких «крылатых» босоножек, поскольку их для нее создали по индивидуальному заказу.

Дарья Клюкина

Позже в своих инстаграм-историях Клюкина поделилась кадрами с романтической свадебной фотосессии. В ней она предстала в совершенно ином образе — в белом боди с длинной прозрачной накидкой, напоминавшей платье невесты.

Woman.ru еще раз поздравляет молодоженов!