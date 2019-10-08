Сергей и Анна Семак, воспитывающие семерых детей, снова сыграли свадьбу

В июне Сергей и Анна Семак сильно удивили фолловеров, заявив о своей помолвке. На тот момент главный тренер «Зенита» и светская львица были счастливы в браке 11 лет.
По информации издания «Фонтанка», не так давно знаменитые супруги действительно расстались и даже успели оформить развод. Сергей опровергал расставание с супругой, а Анна постоянно намекала на это в своих соцсетях.
«Почему свадьба, если у них уже семеро детей? Аня поведала мне из первых уст, что они с Серегой, оказывается, развелись, а теперь опять женятся», — рассказал фолловерам накануне события близкий друг женщины, визажист Сердар Камбаров.
Вслед за приятелем Анна поведала, что этим летом они с Сергеем снова начали встречаться, а уже через несколько дней он сделал ей предложение.
«Я благодарна мужчине, который терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе, но не для того, чтоб завоевать очередной трофей, а потому, что искренне хотел пройти наш путь с чистого листа, учитывая все ошибки прошлого», — написала в своем Инстаграме Анна.
Торжество пары состоялось на берегу итальянского озера Комо — излюбленного места селебов для проведения важных праздников. На свадьбе присутствовали звездные друзья знаменитостей — Светлана Бондарчук, Сердар Камбаров, Денис Гуляев и многие другие.