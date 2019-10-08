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Сергей и Анна Семак, воспитывающие семерых детей, снова сыграли свадьбу

8 октября в микроблоге Анны Семак появились фотографии в подвенечном платье. Как оказалось, Сергей и Анна не просто устроили торжество в честь очередной годовщины свадьбы, а... снова официально поженились!

В июне Сергей и Анна Семак сильно удивили фолловеров, заявив о своей помолвке. На тот момент главный тренер «Зенита» и светская львица были счастливы в браке 11 лет. 

Как стало известно позднее, Сергей не просто сделал избраннице приятный сюрприз, а действительно снова предложил стать его женой. 

По информации издания «Фонтанка», не так давно знаменитые супруги действительно расстались и даже успели оформить развод. Сергей опровергал расставание с супругой, а Анна постоянно намекала на это в своих соцсетях.

«Почему свадьба, если у них уже семеро детей? Аня поведала мне из первых уст, что они с Серегой, оказывается, развелись, а теперь опять женятся», — рассказал фолловерам накануне события близкий друг женщины, визажист Сердар Камбаров

Вслед за приятелем Анна поведала, что этим летом они с Сергеем снова начали встречаться, а уже через несколько дней он сделал ей предложение. 

Семак призналась, что инициатором расставания была она. Ей требовалось время побыть одной, чтобы понять, что они с супругом созданы друг для друга. 

«Я благодарна мужчине, который терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе, но не для того, чтоб завоевать очередной трофей, а потому, что искренне хотел пройти наш путь с чистого листа, учитывая все ошибки прошлого», — написала в своем Инстаграме Анна. 

Торжество пары состоялось на берегу итальянского озера Комо — излюбленного места селебов для проведения важных праздников. На свадьбе присутствовали звездные друзья знаменитостей — Светлана Бондарчук, Сердар Камбаров, Денис Гуляев и многие другие.

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08 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Riafan/Youtube.com
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Сергей Семак

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