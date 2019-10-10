Ким Кардашьян крестилась в Армении и получила новое имя

7 октября Ким Кардашьян крестила своих детей в Эчмиадзинском монастыре. Лишь несколькими днями позднее стало известно, что телезвезда и сама прошла обряд. Более того, теперь поклонники Ким смело могут называть ее иначе!

Ким и Кортни Кардашьян в Армении

В Сети появились новые подробности поездки Ким Кардашьян в Армению. Оказывается, инстадива решила крестить в Святом Эчмиадзине не только своих отпрысков. Ким и ее старшая сестра Кортни также прошли этот обряд и получили новые имена.

Крестным отцом звездного семейства стал 27-летний диакон Наири Срапионян. По его словам, работники монастыря были в курсе визита знаменитых сестер с детьми, однако он сам лишь за несколько часов до начала обряда узнал, что ему предстоит стать крестным отцом одной из самых влиятельных семей в мире.





«Я не волновался. Конечно, не каждый день выпадает крестить знаменитостей, но у меня достаточно опыта как в проведении обряда, так и “отцовстве”», — цитирует священнослужителя Sputnik Армения.

При крещении Ким нарекли Эгине, а Кортни — Гаяне. Сестры не придумывали свои новые имена самостоятельно, их им предложили служители баптисерия.

Примечательно, что, по словам диакона, детей было так много, что он даже не запомнил всех их имен. Впрочем, обилие звездных наследников ничуть не помешало присутствующим насладиться процессом и получить множество приятных впечатлений.

Единственной проблемой стала нехватка времени. Из-за того, что таинство совершалось в большой спешке, имена Чикаго, Сэйнта и Псалма не были занесены в журнал. Однако, возможно, эта проблема будет решена в будущем, когда представители Ким свяжутся с сотрудниками баптисерия Святого Эчмиадзина.

Наири Срапионян уже стал местной знаменитостью и принимает поздравления от знакомых.

Действительно, не каждый день крестишь инстадиву со 148 миллионами подписчиков!