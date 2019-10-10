«Моя волчица»: T-Killah с женой бросили вызов супругам Тарасовым

T-killah и Мария Белова, в отличие от четы Тарасовых, редко делятся с подписчиками романтическими фотографиями: обычно они выкладывают влоги о совместных путешествиях. Но 8 октября рэпер решил нарушить традицию и выложил совместное фото с женой.
Подпись к кадру гласит: «Моя волчица». После прочтения резко возникает эффект дежавю, ведь Дмитрий Тарасов относительно недавно выкладывал скандальный пост, в котором назвал Анастасию Костенко «волчицей» и намекнул, что в сложившейся парадигме считает Ольгу Бузову «собакой».
Неизвестно, была ли это отсылка к словам футболиста, но совпадение интересное. Дмитрий Тарасов — давний друг Александра Тарасова и даже был на его свадьбе вместе с Анастасией Костенко. Может быть, в их кругу общения просто принято называть своих избранниц «волчицами»? Комизм ситуации усугубляется тем, что футболист и рэпер — тезки. Может, мы и не заметим, как одни Тарасовы сменят других?
Поклонники пары в комментариях отметили, что образы супругов плохо сочетаются между собой. Мария выбрала аутфит в стиле тяжелый люкс, надев объемный жакет и колготки с леопардовым принтом, а Александр на фото позировал в повседневном образе, состоящем из толстовки, джинсов и кроссовок.