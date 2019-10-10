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«Моя волчица»: T-Killah с женой бросили вызов супругам Тарасовым

9 октября рэпер Т-killah поделился фотографией в Инстаграме, на которой целует свою жену. В подписи к снимку он назвал Марию Белову «волчицей». С этим же животным раньше сравнивал свою супругу Дмитрий Тарасов. Совпадение или на звездном горизонте появилась пара, готовая переплюнуть популярность Тарасовых?
Мария Белова, Александр Тарасов
Мария Белова и Александр Тарасов 

T-killah и Мария Белова, в отличие от четы Тарасовых, редко делятся с подписчиками романтическими фотографиями: обычно они выкладывают влоги о совместных путешествиях. Но 8 октября рэпер решил нарушить традицию и выложил совместное фото с женой. 

Мария Белова
Мария Белова

Подпись к кадру гласит: «Моя волчица». После прочтения резко возникает эффект дежавю, ведь Дмитрий Тарасов относительно недавно выкладывал скандальный пост, в котором назвал Анастасию Костенко «волчицей» и намекнул, что в сложившейся парадигме считает Ольгу Бузову «собакой». 

Дмитрий Тарасов, Александр Тарасов, Мария Белова, Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на свадьбе T-killah и Марии Беловой

Неизвестно, была ли это отсылка к словам футболиста, но совпадение интересное. Дмитрий Тарасов — давний друг Александра Тарасова и даже был на его свадьбе вместе с Анастасией Костенко. Может быть, в их кругу общения просто принято называть своих избранниц «волчицами»? Комизм ситуации усугубляется тем, что футболист и рэпер — тезки. Может, мы и не заметим, как одни Тарасовы сменят других?

Поклонники пары в комментариях отметили, что образы супругов плохо сочетаются между собой. Мария выбрала аутфит в стиле тяжелый люкс, надев объемный жакет и колготки с леопардовым принтом, а Александр на фото позировал в повседневном образе, состоящем из толстовки, джинсов и кроссовок.

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10 октября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото t_killah, mariakakdela/Instagram
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Александр Тарасов (T-Killah)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • что за леопардовый трешь?!

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