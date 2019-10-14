«Хотел жениться на узбечке»: 55-летняя Азиза рассказала о романе с Александром Абдуловым

Лера Кудрявцева блестяще вытаскивает из звезд отечественного шоу-бизнеса самые сокровенные тайны. Азиза в эфире шоу «Секрет на миллион» призналась в связи с Александром Абдуловым.

Азиза

Певица Азиза сделала неожиданное признание в программе «Секрет на миллион». Артистка рассказала Лере Кудрявцевой, что в молодости встречалась с секс-символом советского кинематографа, актером Александром Абдуловым.

По словам Азизы, ей было 25 лет и она только-только начала покорять Москву. Абдулов же был старше молодой и неопытной артистки на 11 лет и вдобавок состоял в официальном браке с Ириной Алферовой.

Александр Абдулов

«В 1989 году мы с ним познакомились в Центральном Доме работников искусства, тогда там собирались артисты, певцы. Видимо, ему нравились восточные девушки с курносыми носами. Приглашал меня кататься по Москве, показывал мне столицу. Я говорю, мне здесь все чужое, я же переехала. Он говорит, чтобы Москву полюбить ее должен показать человек, который вас тоже очень полюбит. Все: стали встречаться», — поведала артистка.

Азиза рассказала, что не хотела оставаться в квартире у Александра, поэтому сбегала от него наутро. Пара встречалась недолго, а сама Азиза никогда не думала, что между ней и Абдуловым было что-то серьезное. И только спустя многие годы артистка поняла, что Александр относился к ней не как к любовнице.

«На одном мероприятии у семьи Виторганов я увидела красивую женщину. Юлия Абдулова (вдова Александра — прим. ред.) сказала: ''Вы знаете, Азиза, я специально пришла познакомиться с вами, потому что мне про вас говорил Саша. Как-то вас показывали по телевизору, и он мне говорит: ''Ты представляешь, Юля, я чуть на этой узбечке однажды не женился!''» — поведала певица.

Напомним, с первой женой Ириной Алферовой Александр познакомился на съемках фильма «С любимыми не расставайтесь». Алферова на момент свадьбы была беременна от другого мужчины, но Абдулов вырастил ее дочь Ксению как родную.



Со второй официальной женой Юлией Машиной Абдулов познакомился в 2005 году, а уже в 2006-м влюбленные сыграли свадьбу. К сожалению, они прожили вместе всего два года — в 2008-м актер скончался от рака легких.