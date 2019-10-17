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«Шел 15-й час процесса»: Анастасия Решетова рассказала о своих родах

На второй день после рождения первенца 23-летняя модель поделилась своими впечатлениями. Выяснилось, что Ратмир Юнусов не спешил покидать утробу своей мамы.

Кажется, уже все, даже далекие от музыки и шоу-бизнеса люди, знают, что 16 октября 2019-го у Тимати и Анастасии Решетовой родился сын. СМИ следили за развитием беременности модели с 5 июня, когда она впервые объявила об интересном положении. Теперь, с появлением звездного наследника, интерес публики к молодой маме лишь возрос.

Решетова не любит демонстрировать свою личную жизнь в соцсетях.

По этой причине многие сомневались даже в том, что она и правда встречается с Тимати. Поэтому большинство поклонников были удивлены тому, что звездная пара сразу опубликовала снимки с новорожденным из роддома и не стала скрывать его имя и пол. Подобная откровенность — что-то неслыханное!

Спустя день после столь важного и значимого события Анастасия Решетова начала делиться впечатлениями со своими подписчиками. Она рассказала, что ее роды были отнюдь не быстрыми. 

«Это был особенный солнечный день. Шел 15-й час родового процесса. Я не верила, что еще буквально несколько часов — и я увижу его, смогу потрогать, обнять», — поведала Анастасия.

Подписчики уже успели посчитать, что рожала Решетова как минимум 16-17 часов. Стоит отметить, что маленький Ратмир не торопился покидать мамину утробу, ведь изначально Анастасия говорила, что сын появится на свет 10 октября. Получилось почти на неделю позже. 

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17 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @volkonskaya.reshetova/Instagram
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Анастасия Решетова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Капец... Бедная Настя

  • Правда бедная, сколько страданий ей доставит её силиконовая грудь в период кормления.

  • ой, ну все сдохли... решето покорячилось

  • Мамину утробу повторили несколько раз. Статью написал журналист с большой буквы Ж.

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