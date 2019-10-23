Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Новоиспеченной маме Анастасии Решетовой не терпится вернуться в дородовую форму. Модель уже взвесилась и продемонстрировала своим подписчикам далеко не идеальную талию.

С момента рождения маленького Ратмира прошло уже 6 дней. За это время произошло много чего: Симона Юнусова сделала татуировку в честь новоиспеченного внука, Алиса познакомилась с младшим братом, а Анастасия Решетова уже успела съездить на работу.

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж , а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.

Еще во время беременности Анастасия переживала, что боится потерять свои идеальные параметры. Особенно беспокоило знаменитость состояние живота. Своей осиной талией в 60 см Решетова очень гордилась, как и безупречной кожей, поэтому в ожидании малыша активно использовала специальные крема против растяжек и следила за питанием.

На следующий день после родов Анастасия пожаловалась, что взвеситься сможет лишь дома. Похоже, молодой маме не терпелось узнать «фронт работ», с которыми ей предстоит иметь дело.

23 октября ночью Анастасии наконец удалось встать на весы. Об этом она сообщила в инстаграм-историях, продемонстрировав при этом свой живот.

Модель сообщила, что за время родов сильно поправилась, и теперь ей нужно много работать, чтобы вернуть свой привычный облик.

1 2 3 ... 12 Анастасия Решетова расстроена, что пока ее фигура далека от идеальной

«Прошло 6 дней после родов. Заниматься пока нельзя. Осталось ''всего лишь'' сбросить 6-7 кг, накачать попу, пресс, и я снова в форме», — поделилась Решетова.



Похоже, Анастасия не собирается расслабляться ни на минуту! Ей не терпится поскорее вернуться к занятиям спортом и вновь блистать в обтягивающих платьях.