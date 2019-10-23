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Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

Новоиспеченной маме Анастасии Решетовой не терпится вернуться  в дородовую форму. Модель уже взвесилась и продемонстрировала своим подписчикам далеко не идеальную талию.

С момента рождения маленького Ратмира прошло уже 6 дней. За это время произошло много чего: Симона Юнусова сделала татуировку в честь новоиспеченного внука, Алиса познакомилась с младшим братом, а Анастасия Решетова уже успела съездить на работу

Молодая мама Анастасия Решетова не собирается терять время зря: сразу после родов она надела специальный бандаж, а теперь вот сокрушается по поводу предстоящей работы над фигурой.

Еще во время беременности Анастасия переживала, что боится потерять свои идеальные параметры. Особенно беспокоило знаменитость состояние живота. Своей осиной талией в 60 см Решетова очень гордилась, как и безупречной кожей, поэтому в ожидании малыша активно использовала специальные крема против растяжек и следила за питанием.

На следующий день после родов Анастасия пожаловалась, что взвеситься сможет лишь дома. Похоже, молодой маме не терпелось узнать «фронт работ», с которыми ей предстоит иметь дело.

23 октября ночью Анастасии наконец удалось встать на весы. Об этом она сообщила в инстаграм-историях, продемонстрировав при этом свой живот.

Модель сообщила, что за время родов сильно поправилась, и теперь ей нужно много работать, чтобы вернуть свой привычный облик.

«Прошло 6 дней после родов. Заниматься пока нельзя. Осталось ''всего лишь'' сбросить 6-7 кг, накачать попу, пресс, и я снова в форме», — поделилась Решетова. 

Похоже, Анастасия не собирается расслабляться ни на минуту! Ей не терпится поскорее вернуться к занятиям спортом и вновь блистать в обтягивающих платьях.

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23 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Starface, @volkonskaya.reshetova, @timatiofficial/Instagram
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Анастасия Решетова

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Понеслось.....

  • Как то не удивительно. Сценарий то же. Потом живот и попа через 2 недели. Предсказуемо.

  • А почему такой живот то. У меня даже после второго был меньше. Не выпуклый и не висел. Просто слегка как после плотного обеда.

  • Господи все крутится во круг телефона ,не успела родить ,уже в зеркале ,не успела из роддома уже опять телефон ,зависимость и глупость

  • В форму придет. Идеального не будет, зачем тогда рожать.

  • Не понять

    А почему такой живот то. У меня даже после второго был меньше. Не выпуклый и не висел. Просто слегка как после плотного обеда.

    что-то не верится, что после огромного шара ваш живот не был печеным яблоком. хватит уж звездеть. у нее как раз таки все идеально на данном сроке. обычно спустя неделю - там 6й месяц беременности по объемам у всех без исключения. и только через полгода все в норму более менее приходит.

  • Она же писала что всего 10 кг набрала за беременность, а откуда тогда взялось, что ещё 7 надо скинуть???😁

  • 3. Не понять, Вообще-то обычный живот, бывают и больше...если вдруг вы не знали

  • *** у нее два арбуза впереди под горлом...

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