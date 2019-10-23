Анастасия Решетова показала свой живот через шесть дней после родов

С момента рождения маленького Ратмира прошло уже 6 дней. За это время произошло много чего: Симона Юнусова сделала татуировку в честь новоиспеченного внука, Алиса познакомилась с младшим братом, а Анастасия Решетова уже успела съездить на работу.
Еще во время беременности Анастасия переживала, что боится потерять свои идеальные параметры. Особенно беспокоило знаменитость состояние живота. Своей осиной талией в 60 см Решетова очень гордилась, как и безупречной кожей, поэтому в ожидании малыша активно использовала специальные крема против растяжек и следила за питанием.
На следующий день после родов Анастасия пожаловалась, что взвеситься сможет лишь дома. Похоже, молодой маме не терпелось узнать «фронт работ», с которыми ей предстоит иметь дело.
Модель сообщила, что за время родов сильно поправилась, и теперь ей нужно много работать, чтобы вернуть свой привычный облик.
«Прошло 6 дней после родов. Заниматься пока нельзя. Осталось ''всего лишь'' сбросить 6-7 кг, накачать попу, пресс, и я снова в форме», — поделилась Решетова.
Похоже, Анастасия не собирается расслабляться ни на минуту! Ей не терпится поскорее вернуться к занятиям спортом и вновь блистать в обтягивающих платьях.