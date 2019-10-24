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Инсайдер: принц Чарльз «зол» на сыновей, которые своими конфликтами вредят его репутации

Быть членом королевской семьи, может, и престижно, но довольно неудобно: каждое твое слово и поступок влияет на всю династию. Об этом, кажется, позабыли принцы Уильям и Гарри и невольно бросили тень на реноме своего отца. 
Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз
Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз

Репутация принца Чарльза выдерживала многое: после развода с принцессой Дианой пресса и публика ополчились против него и обвиняли чуть ли не во всех смертных грехах. Его осуждали за «измены» леди Ди, затем видели злой умысел в ее смерти. А когда в 2005-м Чарльз женился на Камилле, публика не приняла этот брак и осуждала отношения влюбленных. 

В последние годы шумиха вокруг фигуры принца Чарльза стихла, а британцы стали относиться к нему с большой симпатией.

Однако поведение его сыновей — принцев Уильяма и Гарри — вновь бросило тень на реноме Чарльза Уэльского. Ведь во «вражде» знаменитых братьев многие винят именного того, кто их воспитал. 

Принцесса Диана наказывала своим сыновьям никогда не ссориться и сохранять хорошие отношения, что бы ни случилось. Однако с течением времени принц Уильям и принц Гарри отдалились друг от друга. В документальном фильме для ITV герцог Сассекский сообщил, что они с братом крайне редко видятся и «пошли разными путями». Публика, которая всегда с особым трепетом относилась к дружбе наследников, была разочарована. 

Многие тут же связали этот «раскол» с Меган Маркл: якобы, из-за нее Уильям и Гарри перестали общаться. Однако появилось и другое мнение. Согласно ему, именно принц Чарльз вовремя не поспособствовал сближению своих сыновей и не уделял им достаточного внимания. 

Королевский источник поведал изданию People, что отец Уильяма и Гарри «зол» из-за конфликта своих сыновей. Это «подрывает его международную работу» и вредит репутации.

Подобные чувства принц Чарльз испытал во время визита в Японию на коронацию императора Нарухито. Напомним, что Камилла Паркер Боулз не смогла сопровождать мужа из-за аэрофобии, так что в Страну восходящего солнца Чарльз прибыл в одиночестве. Похоже, лидеры мировых держав приняли сына Елизаветы II не слишком радушно — и он связал это с недавним заявлением герцога Сассекского. 

Впрочем, у него появилась возможность исправить свою репутацию: 24 октября он представит свой собственный документальный фильм «Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл», где покажет свою семью и взгляды на воспитание с совершенно иной стороны. 

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24 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Getty Images
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Принц Чарльз, Принц Уильям, Принц Гарри

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Все из пальца высосано. Камила чего туда не полетела, что за бред про аэрофобия. Хотят отвлечь от данного факта.

  • Какая Камилла стала элегантная и интересная в возрасте! Первое фото в белом - прекрасно!

  • ждем фильма про Кембриджских! Самая здоровая семья там! Ну и у Анны еще хорошая семья получилась.

  • Даже не могу себе представить простого русского папу который говорит сыновьям, Уважаемые! Я чрезвычайно зол на вас! Своим конфликтным поведением вы наносите сильный урон моей репутации в нашем подъезде!

  • Гость

    ждем фильма про Кембриджских! Самая здоровая семья там! Ну и у Анны еще хорошая семья получилась.

    Да, интересно будет посмотреть на семью Уильяма, послушать про из отношения, студенческие годы. Это же сказка в жизни. А про старого Карлика бесчестного уже никому не интересно, его век прошел, пусть уже сидит тихонечко со своей Камиллой, как он все время и хотел. Или там Камилла лезет в передовицы?

  • Гость

    Даже не могу себе представить простого русского папу который говорит сыновьям, Уважаемые! Я чрезвычайно зол на вас! Своим конфликтным поведением вы наносите сильный урон моей репутации в нашем подъезде!

    Наверное, у простого русского папы немного по-другому: выпил, собрал сыновей во дворе и навалял им, чтобы не "делали ищ него л0ха". Подача разная, смысл тот же. Только почему он на Уильяма зол? И на Гарри бесполезно злиться, он неадекват.

  • Реноме Чарлика еще со времен Дианы настолько сияющее, что бросить тень на него просто невозможно ))

  • ну вот и из Чарлика умелая Меган сейчас сделает папу Маркла. Такой-сякой не дает своих денег, не поддерживает, ругается, в тень не отползает, жить хочет.

  • Гость

    Наверное, у простого русского папы немного по-другому: выпил, собрал сыновей во дворе и навалял им, чтобы не "делали ищ него л0ха". Подача разная, смысл тот же. Только почему он на Уильяма зол? И на Гарри бесполезно злиться, он неадекват.

    Да Чарлик-то выпивает не меньше, чем простой русский папа "с раена", вон нос какой у него, типичный алкогольный нос. Только вот навалять сыновьям у него никогда не получилось бы. Не справился бы. С Вилькой-то еще так-сяк, а с Гариком не... без шансов )

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Гость 2019-10-20 20:24:00
321
Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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