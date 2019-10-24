Инсайдер: принц Чарльз «зол» на сыновей, которые своими конфликтами вредят его репутации

Быть членом королевской семьи, может, и престижно, но довольно неудобно: каждое твое слово и поступок влияет на всю династию. Об этом, кажется, позабыли принцы Уильям и Гарри и невольно бросили тень на реноме своего отца.

Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз

Репутация принца Чарльза выдерживала многое: после развода с принцессой Дианой пресса и публика ополчились против него и обвиняли чуть ли не во всех смертных грехах. Его осуждали за «измены» леди Ди, затем видели злой умысел в ее смерти. А когда в 2005-м Чарльз женился на Камилле, публика не приняла этот брак и осуждала отношения влюбленных.

В последние годы шумиха вокруг фигуры принца Чарльза стихла, а британцы стали относиться к нему с большой симпатией.

Однако поведение его сыновей — принцев Уильяма и Гарри — вновь бросило тень на реноме Чарльза Уэльского. Ведь во «вражде» знаменитых братьев многие винят именного того, кто их воспитал.

Принцесса Диана наказывала своим сыновьям никогда не ссориться и сохранять хорошие отношения, что бы ни случилось. Однако с течением времени принц Уильям и принц Гарри отдалились друг от друга. В документальном фильме для ITV герцог Сассекский сообщил, что они с братом крайне редко видятся и «пошли разными путями». Публика, которая всегда с особым трепетом относилась к дружбе наследников, была разочарована.

Многие тут же связали этот «раскол» с Меган Маркл: якобы, из-за нее Уильям и Гарри перестали общаться. Однако появилось и другое мнение. Согласно ему, именно принц Чарльз вовремя не поспособствовал сближению своих сыновей и не уделял им достаточного внимания.

Королевский источник поведал изданию People, что отец Уильяма и Гарри «зол» из-за конфликта своих сыновей. Это «подрывает его международную работу» и вредит репутации.

Подобные чувства принц Чарльз испытал во время визита в Японию на коронацию императора Нарухито. Напомним, что Камилла Паркер Боулз не смогла сопровождать мужа из-за аэрофобии, так что в Страну восходящего солнца Чарльз прибыл в одиночестве. Похоже, лидеры мировых держав приняли сына Елизаветы II не слишком радушно — и он связал это с недавним заявлением герцога Сассекского.

1 2 3 ... 13 В последнее время принц Чарльз крайне недоволен своими сыновьями

Впрочем, у него появилась возможность исправить свою репутацию: 24 октября он представит свой собственный документальный фильм «Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл», где покажет свою семью и взгляды на воспитание с совершенно иной стороны.